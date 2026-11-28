IT之家 11 月 28 日消息，据美联社报道，美国多个学区正在采取措施屏蔽谷歌的人工智能功能，并且正在考虑彻底弃用谷歌产品，除非该公司为他们提供一个永久规避 AI 功能的变通方案。

作为一项重大举措，洛杉矶学校官员已经在学校配发的设备上静默禁用了谷歌搜索中被称为 AI 概览 (AI Overview) 的 AI 生成摘要。此前谷歌曾表示，不会将其搜索产品与教育版 AI 工具进行拆分。

除了使用最广泛的学生笔记本电脑 —— 低成本的 Chromebook 之外，Google Docs 和 Classroom 等谷歌教育应用套件也已成为师生日常课业、家庭作业以及沟通中不可或缺的一部分。

但对 AI 影响学习效果的担忧，已引发学校与谷歌之间的正面交锋。今年 8 月，谷歌表示已为许多使用其学习管理系统 Google Classroom 的 K-12 学生开启了 Gemini 聊天机器人。

几周后，纽约市和洛杉矶的学校禁止了生成式 AI。在纽约，该禁令适用于所有小学和初中学生；而在洛杉矶，所有 K-12 学生均被禁止在学校设备上使用 AI。

在 11 月初，谷歌发布了一篇博文，表示将在未来几个月内改为针对 K-12 学校默认关闭 Gemini 以及搜索中的 AI 工具。如果管理员希望学生访问这些工具，则必须逐一开启。谷歌表示，这是为了给学校提供更多选择。但完全关闭 AI 的选择并不存在。

IT之家注意到，本月早些时候，数百名谷歌员工签署了一份请愿书，要求公司领导层允许学校关闭 AI 功能，“而不影响他们完整使用搜索的能力”。

洛杉矶学区首席信息官 Jack Kelanic 在校董会 AI 委员会会议上公开表示，如果谷歌的变更不符合学区优先事项，学区不会被绑定在谷歌产品上，“我们有其他选择，几乎可以在一夜之间更换默认搜索引擎”。纽约、芝加哥等学区也正在评估谷歌以外的替代方案。

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