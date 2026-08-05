IT早报 0805：鸿蒙智行回应“竹知了”事件；格力朱磊、小米单联瑜谈“为什么冰箱能一直开但空调不能”；首部 L3/L4 自动驾驶强制国标发布...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 8 月 5 日星期三，今天的重要科技资讯有：

1、鸿蒙智行发言人发布关于近期“竹知了”相关网络信息的情况说明

8 月 4 日晚，鸿蒙智行发言人发布关于近期“竹知了”相关网络信息的情况说明。>> 查看详情

2、格力朱磊谈“为什么冰箱能一直开但空调不能”：只要质量没问题，空调完全可以一直开

“为什么冰箱能一直开但空调不能”冲上热搜。珠海格力电器股份有限公司市场总监朱磊发文谈及该话题。他表示，日常家庭里空调很少全天候运行，本质是冰箱时刻需要保鲜储存食物，而房间并非时时刻刻都有人。>> 查看详情

3、小米单联瑜谈“为什么冰箱能一直开但空调不能”：常年高温地区，空调长时间运行是很常见的使用场景

话题“为什么冰箱能一直开但空调不能”8 月 4 日冲上热搜。小米集团大家电部总经理单联瑜 8 月 4 日也发文谈及了该话题。他表示，空调其实也可以一直开。但大家担心的是空调一直开会不会坏、室内空气是否新鲜、会不会很费电。>> 查看详情

4、我国首部 L3/L4 智能网联汽车自动驾驶系统安全要求强制性国标正式发布，2027 年 7 月起实施

《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》适用于搭载 L3 级、L4 级（高度自动驾驶）系统的 M 类和 N 类车辆，不适用于自动泊车系统。>> 查看详情

5、员工上班玩手机被指“摸鱼”并开除：法院判决公司赔偿 11 万元、短暂放松属于正常生理心理需求

用人单位以林某严重违反规章制度为由解除劳动合同，事实依据不足，程序存在重大瑕疵，解除行为缺乏合理性与必要性，构成违法解除。一审判令用人单位支付违法解除劳动合同的赔偿金等共计 11 万多元，二审予以维持。>> 查看详情

6、鸿蒙智行回应近期“竹知了”事件，多位博主晒出相关侵权实例

8 月 4 日晚，鸿蒙智行发言人发布关于近期“竹知了”相关网络信息的情况说明。在鸿蒙智行官方发文回应此事后，多位博主晒出了相关侵权实例。>> 查看详情

7、移动联通电信三大运营商停止第三方网售号卡后，中国广电低价大流量卡热销

国内第四大运营商中国广电的低价大流量卡仍在多个平台活跃销售，且销量有所攀升。但多位专家指出，广电的低价大流量卡同样可能逐步收紧。>> 查看详情

8、马斯克旗下 SpaceX 公布首份财报：2026Q2 营收 78 亿美元，同比增 92%；净亏损收窄至 5.41 亿美元

马斯克旗下 SpaceX 公司 8 月 4 日公布其上市（6 月 12 日在纳斯达克交易所正式挂牌上市）后的首份财报数据。>> 查看详情

9、消息称苹果 iPhone 20 周年或迎设计革新：四曲面屏与更大尺寸

传闻称苹果明年为纪念 iPhone 发布 20 周年，将推出采用四曲面屏设计的 Pro 系列新机，屏幕尺寸有望增至 6.4 和 7.0 英寸，灵动岛开孔可能进一步缩小甚至取消。>> 查看详情

10、全球车企销量 Top10 第一次同时出现三家中国车企，奇瑞首次跻身其中

据奇瑞汽车执行副总裁李学用 8 月 4 日分享：奇瑞首次跻身全球车企销量前十，位列第九，份额 4.1%，与福特并列。他表示，更重要的是 —— 全球前十，第一次同时出现三家中国车企，这是中国汽车工业集体走出去的里程碑。>> 查看详情

11、小米 REDMI K100 Pro 将首批搭载第五代骁龙 8 至尊版 V Series 处理器，综合跑分超 409 万

这款新芯片核心规格和标准版一致，缩减了 GPU 规模降低成本，帮助厂商留出预算升级其他用户感知更强的配置，新机将于 8 月 11 日发布。>> 查看详情

12、博导称月之暗面 Kimi 创始人杨植麟有很多机会留在美国，但他毅然拒绝苹果、坚持回国创业

月之暗面创始人杨植麟的卡内基梅隆大学博士生导师 Russ Salakhutdinov 今年 7 月发文，透露了关于杨植麟回国创业的一些细节。>> 查看详情

13、“未来已来”：华为智选车产品总监彭磊晒享界 G9 汽车 L3 自动驾驶功能按键，可亮蓝光

我国首部针对 L3 级有条件自动驾驶和 L4 级高度自动驾驶系统的强制性国家标准拟于 2027 年 7 月 1 日起正式实施。华为智选车产品总监（享界系列）彭磊刚刚晒出了鸿蒙智行享界 G9 汽车的 L3 自动驾驶功能按键。画面显示，该按键可亮蓝光。>> 查看详情

14、电影《八仙！》累计票房超 12.34 亿，进入中国影史动画片票房榜前十

据猫眼专业版数据，电影《八仙》累计票房超 12.34 亿，进入中国影史动画片票房榜前十。>> 查看详情

15、国家邮政局：因安全生产管理缺位，依法对申通快递有限公司立案调查

国家邮政局依法对申通快递有限公司立案调查。>> 查看详情

16、Anthropic CEO 达里奥内部言论曝光，担忧员工上班只为钱

外媒报道指出，AI 人才频繁跳槽，金钱是主要驱动力。Anthropic CEO 达里奥 · 阿莫迪内部担忧员工仅为薪酬而来，而非认同公司使命。但专家认为，顶尖 AI 研究员同样看重计算资源与研发自由。>> 查看详情

17、鸿蒙智行回应智界 R7 上海高速着火，系前方车辆掉落尖锐金属异物撞击底盘并摩擦造成

一辆智界 R7 8 月 4 日在上海市 S20 外环高速行驶过程中发生事故。鸿蒙智行官方 8 月 4 日发文对事故情况进行了说明：事故系前方车辆行驶过程中掉落的大体积尖锐金属异物撞击自车底盘，造成强物理冲击并在摩擦过程中起火。>> 查看详情

18、让苹果 iPad 用上 macOS 虚拟机：民间开发者发力，能触屏、能用 Xcode

虽然苹果一直在为 iPadOS 增加生产力功能，但实际体验距离真正的桌面系统还是有一定差距。现在，一个社区项目可以让苹果 iPad 直接用上 macOS 虚拟机。>> 查看详情

19、小米 REDMI K100 Pro 系列手机“流萤追光”配色预热：手机后盖可当作“光绘板”

该配色在玻璃与油墨间加入特殊夜光材料，新机将于 8 月 11 日晚正式发布，搭载第五代骁龙 8 至尊版，配备超 8000mAh 电池。>> 查看详情

20、全球第一！OpenRouter 称上周 DeepSeek-V4-Flash 调用超 7.22 万亿 Token 登顶

根据全球最大 AI 聚合平台 OpenRouter 的 OpenRouter 的周度统计中，DeepSeek-V4-Flash 以 7.22 万亿 Token 的调用量位居全球第一，单日峰值突破 8 万亿 Token。>> 查看详情

21、上游原材料全面涨价：七彩虹主板 8 月正式涨价，华硕微星技嘉纷纷调价

受上游 PCB、电容等原材料涨价影响，七彩虹、微星已官宣 8 月起主板涨价，华硕确认启动调价，技嘉通过取消返利实现实际涨价。>> 查看详情

22、教育部：4 至 9 年级每名学生每学期至少完成 1 项科学探究任务

评价方式重点关注学生在完成科学探究实践任务中的问题意识、探究实践能力、反思改进能力和合作交流能力。科学探究实践表现性评价以纪实性方式记录，纳入学生综合素质评价档案，不另作考试要求。>> 查看详情

23、腾讯 WorkBuddy / CodeBuddy：Hy3 模型限时免费活动再次延长至 8 月 31 日

腾讯旗下的 CodeBuddy 和 WorkBuddy 8 月 4 日宣布，CodeBuddy 和 WorkBuddy 中 Hy3 模型调用限时免费活动延长至 2026 年 8 月 31 日。>> 查看详情

24、苹果印度年销售额首次突破 100 亿美元，每四部 iPhone 就有一部印度造

苹果在印度加速布局零售网络，营收实现两位数增长，印度同时成为苹果重要的 iPhone 生产基地，目前每四部 iPhone 就有一部在印度生产。>> 查看详情

25、微信官方回应能否出临时好友功能：有三项功能不必加好友也能使用

微信官方 8 月 4 日回应了关于“临时好友”功能的呼声，表示可通过「面对面收红包」、「面对面建群」等已有功能实现临时沟通、转账、传文件等需求，无需占用好友位，用完即走。>> 查看详情

26、消息称三大原厂已提前完成 2027 年 DRAM 内存产能分配

三大原厂仅能满足下游客户 60~70% 的需求。客户无论是否选择长期协议 (LTA) 都在积极配合三大原厂的预付定金策略。>> 查看详情

27、北京一酒吧上线“不限量免费 Token”服务，到店连接 Wi-Fi 即可畅用 DeepSeek V4 Flash 模型

北京 AI 主题酒吧 AGI Bar 推出新服务，顾客到店连 Wi-Fi 即可免费获取 DeepSeek V4 Flash API 的 Token 额度。该服务基于店内采购的英伟达 DGX Spark 工作站本地推理，可直接在主流开发工具中调用。这或许预示着 AI 算力服务正从线上渗透至线下消费场景。>> 查看详情

28、主播称“江小白不是白酒”，东方甄选被判商业诋毁赔偿 30 万元

最高人民法院 8 月 3 日发布依法规范平台经营、保护消费者合法权益典型案例，其中首次披露了两年前江小白起诉东方甄选案的判决结果。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。

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