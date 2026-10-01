微软 2027 财年第一财季营收 922.79 亿美元、同比增 19%，归母净利润 366.29 亿美元、同比增长 32%

IT之家 10 月 29 日消息，微软今日发布 2027 财年（2026 年 7 月 1 日～2027 年 6 月 30 日）第一财季（2026 年 7 月 1 日～2026 年 9 月 30 日）报告：

AI 解读

微软 2027 财年第一季度营收、营业利润、每股收益均超出市场一致预期，Azure 增速进一步加速，整体业绩表现亮眼。

公司概况与业绩亮点

微软是全球领先的云计算与人工智能平台厂商，核心业务涵盖 Azure 云服务、Microsoft 365 办公生态、搜索广告、Xbox 内容与服务、Windows 及智能云基础设施。本季度是微软 2027 财年新双部门结构（Agents and Infra、Devices and Consumer）下发布的首份财报。

整体营收 922.79 亿美元（现汇率约合 6,165.2 亿元人民币），同比增长 19%；经营利润 459.15 亿美元（现汇率约合 3,067.6 亿元人民币），同比增长 21%；GAAP 口径净利润 366.29 亿美元（现汇率约合 2,447.2 亿元人民币），同比增长 32%。

Microsoft Cloud 营收达 639 亿美元（现汇率约合 4,269.19 亿元人民币），同比增长 30%，增速较上季度进一步加快；Azure 营收同比增长 48%，AI 需求驱动云业务强劲扩张。

Agents and Infra 部门营收 767.95 亿美元（现汇率约合 5,130.71 亿元人民币），同比增长 25%，为公司核心增长引擎；商业剩余履约义务（RPO）同比增长 73% 至 6,770 亿美元（现汇率约合 4.52 万亿元人民币），为未来收入锁定提供高确定性。

Devices and Consumer 部门营收 154.84 亿美元（现汇率约合 1,034.49 亿元人民币），同比下降 3%，主要受 Windows OEM 及设备业务下滑 22% 拖累；搜索广告收入（剔除流量获取成本）同比增长 12%，表现相对稳健。

稀释每股收益 4.92 美元（现汇率约合 32.9 元人民币），GAAP 口径同比增长 32%；Non-GAAP 口径（剔除 OpenAI 投资影响）稀释每股收益 4.89 美元（现汇率约合 32.7 元人民币），同比增长 18%。

现金流与股东回报

本季度经营活动现金流净额 580 亿美元（现汇率约合 3,875 亿元人民币），同比明显改善；资本开支维持高位，主要投向 AI 数据中心基础设施。微软当季通过分红与股票回购向股东返还 102 亿美元（现汇率约合 681.47 亿元人民币） 的现金。

业绩展望

公司表示将在本次财报电话会及网络直播中发布后续财季的前瞻性指引。管理层在业绩公告中强调，客户对 AI 智能体、云基础设施的需求持续高涨，Azure 增长动能仍在加速，商业 RPO 的高增速为后续季度收入兑现提供较强支撑。