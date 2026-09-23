IT早报 0923：中国民企 500 强出炉；高通 2nm 旗舰 SoC 六代骁龙 8 超级至尊版发布；OpenAI 发布 GPT-6 Sol、Luna；OPPO Find X10 系列发布...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 9 月 23 日星期三，今天的重要科技资讯有：

1. “2026 中国民营企业 500 强”发布：京东、阿里、恒力集团、华为、比亚迪位居前五

全国工商联 9 月 22 日在天津发布“2026 中国民营企业 500 强”。结果显示，京东集团、阿里巴巴（中国）有限公司、恒力集团有限公司位居前三。华为投资控股有限公司、比亚迪股份有限公司分别位列第四和第五 >> 查看详情

2. 全球最快移动 CPU：高通发布第六代骁龙 8 超级至尊版芯片，CPU 行业首超 5GHz、GPU 性能提升 44%

夏威夷时间 9 月 22 日 9 点（北京时间 9 月 23 日 3 点）召开的 2026 骁龙峰会上，高通公司宣布推出第六代骁龙 8 超级至尊版移动平台和第六代骁龙 8 至尊版移动平台，称两款产品面向“智能体人工智能”时代的移动终端需求，主要应用于下一代旗舰智能手机。>> 查看详情

3. OpenAI 发布 GPT-6 Sol 和 Luna 模型，API 价格大降 50%

OpenAI 官方表示，两款模型采用与 GPT-6 Astra 类似的方法进行训练，将 Astra 在专业工作、事实性、编码、计算机使用和对齐等方面最先进的性能带入更快、更经济的模型。>> 查看详情

4. 5499 元起：OPPO Find X10 标准版手机发布，天玑 9600M 芯片、双 2 亿镜头群

OPPO Find X10 标准版 9 月 22 日晚亮相，搭载天玑 9600M 芯片、8000mAh 冰川电池与双 2 亿像素哈苏影像系统，首发 ColorOS 17。你会考虑入手吗？>> 查看详情

5. 首部演员授权 AI 长剧：爱奇艺网剧《不羡鸳鸯只羡仙》官宣，沈羽洁、陈鹤一主演，网友直呼诡异

2026 爱奇艺悦享会将于 9 月 23 日举行，爱奇艺官方 9 月 22 日晒出的一段预热视频引发网络热议。>> 查看详情

6. 最强国产 AI 芯片阿里平头哥真武 V900 发布，全新磐久超节点服务器明年 Q1 上市

这是一款训推一体 AI 芯片，算力提升至真武 M890 的 3 倍，支持 216GB 显存、1200GB/s 片间互联、FP8/FP4 精度。>> 查看详情

7. 高通第六代骁龙 8 超级至尊版芯片一图看懂：2nm 工艺、CPU 行业首超 5GHz

夏威夷时间 9 月 22 日 9 点（北京时间 9 月 23 日 3 点）召开的 2026 骁龙峰会上，高通公司宣布推出第六代骁龙 8 超级至尊版移动平台和第六代骁龙 8 至尊版移动平台，官方表示这是“全球最快移动 CPU”。>> 查看详情

8. “超级”在哪里？高通第六代骁龙 8 超级至尊版 / 至尊版芯片规格对比

夏威夷时间 9 月 22 日 9 点（北京时间 9 月 23 日 3 点）召开的 2026 骁龙峰会上，高通正式宣布推出第六代骁龙 8 超级至尊版和第六代骁龙 8 至尊版两款芯片。>> 查看详情

9. 全球最快移动 CPU：高通官宣小米、vivo、红魔、REDMI 等率先适配第六代骁龙 8 超级至尊版

夏威夷时间 9 月 22 日 9 点（北京时间 9 月 23 日 3 点）召开的 2026 骁龙峰会上，高通宣布小米、vivo、红魔、REDMI、OPPO 等（按官方新闻稿排序）手机品牌将率先适配第六代骁龙 8 超级至尊版 / 至尊版芯片。>> 查看详情

10. 英伟达黄仁勋解释为何每天穿黑色皮衣：可以少做一个选择，让我把精力放在更重要的事情

黄仁勋近日接受 CBS News 采访时透露，自己大概有三四十件黑色皮衣，每天穿相同衣服是为了减少决策、专注真正重要的事。乔布斯和扎克伯格也有类似习惯。>> 查看详情

11. 工信部旗下媒体：“去宁德化”论调要不得

最近一段时间，“去宁德化”在新能源汽车行业被反复炒作。工业和信息化部新闻宣传中心“中国工信新闻”9 月 22 日就该话题发文，称“去宁德化”论调要不得。一个成熟产业真正需要的，不是削峰填谷，更不是“谁领先就削弱谁”，而是既要有更多优秀企业成长，也要让已经形成全球竞争力的企业继续向前。>> 查看详情

12. 小米 18 Pro 系列手机官宣首发「传奇一瞬」大模型影像，号称成像质感媲美专业相机

小米官方 9 月 22 日宣布，小米 18 Pro 系列手机将首发「传奇一瞬」大模型影像：传感器数据直传云端，百万样片多维度训练；实现相机级光学虚化，成像质感媲美专业相机。>> 查看详情

13. 铁路 12306 App 新增“车”标识，客服称系“自行车随身行”服务、收费 88 元 / 辆

有网友在铁路 12306 App 中发现，有的车次特别备注了“车”的标识。这是铁路部门上线的“自行车随身行”服务，乘客可携带符合规定的自行车同车出行，实现人与自行车同步抵达，费用为 88 元 / 辆。>> 查看详情

14. 赛力斯张兴海首度回应与华为“分手”传闻：没有分手，一直都在一起，今后也在一起

赛力斯集团董事、副总裁康波 9 月 22 日分享了集团董事长张兴海接受央视财经《微对话》专访切片视频。张兴海首度回应了与华为“分手”传闻。他表示，没有分手，一直都在一起，今后也在一起。只是模式继续升了个级。>> 查看详情

15. 业绩狂飙估值却遇冷，英伟达市盈率跌至十余年来低位

英伟达动态市盈率已不足 17 倍，仅为 2025 年的一半。黄仁勋称公司是“唯一成长型价值股”，但市场担忧 AI 资本开支放缓和客户自研芯片冲击毛利率。>> 查看详情

16. OPPO Find X10 Pro Max 发布：首发三 2 亿像素镜头群，售价 6799 元起

该机搭载三 2 亿像素镜头群 + 哈苏影像，配备天玑 9600 Pro 芯片，支持多种专业视频拍摄，拥有 IP 多等级防尘防水，提供三款全新配色。>> 查看详情

17. 4999 元起：OPPO Find X10 E 手机发布，天玑 9500s 芯片

OPPO Find X10 E 正式发布，搭载联发科天玑 9500s 芯片，配备 7025mAh 冰川电池、哈苏超清影像系统，支持 80W 超级闪充、50W 无线闪充，售价 4999 元起。>> 查看详情

18. 苹果修改宣传口径：iOS 27 质感与颗粒相机功能仅 iPhone18 Pro 与 iPhone Duo 支持

苹果最初称该功能会面向多款旧 iPhone 开放，后续悄悄修改官网文档与用户指南，限定仅 iPhone 18 Pro 系列和未发售的 iPhone Duo 可用，目前暂无官方回应。>> 查看详情

19. vivo X500 Pro /Pro Max 手机新增 16+512GB、16+1TB 版本，7999 元起

vivo X500 Pro 和 Pro Max 在电商平台新增 16GB+512GB 及 16GB+1TB 规格，Pro 版 7999 元起，Pro Max 版 8499 元起。新机首发天玑 9600 Pro，搭载蔡司影像系统与蓝图传感器。>> 查看详情

20. 消息称华为在屏幕领域话语权相当高，未来新机在形态上还有“活儿”

博主 @数码闲聊站 9 月 22 日发文称，从周冬雨时代挺过来以后，华为在屏幕领域的话语权已经相当高。他透露，后面在屏幕形态上还有活儿，摸到了新开屏。博主此次透露是在屏幕形态上有“活儿”，因此未来的这款新机有望是折叠屏新形态手机或新屏幕比例手机。>> 查看详情

21. 蔚来 EC6 灵韵特别版轿跑 SUV 上市：神玑 NX9031、专属主题内饰，租电方案购买 26.18 万元起

蔚来官方宣布，蔚来 EC6 灵韵特别版轿跑 SUV 9 月 22 日正式上市，搭载神玑 NX9031 智能辅助驾驶芯片、拥有专属灵韵紫主题内饰，整车购买方案 36.98 万元起、电池租用方式购买方案 26.18 万元起。>> 查看详情

22. vivo X500 Ultra 手机确认正常迭代，预计明年 3-4 月发布

vivo 副总裁、产品副总裁黄韬接受了媒体采访。他确认 X500 Ultra 机型会正常迭代，预计明年 3-4 月发布，影像会拉开和 Pro Max 的差距，主打先锋用户与专业创作者。>> 查看详情

23. 小米 18 Pro 系列手机首发徕卡双 2 亿像素影像系统：1/1.28'' 大底主摄 + 1/1.56'' 潜望长焦

小米集团合伙人 / 总裁、手机部总裁、小米品牌总经理卢伟冰 9 月 22 日宣布，小米 18 Pro 系列手机将首发徕卡双 2 亿像素影像系统。预热海报显示，小米 18 Pro 系列手机双尺寸搭载 1/1.28'' 大底超清主摄 + 1/1.56'' 大底潜望长焦。>> 查看详情

24. 《旅行青蛙》原版游戏开发商 Hit-Point 回应中国版停服：仍在与各方沟通持续协商

《旅行青蛙 · 中国之旅》手游本月发布停运公告，由于 IP 授权合作到期，《旅行青蛙 · 中国之旅》将于 2026 年 12 月 8 日正式停止运营。>> 查看详情

25. 多所“双一流”高校新校区预计明年 9 月在雄安新区开学

国家发展改革委新闻发言人李超：支持北京交通大学、北京科技大学、北京林业大学、中国地质大学（北京）等在京高校向雄安新区疏解、规划建设新校区，是贯彻落实京津冀协同发展战略的重要举措。目前，相关校区建设已进入攻坚阶段，预计将在明年 9 月开门办学。>> 查看详情

26. 比亚迪第二代海鸥设计图曝光：采用最新设计语言，轴距加长 150 毫米

比亚迪官方放出新车设计图，该车已完成工信部申报，采用全新设计语言，尺寸大幅加长，配备全新动力电池，更多惊喜即将揭晓。>> 查看详情

27. 卢伟冰晒全新小米 18 Pro 系列手机拍摄样张，全系搭载徕卡双 2 亿超清影像系统

小米集团合伙人 / 总裁、手机部总裁、小米品牌总经理卢伟冰 9 月 22 日晒出了全新小米 18 Pro 系列手机的拍摄样张。他表示，全新小米 18 Pro 系列手机将全系搭载徕卡双 2 亿超清影像系统。>> 查看详情

28. 大运汽车重整计划获法院裁定批准：流动资金遭遇阶段性周转困难

2026 年 9 月 17 日，山西省运城市中级人民法院依法作出民事裁定书，裁定批准《大运汽车股份有限公司等 58 家公司重整草案》。>> 查看详情

29. 罗永浩回应贾国龙要求下跪才肯和解：流氓黑公关造谣，已取证将起诉

针对微博大 V“理记”爆料贾国龙要求罗永浩下跪才肯和解一事，罗永浩回应称该说法是“流氓黑公关”编造的谣传，已完成取证将投诉起诉。“理记”迅速反击，称对话“我们俩都认”，反指罗永浩造谣式辟谣，并扬言将赴纪委说明情况。该纠纷背景是 2025 年 9 月罗永浩质疑西贝“几乎全都是预制菜”。>> 查看详情

30. 岚图梦想家 9“新时代旗舰 MPV”上市，41.99 万-52.99 万元

新车共推出 6 个配置，涵盖插混和纯电两种动力。全系标配 800V 高压平台，纯电版搭载 120kWh 电池，为 MPV 市场容量最大。搭载华为乾崑智驾 ADS 5 系统和鸿蒙座舱 HarmonySpace 6，智能化配置拉满。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。