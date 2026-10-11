IT早报 1011：苹果首款智能家居中枢渲染图曝光；四部门拟禁汽车全隐藏式门把手；出版社回应网文实体书现 AI 回复内容；懂车帝称网传前总编辑身份为假...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 10 月 11 日星期日，今天的重要科技资讯有：

1. 苹果首款智能家居中枢渲染图曝光：6 英寸方屏、8GB 内存，可桌放 / 壁挂

YouTube 频道 fpt. 主播乔恩 · 普罗瑟（Jon Prosser）10 月 9 日发布视频，分享了一组 3D 渲染图，展示了苹果首款智能家居中枢产品（上市后可能名为 HomeView 或者 HomePad），该产品有望 10 月 13 日发布。>> 查看详情

2. 禁止配备全隐藏式门把手，四部门加强汽车产品创新设计管理征求意见

工信部等四部门发布征求意见稿，要求规范汽车创新设计，2027 年起实施新规，明确禁止配备全隐藏式门把手、不得使用折叠 / 柔性屏，同时提高车辆测试验证要求 >> 查看详情

3. 网文实体书籍内曝出“AI 回复内容”，出版社回应“将回收销毁已发出书籍，重新修订”

有网友购买《终焉路独行》实体书时发现，正文内意外混入典型 AI 对话内容，网络原版无此内容。江苏凤凰文艺出版社回应称系排版疏漏，将回收销毁已发出书籍并重新修订。>> 查看详情

4. 懂车帝辟谣网传前“总编辑”人员：此账号所标注的懂车帝前员工身份为假

账号昵称为“北美花生”的账号近日在 X 平台发表了关于懂车帝踩断刹车、踩断宝马 X7 油门踏板、拽飞很多车的档把等言论。懂车帝企业辟谣官方账号 10 月 10 日就此事进行了辟谣，称此账号所标注的懂车帝前员工身份为假，其他以懂车帝前员工身份或冒用内部人士名义发表的恶意揣测言论，均为不实信息。>> 查看详情

5. 库克再度开启中国之行首站落地广州：观看 苹果 iPhone 18 Pro 手机拍摄的非遗咏春作品

库克卸任 CEO 转任董事会执行主席后首次访华，首站广州。现场他用尚未发布的 iPhone 18 Pro 拍摄非遗咏春，记录传统文化。这次行程背后又有什么新信号？>> 查看详情

6. 岚图卢放：汽车工业百余年许多国际知名品牌曾经历严峻质量考验，一两起事件不能代表中国汽车全部

岚图汽车科技股份有限公司董事长卢放 10 月 10 日发文，再度谈及了汽车行业质量问题。他表示，汽车工业走过百余年，许多国际知名品牌也曾经历过更严峻的质量考验。一两起事件不能代表中国汽车的全部，更不能成为否定整个产业的理由。>> 查看详情

7. 商务部等 7 部门：纠治电商平台“自动跟价”“全网最低价”等无序竞争行为

其中提出，加强电商领域监督执法，纠治电商平台“自动跟价”“全网最低价”等无序竞争行为，规范平台佣金抽成、商家评级等规则，避免挤压品质商家生存空间。打击刷单炒信等违法违规行为。>> 查看详情

8. 荣耀 WIN 小平板正面外观再曝，后台任务窗口显示新机疑似支持 240Hz 超高刷

荣耀全场景产品线总裁 @荣耀潇哥 10 月 10 日在微博晒出了荣耀 WIN 小平板的正面外观。画面中，该平板正处于后台任务管理界面，右上角设置的后台页面显示该机屏幕刷新率支持四档可调，其中“高”这一档疑似为 240Hz 超高刷开关。>> 查看详情

9. 华为神秘小屏新机首曝，消息称有一块 6.17 英寸 1.5K 小直屏开案中

博主 @数码闲聊站 10 月 10 日曝光了一款神秘小屏新机。他透露，华为有一块 6.17 英寸 1.5K 小直屏开案中。不过遗憾的是，目前仅有早期开屏信息，暂不清楚产品线。>> 查看详情

10. 安卓首款、全球第二款阔直板手机将至：酷派新机首曝，价格干到“999 定位千元档”

全球首款阔直板手机 —— 华为 Pura X View 已于今年 9 月正式发布，售价 5999 元起。简介为“酷派手机旗舰店”的小红书账号 @coolpad方块数码 10 月 10 日首爆了酷派 6.3 英寸阔直板新机，并透露新品即将到来，价格“999 定位千元档”。>> 查看详情

11. 苹果新任 CEO 特努斯：在中国超 95% 生产制造已采用可再生能源，造福下一代值得全力以赴

苹果现任首席执行官约翰 · 特努斯（John Ternus）10 月 10 日在微博发文，宣布在中国超过 95% 的生产制造现已采用可再生能源。他表示，这离不开与 Apple 供应商携手付出的非凡努力。守护我们共同的地球家园，造福下一代，值得我们全力以赴。>> 查看详情

12. 长安汽车确认收到中汽中心“制动踏板总成材质”调研问卷，业内认为或将推动相关标准修订

据红星资本局报道，长安汽车 9 日收到中汽中心（中国汽车技术研究中心有限公司）发出的关于制动踏板总成材质的调研问卷，着重关注非金属材质在踏板总成的应用。报道提到，现行法规对非金属制动踏板总成存在标准空白，中汽中心的紧急调研被视为修订行业标准信号。>> 查看详情

13. 四部门拟规范汽车采用升顶座舱结构的产品，行车时不可使用升顶座舱功能等

10 月 10 日，工业和信息化部等四部门联合发布了关于进一步加强汽车产品创新设计和研发测试验证有关管理工作的通知（征求意见稿）。其中提出，汽车生产企业应通过技术手段限制升顶座舱功能使用场景，行车时不可使用升顶座舱功能等。>> 查看详情

14. 四部门：汽车生产企业不得作虚假、夸大或引人误解的宣传，不得诱导驾驶人忽视安全驾驶责任

征求意见稿要求车企真实客观开展营销，如实宣传创新设计使用边界和限制条件，不得用违反交规场景宣传，不得隐瞒技术局限性。车企还需健全售后服务体系和安全事件记录研判机制。>> 查看详情

15. 华为 Pura X View 手机鸿蒙 7.0.0.109 SP10 隐藏特性曝光，实装 Mate 90 同款游戏弹幕通知功能

华为 10 月 10 日面向 Pura X View 手机率先推送了鸿蒙 HarmonyOS 7.0.0.109 SP10 版本升级。在官方更新日志外，该机还上线实装了 Mate 90 同款游戏弹幕通知功能。用户可对字幕的速度、大小等进行自定义设置，同时还可以管理通知应用。>> 查看详情

16. 苹果 iPhone Duo 开机欢迎画面爆料：能显示你的名字，且有望用上新字体

爆料者 itspdfu 透露，苹果使用零售店原有的未拆封设备系统更新工具，为 iPhone Duo 设置专属开机欢迎界面。不仅如此，早在今年 6 月，爆料者 SteveMoser 就发现，苹果在 iOS 27 中专门加入了一款名为 Macintosh Skeletal 的新字体。>> 查看详情

17. 华为 Pura X View 阔直板手机获鸿蒙 HarmonyOS 7.0.0.109 SP10 升级，支持多人互助通信共享功能

华为 10 月 10 日面向 Pura X View 手机率先推送了鸿蒙 HarmonyOS 7.0.0.109 SP10 版本升级，包体大小约 4.83GB。新版本带来了多人互助通信共享、熄屏循迹导航等功能。>> 查看详情

18. 腾讯 QQ PC 端上线隐私功能“迷你窗”：窗口更小、能调透明度，鼠标移走直接隐身

腾讯 QQ 10 月 10 日宣布，PC 端 QQ 上线“迷你窗”，小窗口显示，减少旁边的人无意看到；鼠标一移聊天窗直接隐身，隐私更安全。>> 查看详情

19. 鸿蒙智行智界 R7 焕新版首批试驾车陆续到店：本月底开启交付，23.98 万元起

智界汽车 10 月 10 日宣布，智界 R7 焕新版首批试驾车陆续抵达全国 77 个城市，200 家门店。>> 查看详情

20. 保时捷 1-9 月全球交付 17.85 万辆汽车同比下降 16%，中国市场同比下降 33%

保时捷 2026 年前九个月全球交付新车 178,532 辆，同比下降 16%，降幅与上半年持平。>> 查看详情

21. 四部门拟规范汽车采用虚拟操纵件替代传统物理按键的产品，涉及关键驾驶安全需同时具备实体操纵件

10 月 10 日，工业和信息化部等四部门联合发布了关于进一步加强汽车产品创新设计和研发测试验证有关管理工作的通知（征求意见稿）。征求意见稿提出，涉及关键驾驶安全的功能（灯光、雨刮、除霜除雾等）采用虚拟操纵件的，应评估其在各种驾驶场景下的操作便捷性、可靠性和安全性，并同时具备实体操纵件。>> 查看详情

22. 四部门：汽车生产企业获知其生产销售的产品发生安全事件，应主动开展调查分析

工业和信息化部等四部门联合发布了关于进一步加强汽车产品创新设计和研发测试验证有关管理工作的通知（征求意见稿）。其中提出，健全安全事件事故记录与研判机制。汽车生产企业在获知其生产销售的产品发生创新设计功能异常等安全事件或碰撞等安全事故时，应主动开展调查分析，排查安全风险隐患。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。