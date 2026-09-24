IT早报 0924：任正非重申华为不造车；国行苹果 iOS 27.2 Beta 版可屏蔽“摇一摇”广告；5999 元起小米 18 Pro 系列发布；闲鱼称涉未成年淫秽系不实消息...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 9 月 24 日星期四，今天的重要科技资讯有：

1. 任正非重申华为不造车，但是很乐意发挥在智能化方面的特长帮助造好车

奕境汽车品牌总经理曾清林 9 月 23 日发文，回忆了自己 9 月 22 日拜访华为创始人任正非的经历。据其回忆，任正非表示，东风有非常好的造车底蕴和基础，要充分发挥这些优势。华为不造车，但是很乐意发挥华为在智能化方面的特长，帮助东风造好车。>> 查看详情

2. 苹果 iOS 27.2 Beta 2 针对“摇一摇”广告新增国行特供功能：可限制 App 获取运动数据，目前仅国区账号可见

开启后被限制 App 无法获取运动传感器数据，可限制摇一摇触发广告，该功能仅中国大陆区 App Store 账号可见。>> 查看详情

3. 小米 18 Pro 手机发布：首发第六代骁龙 8 至尊版、一体式纯平背屏，5999 元起

在 9 月 23 日晚举行的小米秋季新品发布会上，小米正式发布小米 18 Pro 手机。>> 查看详情

4. 闲鱼：“涉未成年人淫秽”系不实消息，违规聊天截图来自其他平台

媒体报道的违规聊天截图来自其他平台，并非发生在闲鱼。闲鱼已报案，移交相关信息给公安机关，同时倡议各平台联手建立反引流联盟。>> 查看详情

5. 未来 4 年我国“双一流”高校本科将扩容 7.6 万人

教育部发展规划司司长郭鹏 9 月 23 日在国新办举行的“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会上介绍，2027 年至 2030 年，“双一流”高校本科招生数还要扩容 7.6 万人。>> 查看详情

6. 教育部：我国基础教育达到高收入国家平均水平，接受过高等教育的人口达 2.7 亿

教育部相关负责人介绍，目前，我国已建成世界上规模最大且有质量的教育体系，教育普及和公平程度居世界前列。>> 查看详情

7. 卢伟冰：在内存成本剧烈上涨的周期下，创新产品才能满足用户购机 / 换机需求

小米集团合伙人 / 总裁、手机部总裁、小米品牌总经理卢伟冰 9 月 23 日发文，称在内存成本剧烈上涨的周期下，创新的产品才能满足用户的购机 / 换机需求。他表示，小米 18 Fold 和小米 18 Pro 系列就是这个思路下的产品。>> 查看详情

8. 北汽张国富明确表态将坚定携手华为“在一起做豪车”，享界是集团最顶层战略布局

鸿蒙智行首款科技豪华硬派 SUV 享界 G9 9 月 23 日在北京享界超级工厂率先开启了首批交付。北汽集团党委常委、副总经理张国富明确表态：北汽将坚定携手华为“在一起，做豪车”。他直言，享界是北汽举集团之力打造的“一号工程”，也是北汽最顶层的战略布局。>> 查看详情

9. 瞄准中大型家用 SUV 市场！消息称上汽追投 10 亿元，“All in 尚界”与华为终端进入深化协同

据博主 @闫闯 分享，尚界 9 月 23 日爆出新消息：上汽追投 10 亿元，“All in 尚界”与华为终端进入深化协同；下一款新品瞄准中大型家用 SUV 市场。博主猜测，尚界 H8 或者尚界 H9 即将到来。>> 查看详情

10. 罗福莉官宣小米 MiMo-V3 采用全新架构，核心 HySparse 2 9 月 23 日发布

小米 MiMo 大模型负责人罗福莉 9 月 23 日发文，宣布 MiMo-V3 即将采用全新架构。其核心 HySparse 2 9 月 23 日发布，带来更少的预填充、更小的 KV 缓存、更出色的长上下文检索。>> 查看详情

11. 全新一代智己 LS6 车型正式上市，上市权益价 19.79~25.99 万元

新车共推出三款车型，标配全新三电系统、线控底盘等配置，辅助驾驶全功能包限时免费。>> 查看详情

12. 小米 18 Pro 系列透明特别版手机发布，9999 元起

小米 18 Pro 系列透明特别版采用了特别的模拟透明壁纸，还推出了红色的礼盒。>> 查看详情

13. 小米 18 Pro Max 手机发布：首发第六代骁龙 8 超级至尊版、8500mAh 金沙江电池，6999 元起

在 9 月 23 日晚的小米秋季新品发布会上，全新一代小米 18 Pro Max 正式发布。新机首发第六代骁龙 8 超级至尊版处理器、内置 8500mAh 新一代金沙江电池、后置全焦段徕卡光学三摄，定价 6999 元起。>> 查看详情

14. 对开门！比亚迪仰望超豪华行政轿车实车亮相，“颠覆性技术”加持

9 月 23 日上午，比亚迪仰望汽车总经理助理、市场营销及用户发展负责人 @在下郑羽 首次公布了一组仰望超豪华行政轿车的实拍预告图。新车将一如既往，带来前所未有的颠覆性技术。>> 查看详情

15. 比亚迪第二代海鸥小车官宣亮相：个子长了，姿态更利落

比亚迪股份有限公司执行副总裁何志奇 9 月 23 日正式官宣了第二代海鸥小车。他表示，孩子都要长大了，自家小海鸥也一样。因此新车“个子长了，空间舒展了，姿态更利落了”。>> 查看详情

16. 卢伟冰：小米 18 标准版手机后续单独发布

有网友在微博询问小米集团合伙人、总裁，手机部总裁，小米品牌总经理 @卢伟冰 有关小米 18 标准版的消息，卢伟冰回复称：有的，后面会单独发。>> 查看详情

17. 反向虚标： 苹果 iPhone 18 Pro Max 游戏平均帧率较前代高 50.3%

科技媒体 Wccftech 9 月 22 日发布博文，报道称在 A20 Pro 芯片的 GPU 性能上，苹果公司“反向虚标”，官方宣传相比较 A19 Pro 提升 40%，不过实测 AAA 游戏帧率提升约 50%，而 1% Lows 帧率更是提升约 77%。>> 查看详情

18. 首个实质性胜利：长江存储 3D NAND 专利战在德国获胜，美光遭禁售

德国法院认定美光侵犯长江存储两项专利，发布禁售禁令，这是长江存储在全球专利战中首个实质性胜利，美光已提起上诉。>> 查看详情

19. 网易云音乐鸿蒙版正式上线，完成多终端适配

已完成手机、折叠屏、平板多终端适配，用户呼声较高的本地音乐导入、深色模式等功能均已上线，还定制了鸿蒙专属“沉浸光感”播放器。>> 查看详情

20. 张雪机车全链条生产基地落地重庆两江新区：规划年产能达 50 万辆，有望实现百亿级年产值

该生产项目总用地 186.5 亩，规划建设涵盖整车制造及自研发动机在内的摩托车全链条生产体系，实现从核心零部件自主研发生产到整车总装测试的全流程覆盖。>> 查看详情

21. 宝马 CEO 内德利科维奇称中国车价格低到无法理解：一些车的价格完全不符合商业利益

宝马新任 CEO 米兰 · 内德利科维奇（Milan Nedeljković）对中国汽车在欧洲的价格表示担忧，认为有些车型的售价并不符合商业利益。>> 查看详情

22. 爱奇艺科幻剧《球状闪电》首支预告公布：刘慈欣小说改编，陈思诚监制

《球状闪电》剧集改编自刘慈欣同名科幻小说，命运重新排列，轨迹悄然偏离；球闪光芒亮起，人性与科研的博弈就此展开。>> 查看详情

23. 高通承诺 Elite 级芯片提供 8 年内核更新，旗舰手机有望普及 7 年安卓升级

科技媒体 Android Headline 9 月 23 日发布博文，报道称在 2026 骁龙峰会上，高通宣布将为其旗舰级芯片（主要为至尊版 Elite 系列）提供 8 年内核更新支持。>> 查看详情

24. 微信披露反诈案例：重庆一大爷险些损失 1421 万元

诈骗分子诱导重庆大爷下载 APP 转账，微信反诈风控捕捉到异常后，反诈助手 6 分钟内升级响应同步警方，成功避免 1421 万元损失。>> 查看详情

25. 比亚迪泰国工厂第 10 万辆新能源汽车下线：泰籍员工占 95%，本地化采购约 50%

目前该厂泰籍员工占比 95%，本地化采购约 50%，已有 5 款车型获得“泰国制造”认证，此次下线车型为 BYD ATTO 3。>> 查看详情

26. 马斯克称特斯拉上海超级工厂成功靠的是中国团队：鼓励世界各地的人去中国看看，推荐上海北京西安

马斯克受访称特斯拉上海超级工厂的成功依靠优秀勤恳的中国团队，他盛赞中国，推荐多国人士亲自来中国看看，还推荐了上海、北京、西安等城市。>> 查看详情

27. 小米平板 9 / 9 Pro 发布：骁龙 8s Gen 4 / 8 Gen 5 处理器，2999 元起

在晚举行的小米秋季新品发布会上，小米平板 9 / 9 Pro 正式发布，售价 2999 元起。>> 查看详情

28. 25.58 万元起、最高 1100km 纯电续航，比亚迪腾势 Z9S 正式上市

新车共三款车型，搭载第二代刀片电池与易三方技术平台，CLTC 续航最高 1100km，10%-70% 充电仅 5 分钟。全系标配云辇-A、天神之眼 5.0，性能版零百加速 2.68 秒。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。