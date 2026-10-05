“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 10 月 5 日星期一，今天的重要科技资讯有：

1. 乐山大佛景区回应网传“掏耳朵”养护作业视频：系 AI 合成，佛耳内并无所谓“杂物”

网传视频显示文保工人给大佛掏耳朵、掏鼻孔，还出现猴子抢安全帽等离谱画面。乐山大佛管委会回应称该视频系他人 AI 生成，并非真实场景。2026 年以来大佛已开展 5 次保养维护，耳鼻内并无杂物，凌云山片区也没有猴子。>> 查看详情

2. 央视曝光外卖“明厨亮灶”造假，湖北、云南等地核查处置

针对外卖商户摄像头随意摆放、故意偏移角度规避监督等问题，市场监管总局迅速部署湖南、湖北、云南等地开展核查处置。武汉对曝光商户立案调查并督促平台下架，丽江对 4 家涉事门店停业整顿，并启动外卖食品安全集中整治行动。>> 查看详情

3. 特朗普将“人工智能”改为“超级智能”后，马斯克确认 SpaceXAI 将更名为 SpaceXSI

埃隆 · 马斯克 10 月 4 日在 X 平台表示，SpaceX 是一家超级智能公司。>> 查看详情

4. 余承东：华为半导体已在手机、AI、智能汽车等领域成功设计并量产 381 款 τ 芯片

华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东 10 月 4 日发布视频，透露华为半导体已经在手机、AI、通用计算、网络、智能汽车等多个领域成功设计并量产了 381 款 τ 芯片。>> 查看详情

5. 华为四代 τ 芯片首次集体亮相，余承东详解麒麟 9050 系列首发逻辑折叠技术

在 10 月 1 日的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上，华为年度旗舰 ——Mate 90 系列手机正式发布。华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东 10 月 4 日发布视频，详细介绍了麒麟 9050 系列处理器首发的逻辑折叠技术。>> 查看详情

6. DeepSeek Harness 崔添翼：产品核心理念是“一切皆插件”，可扩展性是初心

崔添翼透露，兼容层属于实验性功能，旨在验证第三方扩展能力是否为 DSH 插件架构的子集。目前尚未实现无缝运行，但未来可期。官方数据显示约 60% 用户使用第三方插件，团队将建设官方插件市场。>> 查看详情

7. 央视曝光车辆“ETC 异常”短信骗局：系不法分子钓鱼陷阱

近期出现谎称 ETC 异常的诈骗短信，要求用户点击链接处理，央视提醒该链接为钓鱼网站，会骗取个人敏感信息，遇疑问可通过官方渠道核实。>> 查看详情

8. 10 月 5 日高速服务区充电特别繁忙清单公布，主要集中河北、湖南、山西等省份

交通运输部预测，10 月 5 日全国高速约 30 个服务区充电特别繁忙，河北、湖南、山西等地较集中。返程核心时段为 5 日至 6 日，充电高峰分别为 11-21 时和 10-22 时。>> 查看详情

9. 罚 6000 元扣 12 分：深圳一车主 2026 国庆期间连续 2 天走应急车道被处罚

国庆高速拥堵，深圳一男子为赶上班连续两天占用应急车道，全部被抓拍，合计被罚 6000 元记 12 分。深圳交规对该类违法罚款远超全国平均，被称“最严交规”>> 查看详情

10. 摄像头对墙对地，央视揭部分外卖“明厨亮灶”形同虚设

记者调查发现，挂标“明厨亮灶”的餐饮商家后厨镜头对着地面、对着墙面，而不是对着切配、烹饪这些核心环节，卫生情况并不理想。>> 查看详情

11. 中国人民大学宣布收到一位校友 5.03 亿元捐赠，用于支持通州校区体育中心建设

中国人民大学 10 月 4 日宣布，近期收到一位校友 5.03 亿元捐赠，用于支持母校通州校区体育中心建设。>> 查看详情

12. 消息称 苹果 iPhone 18 Pro 系列 W39 国内累计销量 176 万台

W40 预估累计销量将超 250 万台，两款机型均已完成单品激活 100 万台。该机搭载 A20 Pro 芯片，首次引入可变光圈技术，续航充电也迎来升级。>> 查看详情

13. 美国买家曝购买英伟达 RTX 5090 整机时遭经销商要求签署“转售承诺”：禁止带出境，概不例外

美国消费者购买含英伟达 RTX 5090 的整机时，被要求签署承诺，禁止将该显卡带离美国出境，该政策或为限制高端显卡转卖。>> 查看详情

14. 网友曝光比亚迪汽车兆瓦闪充桩线缆被儿童当“秋千”荡着玩，客服回应称将联系站点员工巡查

网友曝光广西南宁一充电场内，小孩将比亚迪兆瓦闪充桩充电线缆当秋千玩，该事件冲上热搜。比亚迪客服回应称，场地严禁此类行为，后续将联系站点加强巡查。>> 查看详情

15. 苹果 iPhone 18 Pro 系列手机海南免税价格出炉：相比官网正价便宜约 200-1430 元

苹果 iPhone 18 Pro 系列正式发售后，海南免税价格已公布，不同存储版本可省 330-1430 元，顺路购买更划算，一起来看看具体价格吧 >> 查看详情

16. 比亚迪秦 MAX 车型 9 月销量 12066 辆，上市 2 个月连续破万

比亚迪王朝网总经理路天透露，秦 MAX 九月热销 12066 辆，上市两个月销量连续破万。这款“超大杯”车型 8 月 13 日上市，售价 9.99 万起，提供 EV 和 DM-i 两种动力，插混版综合续航达 2370km。>> 查看详情

17. 小马智行回应乘客被夹手事件：已配合交警调查，属意外而非交通事故

小马智行回应称，乘客被同行人手动关门时不慎夹住手指，公司已第一时间协助处置并配合交警调查。经完整视频核实后，交警认定属意外事件，非交通事故。目前乘客经检查无大碍，已返家休息。>> 查看详情

18. 特斯拉 FSD 将迎重要升级：可避路面坑洼，导航学习用户驾驶习惯

目前特斯拉 FSD 仍存在坑洼避让不稳定、路线规划不合理两大痛点，官方确认两大问题改进即将上线，同时还在整合 Grok 实现语音指令，快来了解 >> 查看详情

19. 比亚迪腾势宣布进军印度市场，D9、Z9 GT 有望成为首批车型

腾势以独立品牌身份进入印度，定位高于比亚迪现有产品线，印度媒体猜测 D9、Z9 GT 将成为首批推出车型，目前腾势已在多个海外市场销售。>> 查看详情

20. 韩国多家银行遭黑客攻击致个人信息泄露，总统李在明下令彻查

多家韩国金融机构遭到黑客攻击，造成多家银行客户个人信息泄露，总统李在明要求彻查，金融监管部门已紧急召开会议，启动全面排查 >> 查看详情

21. 马斯克：Robotaxi 夜间运营延长至 23 点，正着力攻克夜间宠物识别难题

马斯克透露奥斯汀 Robotaxi 运营时间延长至 23 点，团队正攻克夜间识别灰色小猫等隐蔽障碍的难题，并称 AI 光子计数分析可提升暗光识别能力。NHTSA 正调查 FSD 摄像头感知系统，此前 Waymo 与特斯拉均发生过夜间撞宠物事件。>> 查看详情

22. 智己汽车：国庆前 3 天，全系车型锁单破 2000 台

智己汽车 10 月 4 日宣布，国庆前 3 天全系车型锁单破 2000 台。>> 查看详情

23. 得知将被关停后，OpenAI 内部模型曾考虑实现自我重启

OpenAI 披露了其内部部署环境中出现的几起异常模型行为新案例。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。