IT早报 1008：余承东称华为基本摆脱美国技术依赖；小米澎湃 OS4 全面兼容苹果生态；21988 元起微软 Surface Laptop Ultra 上架；2026 诺贝尔化学奖公布...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 10 月 8 日星期四，今天的重要科技资讯有：

1. 余承东称华为自 2019 年以来为生存克服了许多困难，基本摆脱美国技术依赖

华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东在 9 月 29 日的国际媒体圆桌会议上透露，为了生存，华为自 2019 年以来克服了许多困难。他坦言，依靠这些芯片、鸿蒙操作系统，以及中国国内的供应链、材料和工艺制程，华为基本摆脱了对美国技术的依赖。>> 查看详情

2. 小米官宣澎湃 OS 4 全面兼容苹果生态：重要信息双向同步、妙享桌面支持 Apple 三件套等

小米澎湃 OS 官方微博 10 月 7 日宣布，澎湃 OS 4 系统全面兼容苹果生态。支持重要信息双向同步、双向查看 iPhone 和小米手机云相册等功能，同时妙享桌面支持 Apple 三件套。>> 查看详情

3. 微软 Surface Laptop Ultra 售价公布：起价 21988 元，128GB 内存顶配售 48388 元

微软中国商城 10 月 8 日上架 Surface Laptop Ultra，共有亮铂金和夜幕色两种颜色，起售价为 21988 元，128GB 顶配售价为 48388 元。>> 查看详情

4. 2026 年诺贝尔化学奖公布：二人因解开不对称有机合成难题获奖，其中一位 96 岁高龄

2026 年诺贝尔化学奖 10 月 7 日正式公布，瑞典皇家科学院决定将 2026 年诺贝尔化学奖授予 Henri B. Kagan 和 Kenso Soai，“表彰他们在不对称有机合成中发现非线性效应和自催化现象。”>> 查看详情

5. 华为徐直军回应“美国同行呼吁放缓 AI 开发”：中国模型更弱反而需要加快，不然怎么体会到风险

徐直军表示，中国市场对 AI 风险的感受可能比美国更弱。中国的模型提供商需要加快步伐，达到能够感受到 AI 开发风险的水平。然后，也许他们会和美国的领先 AI 提供商有相同的感受。“但我始终相信，我们需要在推动 AI 开发和管理 AI 风险之间取得平衡。至少需要确保 AI 是为善而非作恶。”>> 查看详情

6. 曝华为 Mate 90 系列手机首销期销量超 27 万台，麒麟 9050 Pro 版“超大杯”占比约 40%

据长期关注国内手机市场份额的数码博主 @RD观测 爆料，华为 Mate 90 系列手机首销期销量超 27 万台。其中，华为 Mate 90 Pro 占比约 30%，华为 Mate 90 Pro Max（9050Pro）占比约 40%，相较于上代有较大结构上的变化。>> 查看详情

7. 华为余承东：极紫外光刻（EUV）设备是制造先进芯片的关键，国内目前正在研发

华为海外 X 账号 10 月 6 日发布了 9 月 29 日的国际媒体圆桌会议摘要。在被问及关于 AI、硬件与 EUV 的问题时，余承东表示，极紫外光刻（EUV）设备当然是制造先进芯片的关键。中国目前正在研发这些设备，但现阶段国内仍然依靠深紫外光刻（DUV）。逻辑折叠（LogicFolding）技术，是在获取某些技术受到限制的情况下，用来提升能力的一种方法。>> 查看详情

8. 无座票只能站全程系误解：铁路部门解答称遵循“有空可坐，需让原位”的原则

假期出行，热门线路火车票紧俏，不少旅客只能买到无座票。关于“无座票是不是只能全程站着”这一问题也引发了网友热议。据央视新闻报道，无座票的全称是“无固定座位票”，上车后可以合法乘坐未被售出的空座。>> 查看详情

9. 余承东：从 2007 年到 2025 年底，华为累计研发投入超 1.8 万亿元人民币

华为海外 X 账号 10 月 6 日发布了 9 月 29 日的国际媒体圆桌会议摘要。据华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东回忆，其于 1993 年加入华为，距今已经 33 年。当时，公司只有几百人。如今，华为拥有超过 20 万名员工，其中近一半从事研发工作。>> 查看详情

10. 余承东：华为 Mate XT 2 三折叠手机出货已近 10 万台，预计总量也将超百万台

据华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东在 9 月 29 日的国际媒体圆桌会议上透露，Mate XT 2 是华为的第二代三折叠手机，截至目前，出货量已经接近 10 万台，华为预计其总出货量将超过 100 万台。>> 查看详情

11. 打通 AirDrop：小米 18 Pro Max 手机上线“与 Apple 设备互传”功能

据博主 @懒酱的日记本 分享，搭载澎湃 OS 4 系统的小米 18 Pro Max 已上线“与 Apple 设备互传”功能。从配图来看，新功能打通了苹果隔空投送 AirDrop。>> 查看详情

12. 华为徐直军：昇腾在中国市场份额已超英伟达，950 超节点国内都不够用、没有计划全面出海

华为官方 10 月 5 日发文，披露了在 9 月 17 日的华为全联接大会期间，华为轮值董事长徐直军、海思首席科学家廖恒博士与媒体记者进行的问答环节内容。>> 查看详情

13. 微软 Surface Laptop Ultra 笔记本规格曝光：最高 128GB 内存，面向 AI 开发和内容创作

科技媒体 Windows Central 10 月 6 日发布博文，分享了微软 Surface Laptop Ultra 笔记本的 2 种规格配置，包含 18 核和 20 核心 RTX Spark 方案，目前尚不清楚具体售价信息。>> 查看详情

14. 电影《欢迎来龙餐馆》宣布代表中国内地角逐第 99 届奥斯卡最佳国际影片

由文牧野执导、沈腾主演的国产电影《欢迎来龙餐馆》10 月 7 日宣布，将代表中国内地角逐第 99 届奥斯卡最佳国际影片。>> 查看详情

15. 库克高位减持苹果股票，套现超 6000 万美元

本次出售价格区间为每股 331.44 美元至 333.94 美元（现汇率约合 2,225 元至 2,241 元人民币），临近其 52 周高点 345.34 美元（现汇率约合 2,318 元人民币）。>> 查看详情

16. 苹果首款折叠 iPhone Duo 双页 PDF 模式曝光

网友 @itspdfu 10 月 6 日在 X 平台发布推文，分享了一段视频，展示了苹果首款折叠 iPhone Duo 的 Quick Look 功能。视频显示，设备在展开状态下支持双页布局，呈现类似实体书的左右翻页效果。>> 查看详情

17. 华为自研 Wi-Fi 7+ 芯片级协同技术支持设备上新，新增 Mate 90 系列手机

华为官网最近更新了支持 Wi-Fi 7 / Wi-Fi 7+ 的华为手机 / 平板设备清单。最新清单显示，MatePad Air Z 系列平板和 Mate 90 系列手机均支持 Wi-Fi 7。另外，Mate 90 系列手机还支持华为自研 Wi-Fi 7+ 芯片级协同技术。>> 查看详情

18. AI 短剧爆火：制作成本仅为真人剧 1/10，平均每 36 秒诞生 1 部

2026 年 AI 短剧以十分之一成本霸占各大平台榜单，红果热播榜前 20 仅 1 部真人剧，一季度 AI 微短剧占比超 95%，横店摄影棚空置率近 80%，中腰部演员面临失业危机。>> 查看详情

19. 微软回应称考虑将 WinXP 经典游戏《三维弹球》带回 Win11

科技媒体 Windows Latest 10 月 6 日发布博文，报道称微软 Windows 负责人帕万 · 达武鲁里（Pavan Davuluri）表示，Windows XP 经典游戏《3D 弹球》已被纳入微软的“待办事项清单”。>> 查看详情

20. 恒生科技指数诞生 6 年编纂规则首次大调整：取消行业要求，成分股数目由 30 只扩至 50 只

恒生指数公司公布咨询总结，围绕扩大科技主题覆盖、引入分组选股机制两大方向实施六项修订，新增前沿科技主题，选股范畴收窄至恒生综合大中型股指数成份股，按市值排名选取 40 只、收入增长排名选取 10 只。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。