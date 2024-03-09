科技昨夜今晨 0309：《龙珠》漫画家鸟山明因病去世；我国发现首个深水深层大油田，测试日产油气超过 1000 吨；苹果上海第八家直营店“Apple 静安店”即将开幕

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2024 年 3 月 9 日星期六，今天的重要科技资讯有：

1、《龙珠》漫画家鸟山明因病去世，年仅 68 岁

《龙珠》官方 3 月 8 日发布讣告，以创作漫画《龙珠》而闻名世界的漫画家鸟山明，于 3 月 1 日因急性硬膜下血肿去世，年仅 68 岁。官方表示：“我们深感遗憾的是，他仍有几部作品正在创作中，并充满热情。感谢世界各地很多人的支持，他的创作活动已经持续了 45 年多，希望鸟山明独特的创作世界能够长久地受到大家的喜爱。”>> 查看详情

2、我国发现首个深水深层大油田，测试日产油气超过 1000 吨

据央视新闻报道，中国海油日前宣布，在珠江口盆地发现我国首个深水深层油田 —— 开平南油田，探明油气地质储量 1.02 亿吨油当量。这也是我国在深水领域自主发现的最大油田。>> 查看详情

3、华为知情人士回应 P70 系列手机延期：发布日期压根没对外公布过

据蓝鲸财经报道，针对日前市场传出华为 P70 系列手机延期发布的消息，华为内部相关知情人士向记者表示，此前“压根没对外公布过”发布日期。>> 查看详情

4、“地震预警”苹果 iOS 版 App 发布 2024.1.1 更新：体积大幅缩减至 474.4MB

IT之家曾在 2 月 29 日报道了 iOS“地震预警”App 更新后体积暴增至 1.17GB 的消息，而在 3 月 8 日，该 App 发布了 2024.1.1 版本更新，体积相比之前一版“暴瘦”至 474.4MB，官方更是将减小了安装包的大小写进了更新日志中。>> 查看详情

5、荣耀 Magic6 至臻版手机设计公布，独特镜头模组形状

荣耀官宣 3 月 18 日 19:30 举行荣耀春季旗舰新品发布会，将带来荣耀 Magic6 至臻版、 荣耀 Magic6 RSR 保时捷设计和荣耀首款 AI PC“荣耀 MagicBook Pro 16”。

荣耀随后公布了 Magic6 至臻版手机的外观设计，主要亮点在镜头模组部分，采用了特殊的圆角矩形造型，还有点像“保时捷设计”的 Logo。>> 查看详情

6、小鹏汇天飞行汽车“旅航者 X2”首次飞越广州 CBD，已获特许飞行证

小鹏汇天 3 月 8 日宣布，飞行汽车“旅航者 X2”顺利完成城市 CBD“天德广场-广州塔”区域的低空飞行。据介绍，旅航者 X2 从广州天河区的天德广场超甲级写字楼群垂直起飞，通过自动驾驶模式 ，向标志性建筑广州塔方向飞行，横越广东省博物馆、花城广场、海心沙亚运公园等广州的地标性景观。>> 查看详情

7、任天堂 Switch 2 游戏机有望使用英伟达 T239 芯片、三星 8nm 工艺

消息源 @OreXda 日前在 X 平台确认了任天堂 Switch 2 游戏机的 SoC 数据，这款游戏机配备英伟达 T239 芯片，采用三星 8nm 工艺，相关消息也与IT之家此前多次报道的“供应链预测消息”相符。>> 查看详情

8、花见花开一道来：苹果上海第八家直营店“Apple 静安店”即将开幕

上海第八家苹果直营店即将开业，地址位于上海市静安区南京西路 1699 号。据介绍，上海静安店将是目前中国最高规格的苹果旗舰店。门店位于静安寺正对面，目前围挡设计正式公布，基于上海市花白玉兰设计。>> 查看详情

9、消息称首家小米汽车直营店预计四月开业，可以预约试驾

据财联社消息，位于北京王府井东方新天地的小米之家将成为首家小米汽车直营门店，目前门店装修接近完成，小米汽车 SU7 尚未到店，预计四月份才会正式开业。>> 查看详情

10、消息称苹果计划 2026 年推出首款折叠屏 iPhone 手机，比竞品更轻更薄

美国专利商标局 3 月 7 日正式公布了苹果的一项专利申请，展示了苹果未来折叠屏产品的设计，包括 iPhone、混合平板电脑笔记本电脑等多种产品。

郭明錤最新发布的一份研究报告预测苹果可折叠的 iPad-MacBook 混合设备可能在 2027 年实现量产，但对于折叠 iPhone 没有给出预测时间。>> 查看详情

11、我国 5G 基站数量达到 338 万个，实现“市市通千兆、县县通 5G、村村通宽带”

综合央视新闻、新华网、中国网报道，工业和信息化部部长金壮龙 3 月 8 日在十四届全国人大二次会议第二场“部长通道”集中采访活动上就如何加快推进新型工业化、如何促进中小企业专精特新发展等热点问题回答媒体记者提问。

面对中央广播电视总台记者关于“我国工业发展形势”以及“今年在推进新型工业化方面都有哪些重要举措”的问题，他表示：我们国家建成了全球规模最大，技术领先的通信网络设施，5G 基站数量达到 338 万个，实现了“市市通千兆”“县县通 5G”“村村通宽带”。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们下周见。

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