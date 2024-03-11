科技昨夜今晨 0311：字节跳动回应暴雪前 CEO 科蒂克洽购 TikTok：信息不实；索尼回应手机业务退出中国，正稳健运营中 ；供应链称华为 Mate 60 / X5 销量合计破 1000 万

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2024 年 3 月 11 日星期一，今天的重要科技资讯有：

1、百度李彦宏：对于 ChatGPT 和文心一言“有着天壤之别”的言论并不生气

央视财经频道 3 月 9 日晚播出《对话・开年说》节目，访谈嘉宾为百度创始人、董事长李彦宏。李彦宏谈到了当前对于文心一言的负面评价，他表示，对“ChatGPT 和文心一言有着天壤之别”的言论并不生气，希望在一年内能够改变这些人的想法。>> 查看详情

2、供应链消息称 华为 Mate 60 系列 /Mate X5 手机销量合计已突破 1000 万台

据“华尔街见闻”从供应链处获悉，截至 3 月 1 日，华为 Mate60 系列和 Mate X5（折叠屏）两款机型销量合计已突破 1000 万台。>> 查看详情

3、消息称三星计划生产 40 万支 Galaxy Ring 智能戒指，预计 7 月亮相

据韩媒 thelec 报道，业内人士透露三星电子计划生产 40 万台第一代 Galaxy Ring。由于 Galaxy Ring 是今年推出的新产品线，三星电子预计将根据市场反应调整 Galaxy Ring 的生产。>> 查看详情

4、字节跳动回应暴雪前 CEO 科蒂克洽购 TikTok：信息不实

据《科创板日报》消息，3 月 10 日有媒体报道称暴雪前 CEO 科蒂克接触张一鸣，考虑千亿美元收购 TikTok，OpenAI CEO 阿尔特曼或参与交易。对此，字节跳动方面回应称，前述信息不实。>> 查看详情

5、奇瑞汽车完成收购东南汽车

国家企业信用信息公示系统显示，福州青口控股有限公司在 3 月 7 日发生工商变更，原全资股东福州左海汽车有限公司退出，新增奇瑞汽车股份有限公司为全资股东，刘昌安卸任法定代表人、执行董事、经理，由温强康接任。>> 查看详情

6、英伟达 CEO 黄仁勋拥有 50 名直接下属，称反对信息不对称的管理文化

上周二，黄仁勋在斯坦福商学院的访谈中表示，首席执行官 (CEO) 应该拥有公司里最多的直接下属，因为理论上，向 CEO 汇报的人员不需要太多监督，因此 CEO 反而有更多精力进行管理。他目前管理着 50 名直接下属。>> 查看详情

7、拒绝隐形加班：离线休息权入法的提案已立案

离线休息权指劳动者在法定或约定工作时间之外，拒绝通过数字工具进行工作联络或处理工作事宜的权利。3 月 10 日，全国政协委员、全国总工会办公厅主任吕国泉回应称，目前该提案已立案，接下来相关部门将就该提案与吕国泉进行沟通并给予答复。>> 查看详情

8、消息称小米 SU7 各地汽车交付中心已经上线，新车已在运送途中

博主 @数码闲聊站 近日爆料称小米 SU7 各地汽车交付中心已上线，新车已经在运送途中，同时新增了几个更高级的新配色。最近还有多名博主晒出了小米汽车 SU7 的新配色，拍摄环境位于小米汽车北京工厂，镜头中也出现了一批量产新车。>> 查看详情

9、索尼回应手机业务退出中国：正稳健运营中，对未来在中国的发展充满期待

索尼中国回应界面新闻称：“包括手机业务在内的索尼旗下多项在华业务，正在稳健运营当中。中国是索尼最重要的海外市场之一，我们对未来在中国的发展充满期待。”>> 查看详情

10、消息称小米 15 系列手机“极大概率”涨价

博主 @数码闲聊站 3 月 9 日爆料小米 15 系列手机“极大概率”涨价。作为参考，小米 14 手机起售价 3999 元（8GB + 256GB 版本），另据此前报道，小米 15 系列手机将于 9 月进入量产阶段，其 10 月产品发布会日期可能早于小米 14 系列。（注：小米 14 系列于去年 10 月 26 日发布）>> 查看详情

11、苹果今年年底前调整 iOS，让欧盟 iPhone 用户能卸载 Safari 浏览器

根据苹果公司近日公布的合规文件，欧洲地区的 iPhone 用户在 2024 年年底之前可以卸载 Safari 浏览器。>> 查看详情

12、电影《沙丘 2》豆瓣开分 8.2 分，内地首日票房突破 6000 万

随着《沙丘 2》在中国内地上映，这部科幻电影的豆瓣评分也已经出炉。截至 3 月 9 日 9:43，该电影取得了 8.2 的评分。此前，这部电影已经在北美市场上映，烂番茄新鲜度达到 94%，观众爆米花指数达 95%；IMDB 上，该电影评分为 9 分（满分 10 分）。>> 查看详情

13、国产大飞机 C919 第三条航线正式开通，往返上海虹桥和西安咸阳

据“中国东方航空”官方公众号，国产大飞机 C919 第三条航线“上海虹桥 — 西安咸阳”航线目前已经正式开通，在此之前，国产大飞机 C919 已经开通上海虹桥往返成都天府航线以及上海虹桥往返北京大兴航线。>> 查看详情

14、吉利杨学良呼吁网友“尽量别把自家新车与小米 SU7 关联起来”：要抱团取暖而非自相残杀

有博主直呼“小米 SU7 又多一个对手”，但吉利控股集团高级副总裁杨学良在转发该博主的微博时发文呼吁，“以后大家尽量不要把我们的新车跟小米 SU7 关联起来，更不要对立起来，要乐见别人成功。”>> 查看详情

15、网飞《三体》美剧获 IGN 8 分评价：受众面更广、一瞥小说时代背景

Netflix（网飞）版美剧《三体》将在 3 月 21 日首播，该剧改编自刘慈欣科幻小说，由《权游》主创大卫・贝尼奥夫 & D・B・威斯携手亚历山大・伍打造，刘慈欣和小说英文译者刘宇昆任顾问制作人。今天 IGN 为本片打出了 8 分评价。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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