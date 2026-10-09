IT早报 1009：苹果“欢迎回家”发布会定档 10 月 13 日；尊界回应“刹车踏板支架断裂”；小米 17 Ultra 全系涨 1000 元；小米澎程上市 30 天锁单已超 7 万台...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 10 月 9 日星期五，今天的重要科技资讯有：

1. 苹果官宣“欢迎回家”发布会定档 10 月 13 日，暗示首款智能家居中枢产品

苹果营销高级副总裁 Greg Joswiak 发布预告，官宣“Welcome home（欢迎回家）”发布会定档美国东部时间 10 月 13 日上午 9 点（北京时间 10 月 13 日晚 9 点）。>> 查看详情

2. 尊界回应制动踏板支架底座相关问题：制动系统按高于国家 / 行业标准开发验证，提供免费升级选择

尊界汽车官方 10 月 8 日发布了关于尊界汽车制动踏板支架底座相关问题的情况说明。官方表示，尊界汽车的制动系统，按照高于国家标准（GB 21670‑2025 / GB 7258‑2026）、高于行业标准（QC/T 788‑2018）的要求完成全流程开发与验证。自首批车辆交付以来，在用户实际使用场景中，未发生制动踏板支架底座断裂故障。>> 查看详情

3. 7999 元起，小米 17 Ultra 手机全系涨价 1000 元

据博主 @怕不是小小白 ，10 月 9 日起小米 17 Ultra 手机全系涨价 1000 元。>> 查看详情

4. 小米澎程首销月锁单进展公布：上市 30 天，锁单已超过 7 万台

小米汽车 10 月 8 日汇报了小米澎程首销月锁单进展：9 月 7 日 ~10 月 7 日，上市 30 天，锁单已超过 70000 台。本月初，小米汽车宣布，2026 年 9 月，小米汽车交付量超过 40,000 台。小米创办人、董事长兼 CEO 雷军透露，其中小米澎程首月交付超过 10,000 台。>> 查看详情

5. 尊界 V800 刹车踏板支架断裂引发关注，鸿蒙智行门店回应称华为将联合江淮重新测评并公开数据

据第一财经报道，针对懂车帝测试尊界 V800 刹车踏板支架断裂一事，记者探访鸿蒙智行体验中心，工作人员回应称：华为将联合江淮重新测评并公布数据，目前试驾车急刹未见隐患，相关车型亦未出现退车情况。>> 查看详情

6. 部分苹果 Apple Watch Series 12 智能手表用户报告皮肤刺激情况

科技媒体 MacRumors 10 月 7 日发布博文，报道称基于论坛和 Reddit 社区等用户反馈，在佩戴苹果 Apple Watch Series 12 和 Apple Watch Ultra 4 智能手表一段时间后，传感器区域下方有灼热感和发红现象。>> 查看详情

7. 荣耀 CEO 李健：Magic9 系列国庆 7 天稳居安卓旗舰第一

荣耀全球首席营销官关海涛则表示：国庆期间每天都是安卓旗舰第一；另外确实是绝对式领先，大概 2 倍样子；很多版本确实持续缺货。>> 查看详情

8. 比亚迪公布第三代唐内饰：设计灵感来自“宇宙飞船控制台”

比亚迪王朝网销售事业部总经理路天在微博公布了第三代唐车型的内饰。据其介绍，新车内饰设计灵感源自科幻片里的宇宙飞船控制台，极具未来感。作为一款 8 系大五座科技旗舰 SUV，它的空间也很百变，适配不同人群的出行需求。>> 查看详情

9. 懂车帝回应尊界 V800 刹车踏板支架断裂争议：网传暴力测试并不存在，百公里刹车实验并非极端工况

懂车帝实测尊界 V800 三次出现刹车踏板支架断裂，网传是暴力极端测试，懂车帝称为常规测试，网传大踏板力为拍摄残影。尊界回应将优化设计，为用户提供免费升级。>> 查看详情

10. 鸿蒙智行回应尊界 V800 在懂车帝测试中刹车踏板支架断裂：尚未接到相关反馈，交付周期正常

10 月 8 日稍早些时候，懂车帝实测 3 台尊界 V800，称在 100km/h-0 紧急制动时刹车踏板支架被踩断，引发网络热议。据澎湃新闻报道，就尊界 V800 被曝在懂车帝测试中刹车踏板支架断裂一事，鸿蒙智行表示尚未接到涉刹车踏板的相关反馈，车辆交付周期正常。>> 查看详情

11. 赛力斯 9 月产销快报发布，新能源汽车销量 29,271 辆

赛力斯 10 月 8 日发布公告，2026 年 9 月新能源汽车产量 28,387 辆，同比下降 37.55%；销量 29,271 辆，同比下降 34.48%；本年累计产量约 25.8 万辆，同比下降 16.78%，累计销量约 25.65 万辆，同比下降 15.79%。>> 查看详情

12. 挑战李飞飞：曾被字节辞退的实习生田柯宇进军世界模型，创业公司估值达 2 亿美元

过去一年，他把研究重点放在世界模型上。李飞飞、杨立昆等 AI 学者都在推动这条技术路线，希望让 AI 学会模拟现实世界的物理规律和运行机制，进而用于机器人、交互式视频和自动驾驶等领域。>> 查看详情

13. 江淮汽车方面人士回应懂车帝测试尊界 V800 刹车踏板支架断裂，称在关注中

据蓝鲸汽车消息，10 月 8 日，就尊界 V800 被曝在懂车帝测试中刹车踏板支架断裂一事，江淮汽车方面人士对蓝鲸汽车记者表示，这个事情我们都在关注中。10 月 8 日稍早些时候，懂车帝实测 3 台尊界 V800，称在 100km/h-0 紧急制动时刹车踏板支架被踩断。>> 查看详情

14. 江淮汽车股价跌停，投资者关系部门回应尊界 V800 测试称“出厂前都有品控流程”

江淮汽车投资者关系部门对此表示：“这个事情已经跟相关部门反馈过了。”谈及 10 月 8 日股价触及跌停等问题，工作人员表示，“公司的生产经营是正常的，车辆出厂之前都是有品控流程的，可以关注下后续的消息。”>> 查看详情

15. 小鹏集团 Robotaxi 定名小鹏悠游 XPENG YOYO，打车小程序同步上线

小鹏汽车官微宣布：小鹏集团 Robotaxi 正式定名“小鹏悠游 XPENG YOYO”。根据介绍，中文名“小鹏悠游”，是悠然于心、畅游于行的出行体验；英文名“XPENG YOYO”，全世界都轻松好读，是 Ta 走向世界的第一步。>> 查看详情

16. 苹果 iPhone Air 2 爆料：厚度减薄 0.4mm 至 5.2mm，更高密度电池提升续航

消息源 yeux1122 10 月 7 日在 Naver 论坛发布博文，爆料称苹果正研发第二代超薄手机 iPhone Air 2，机身厚度由 5.6mm 降至 5.2mm，同时采用更高能量密度电池，续航有望超越初代。>> 查看详情

17. 微博 CEO 王高飞谈“尊界 V800 刹车踏板支架断裂”，称核心首先是有无因为刹车问题出事故的记录

10 月 8 日稍早些时候，懂车帝实测 3 台尊界 V800，称在 100km/h-0 紧急制动时刹车踏板支架被踩断，引发网络热议。微博 CEO 王高飞 10 月 8 日也谈及该话题。他表示，谈不上万丈深渊，核心首先是有没有因为刹车问题出事故的记录，用户信任某品牌的安全性，不是说这个品牌没有安全问题，是这个品牌在对待安全问题的程度上遥遥领先。>> 查看详情

18. 消息称安卓阔直板手机排期是 2027 年底至 2028 年上半年，立项阶段有主打影像、中端、性能等机型

博主 @数码闲聊站 10 月 8 日发文透露，安卓阵营的阔直板手机，O（预计指 OPPO）大概率第一个上，h（预计指荣耀）第二个上。他表示，剩下几家进度较缓慢，目前排期是 2027 年底至 2028 年上半年。博主表示，目前立项阶段有影像阔直板手机、中端阔直板手机、性能阔直板手机等。>> 查看详情

19. 华为余承东亲自为霍英东集团总裁霍震寰交付尊界 V800，名人车主阵容再扩容

国庆期间余承东将鸿蒙智行尊界 V800 交付给霍英东集团行政总裁霍震寰，该车为百万级超豪华 MPV，今年 8 月上市，9 月底已全版本规模交付。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。