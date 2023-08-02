消息称大众旗下捷达品牌考虑采购零跑汽车技术平台

IT之家 8 月 2 日消息，据财联社报道，记者从知情人士处获悉，继小鹏之后，大众旗下捷达品牌正在与零跑汽车谈合作。

报道称，目前一汽方面已下发内部文件，若合作达成，捷达将主攻经济型电动车市场，并将像一汽奥迪将营销公司迁至杭州去。

该知情人士透露：“与大众-小鹏合作方式不同，这次一汽-大众很有可能‘买断’零跑的某一代平台技术。”

此外，另有一汽-大众内部人士表示，公司确与零跑方面有接触，但具体情况并不知情；零跑汽车则对此“不予置评”。

消息一出，零跑汽车港股一度涨超 4%。

财联社此前消息称，有境外企业正在与中国造车新势力零跑汽车洽谈技术合作，已有实质性进展。一旦合作达成，零跑将成为首个技术出海的中国新势力车企。

据IT之家此前报道，零跑近日发布了“四叶草”中央集成式电子电气架构，在电池、电动机、电子控制系统、智能驾驶和智能驾驶舱等诸多智能汽车核心领域均有布局，通过技术输出，有望成为零跑的第二利润来源。

零跑汽车 7 月交付新车 14335 辆创新高。从车型来看，零跑 C 系交付 12000 + 辆，占比约 85%；C11 车系交付 9200 + 辆。

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