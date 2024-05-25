科技昨夜今晨 0525：苹果回应已删照片复活；紫光集团入局 SSD 发布“紫光闪存”；中芯国际跃升至全球第三大晶圆代工厂

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2024 年 5 月 25 日星期六，今天的重要科技资讯有：

1、消息称谷歌联合创始人前妻婚内出轨，和马斯克发生不正当关系

《纽约时报》5 月 22 日发文曝出猛料，在向多名知情人士取证之后，分享了埃隆・马斯克（Elon Musk）、谷歌联合创始人谢尔盖・布林（Sergey Brin）及其前妻妮可・沙纳汉（Nicole Shanahan）之间的更多情感纠葛。>> 查看详情

2、历史首次！中芯国际跃升至全球第三大晶圆代工厂，仅次于台积电、三星

根据研究机构 Counterpoint 的 5 月 22 日报告，中芯国际在 2024 年第一季度跃升至全球第三大晶圆代工厂，仅次于台积电、三星，市场份额 6%。

随着国内应用等需求开始复苏，中芯国际季度业绩超出市场预期，2024 年第一季度晶圆代工收入市场份额首次稳居第三，市场份额 6%。中芯国际预计，随着库存补货范围扩大，第二季度将继续增长。>> 查看详情

3、沈阳一奥迪车主称被续费弹窗骚扰，无法自行永久关闭

据“沈阳晚报”报道，三年前，沈阳的李先生购买了一辆 2021 款奥迪 A6L 轿车，奥迪厂家赠送了李先生三年的车机联网服务，该项服务于今年的 3 月 31 日到期。然而服务到期后，问题却来了。

IT之家从报道获悉，服务到期后，李先生每次启动车辆时，车机联网服务的“续费提醒”弹窗都会第一时间显示在中控大屏幕上，让李先生交费购买，如果不去手动关闭的话，这个弹窗会一直显示，屏幕的其它界面都不会出现。如果没提前关闭“续费弹窗”，倒车影像也不会显示。>> 查看详情

4、童年回来了，《铁甲小宝》高清重制版 5 月 29 日开播

《铁甲小宝》官方宣布，《铁甲小宝》高清重制版将于 5 月 29 日首播 4 集，中配日配同步上线优酷、哔哩哔哩、爱奇艺。每周一、三 18:00 更新 2 集。>> 查看详情

5、华为发布 2024 年奥林帕斯难题悬红，单项奖金最高 100 万元

在 5 月 23 日的 2024 全球数据存储教授论坛上，华为举行 2023 年奥林帕斯颁奖典礼并发布 2024 年奥林帕斯新难题悬红。同时论坛上成立第一届奥林帕斯顾问委员会，由 12 位全球数据存储相关领域具有广泛影响力的知名科学家组成。>> 查看详情

6、又一国产硬盘入局！紫光集团发布“紫光闪存”固态硬盘产品系列

近日，新紫光集团旗下紫光闪芯发布了「紫光闪存」固态硬盘及闪存产品系列。相关产品系列覆盖企业级、工业级及消费级市场的不同需求，为政府、金融、电信、能源、教育、医疗等领域行业客户和消费者带来存储产品及解决方案。>> 查看详情

7、全球知名“神烦狗 Doge”表情包原型柴犬 Kabosu 离世

全球知名的经典表情包“神烦狗 Doge”原型 —— 柴犬 Kabosu 于日本时间 5 月 24 日早 7 时 50 分离开人世，这一消息是它的主人佐藤敦子（kabosumama）在 X（推特）上宣布的。>> 查看详情

8、食堂免费发酸奶大麻花？小米承认误将测试邮件全量发送至 IoT 开发者

多名IT之家网友投稿反馈，5 月 24 日多次收到来自小米的不明邮件。24 日傍晚，小米 IoT 平台官方再次向受到影响的用户发送邮件，对上述事件作进一步的说明并致歉。>> 查看详情

9、比亚迪秦 L 官宣 5 月 28 日上市：“工业奇迹，大秦启航”

5 月 24 日，比亚迪王朝网销售事业部总经理路天发文宣布，比亚迪秦 L 将于 5 月 28 日正式登场。公布的海报中，出现了两句颇具气势的广告词，“工业奇迹”和“大秦启航”。>> 查看详情

10、消息称刘强东再提“兄弟论”：业绩差且不拼搏不是兄弟

据凤凰网科技报道，刘强东在 5 月 24 日高管会上直言：“凡是长期业绩不好，从来不拼搏的人，不是我的兄弟。”>> 查看详情

11、“测豹 5 高速油耗百公里 18 升”后续来了，比亚迪法务部起诉当事人并索赔 500 万元

5 月 24 日傍晚，比亚迪法务部官微发表声明宣布，对去年 11 月 28 日“豹 5 高速油耗百公里 18 升”的当事人 —— 汽车博主姚 * 强提起诉讼，要求其公开道歉并赔偿损失 500 万元。>> 查看详情

12、蔚来李斌向小米雷军“安利”换电：车辆改造成换电车型仅增 1000 元成本

小米 CEO 雷军近期率团队前往蔚来汽车总部参观，并与蔚来汽车 CEO 李斌交流。李斌在交流中向雷军“安利”换电技术，并称每辆车改造成换电车型之后，仅需增加 1000 元的成本。>> 查看详情

13、9 月前必须适配 64 位，OPPO、vivo、小米将逐步清理商店 32 位应用

移动智能终端生态联盟（金标联盟）5 月 24 日官宣，为了更好地提升安卓应用兼容性体验，避免在 2024 年下半年的新机上出现应用无法安装使用的问题，请各位开发者务必在 2024 年 8 月 31 日前完成 64 位适配。>> 查看详情

14、世界首例！我国完成猪肝移植活体人手术，癌症患者肝功能恢复正常

2024 年 5 月 17 日，安徽医科大学第一附属医院孙倍成教授团队和云南农业大学魏红江教授团队合作，在安徽医科大学第一附属医院成功将 10 基因编辑供体猪的肝脏移植到了一位 71 岁右叶巨大肝癌的男性病人身上。>> 查看详情

15、苹果解释 / 澄清已删除照片“复活”问题：数据库损坏导致，仅影响少量用户

苹果公司于 5 月 21 日发布 iOS 17.5.1 更新，修复已删除照片“复活”问题。官方日志明确该问题是由“数据库损坏”导致之后，苹果现在进一步解释和澄清这个问题。

苹果公司表示本次“复活”的照片主要都是 2010 年之前的用户照片，苹果公司表示这个问题并不应该归咎于 iCloud Photos，而是应该归咎于设备文件系统本身存在的数据库条目损坏。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。