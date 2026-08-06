IT早报 0806：央视曝午夜直播色情引流乱象；微信鸿蒙版安装量突破 7000 万；64.8~101.6 万元华为鸿蒙智行发布尊界 V800/V680 旗舰 MPV；一加手机退出北美...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 8 月 6 日星期四，今天的重要科技资讯有：

1、央视曝午夜直播色情引流乱象，直播间被多平台推送至首页

直播画面仅有一张图片，主播只用声音和观看者交流，评论区充斥着大量谐音字暗语……>> 查看详情

2、微信鸿蒙版 App 安装量正式突破 7000 万

微信鸿蒙版 App 8 月 5 日再迎里程碑时刻 —— 安装量正式突破 7000 万（最新数据显示安装量为 7010 万次）。目前，微信已开启 8.0.20 系列版本的邀测升级，新增了大量新特性。>> 查看详情

3、华为全场景新品发布会一文汇总：尊界 V800/V680 正式上市，手机 / 手表 / 平板 / 电脑轮番登场

本次发布会推出尊界 V800/V680 两款 MPV，同时发布了手机、笔记本、平板、手表等多款全场景新品，多款新品价格配置信息公布，9 月华为还有发布会值得期待。>> 查看详情

4、一加手机退出北美市场，当地官网最后一批手机售罄

北美多国官网多款产品已缺货下架，未来一加将主力发展中国市场，暂停在欧洲、北美发布新品。>> 查看详情

5、曝 DeepSeek 重启第二轮融资，拟募资 500 亿元

多名交易人士透露，大模型公司 DeepSeek 重启了第二轮融资，本轮计划募资 500 亿元，投前估值约 5000 亿元，并计划将在 8 月下旬完成签约。>> 查看详情

6、消息称长鑫拒绝苹果压价，坚持要求内存采购价不低于三星电子和 SK 海力士

苹果公司近期考虑将中国长鑫存储（CXMT）作为新的供应链以降低成本，但目前在进一步降价谈判中遭遇困难。>> 查看详情

7、苹果首款折叠手机 iPhone Ultra 渲染视频再曝光

YouTube 频道 fpt. 8 月 4 日发布视频，分享了一组苹果首款折叠手机（上市后预估名为 iPhone Ultra）的渲染图。>> 查看详情

8、华为余承东：内存高昂涨价，手机之后可能都要大规模涨价

在 8 月 5 日的尊界时代旗舰 MPV 及华为全场景新品发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东发表了主题演讲。他表示，内存高昂涨价，手机之后可能都要大规模涨价，否则原本的价格都在亏损销售。>> 查看详情

9、长城 H10 方盒子 SUV 上市，限时换新价 20.18 万-22.38 万元

新车采用“方鼎美学”设计语言，搭载 Coffee Pilot 3 高阶智驾辅助系统，提供五座、六座两种版本共 4 种不同配置，建议零售价 20.98 万-23.18 万元，限时换新价 20.18 万-22.38 万元。>> 查看详情

10、RTX 5090 显卡涨价后华硕拒按原价发货：英伟达官方商城直接砍单，重购需多花 553 美元

用户以 4429 美元下单后，华硕调整定价拒绝按原价供货，导致订单被取消，现该显卡已涨价 553 美元，双方互相推诿责任。>> 查看详情

11、2027 款广汽埃安 AION RT 上市：标配宁德时代电池，9.98 万元起

2027 款埃安 AION RT 8 月 5 日晚上市，新车共计推出 4 款车型，售价 9.98-12.38 万元。>> 查看详情

12、余承东更正发布会口误：全新华为 MateBook Fold 非凡大师起售价是 24999 元，不是 2499 元

全新华为 MateBook Fold 非凡大师折叠屏电脑 8 月 5 日正式发布，定价是 24999 元起。但在发布会现场，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东将价格错报成了 2499 元。余承东发文，承认了自己的口误，并就价格进行了纠正：“全新华为 MateBook Fold 非凡大师的起售价是￥24999，不是￥2499。”>> 查看详情

13、64.8 万元，鸿蒙智行尊界 V680 MPV 车型正式上市

新车定位旗舰 MPV，搭载华为乾崑智驾 ADS 5，标配 6 激光雷达，配备增程四驱系统，CLTC 综合续航达 1208 公里。>> 查看详情

14、售 76.6 万元起，鸿蒙智行尊界 V800 旗舰 MPV 上市

该车定位国产首款百万级超豪华 MPV，搭载华为全栈技术，配备华为乾崑智驾 ADS 5、华为悦彰非凡音响，CLTC 综合续航 1335 公里。>> 查看详情

15、北京首例“破坏人工智能模型刑事案件”宣判：涉案工程师因“删库”被判有期徒刑五年十个月、赔偿 20.4 万余元

涉案算法工程师王某因私自删除公司服务器数据，导致多个人工智能模型及训练数据损毁，项目全部停摆，最终获刑并赔偿公司 20.4 万余元。>> 查看详情

16、中际旭创回应“美国光模块禁令”影响：尚未出台文件，暂时不予评述

中际旭创证券事务相关负责人称，公司已注意到相关市场信息，经核实，FCC 尚未出台相关领域限制性文件。就禁令出台后的影响，相关负责人称，因并未出台，暂时不予评述。>> 查看详情

17、SpaceX 猎鹰九号火箭残骸飞行一年半后撞击月球，NASA 称不会威胁地球安全

该残骸来自 2025 年商业探月任务，燃料耗尽后受引力作用撞向月球，此次撞击为研究太空碎片撞击提供了难得机会，相关航天器已计划对撞击点成像。>> 查看详情

18、比亚迪仰望 U8L 鼎藏版四座旗舰 SUV 上市：甲骨文 24K 黄金车标，售价 145.8 万元

比亚迪仰望汽车 8 月 5 日晚宣布，比亚迪仰望 U8L 鼎藏版全尺寸行政旗舰 SUV 上市，售价 145.8 万元。>> 查看详情

19、红果短剧回应网传“限制演员日薪不超 4 万”：信息不实，演员片酬评定为市场行为，与平台无关

红果短剧相关负责人表示，网传信息不实，演员片酬评定为市场行为，与平台无关。>> 查看详情

20、小天才电话手表 Z12 少年版发布：全新青春系统 5.0，售价 2699 元

该手表针对少年群体进行优化，搭载全新青春系统 5.0，支持个性 DIY 徽章、创意大头贴、前摄人像肤色美化；还能查看打车和外卖进程、购买电影票、抬腕支付；内置 23 种运动模式，还有“动动圈”社交。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。