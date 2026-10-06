IT早报 1006：华为与高通专利许可落地高通成净支出方；一汽丰田辟谣将退出历史舞台；2026 诺贝尔生理学或医学奖揭晓；中国铁路称抢票的尽头都是 12306...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 10 月 6 日星期二，今天的重要科技资讯有：

1. 华为与高通宣布达成广泛专利许可协议，覆盖 5G、AI、计算及网络技术领域

双方达成首份涵盖 5G 技术的交叉许可协议，高通将收购华为部分美国专利，交易完成后华为专利许可累计总金额超 69 亿美元，华为知识产权业务早已实现正向收益。>> 查看详情

2. 一汽丰田：“一汽丰田或将彻底退出历史舞台”“丰田大降价”等均为不实言论

一汽丰田汽车销售有限公司 10 月 5 日发布《针对近期网络上出现的有关一汽丰田不实言论的声明》。>> 查看详情

3. 2026 诺贝尔奖生理学或医学奖揭晓：三学者凭借“光控离子通道和光遗传学”领域发现获表彰

三人因发现光控离子通道和推动光遗传学发展获奖，这项技术可利用光精确控制神经细胞活动，改变了大脑研究方式，现已进入临床研究阶段。>> 查看详情

4. 中国铁路：所有第三方平台自身不产生任何“票源”，其“抢票”行为的尽头都是 12306

中国铁路官方发文提醒旅客警惕第三方平台“抢票”套路，强调所有第三方平台自身不产生票源，其“抢票”行为最终仍通过 12306 系统。这些平台存在附加收费、捆绑销售、个人信息泄露等风险，甚至可能造成经济损失。旅客应通过官方渠道购票，避免使用加速包等收费服务。>> 查看详情

5. 2026《英雄联盟》S16 全球总决赛 10 月 16 日开赛，11 月 15 日冠亚军决赛

S16 全球总决赛赛程正式公布：入围赛 10 月 16 日洛杉矶开打，瑞士轮 10 月 24 日转战艾伦市，淘汰赛 11 月 4 日启动，冠亚军决赛 11 月 15 日在布鲁克林举行。代表 LPL 赛区的是 AL、BLG、TES、IG。>> 查看详情

6. 历史性拐点！2026 上半年全球纯燃油车新车销量占比首次跌破 50%

受中东冲突推高油价影响，上半年全球汽油车销量占比降至 49%，为汽车普及以来首次跌破 50%。与此同时，电动汽车销量逆势上涨 12%，占比达 17%，突破大规模普及门槛，欧洲半年销量首次超过汽油车。>> 查看详情

7. 三星 W27 心系天下折叠屏手机发布会预计 10 月 29 日举行，线下已开启预定

三星 W27 心系天下发布会预计 10 月 29 日举行，线下已开启优先预定，预交订金可锁定首批现货，新机预计 11 月 5 日首批门店取机。预计该机将基于 Galaxy Z Fold8 系列打造。>> 查看详情

8. 荣耀 WIN 小平板上架：搭 8.4 英寸 240Hz OLED 挖孔屏，有望 10 月 15 日发售

荣耀 WIN 小平板现已上架京东，预计 10 月 15 日发售。该机搭载 8.4 英寸 240Hz OLED 挖孔屏，配骁龙 8E5 处理器加主动散热，无 5G 版本。>> 查看详情

9. 高通与华为达成逻辑折叠芯片技术相关专利授权，韬定律加速出海

报道称，与高通的协议有助于验证华为的芯片制造能力。华为视其新架构为提升半导体性能的突破，帮助缩小与台积电等行业领导者的差距。>> 查看详情

10. 消息称本月 3 台高通第六代骁龙 8 超级至尊版新机登场，至高 10000mAh 电池

爆料称 10 月将有三款搭载第六代骁龙 8 超级至尊版的新机亮相，电池容量分别为 8400mAh、9000mAh、10000mAh±，均支持百瓦有线充和满血无线充。此外还有多款次旗舰性能机登场，三代骁龙至尊版同堂竞技。>> 查看详情

11. 台积电股价收涨 3% 创历史新高：市值换算人民币超 14 万亿元，台股加权指数逼近 5 万点大关

台积电股价收涨 3%，创下历史新高，市值突破 14 万亿人民币。台股加权指数同步大涨，逼近 5 万点。传马斯克与台积电洽谈合作，台积电近期营收连续增长，市场看好其后续表现。>> 查看详情

12. 消息某厂商 2 亿像素三摄旗舰机被砍，预计为小米 18 Ultra

这款旗舰原定采用 1mm 四等边直屏，配备三颗 2 亿像素摄像头，还有多光谱镜头等配置，因定价担忧最终未能量产，小米 19 Ultra 仍会正常迭代 >> 查看详情

13. 哈啰顺风车司机提前收高速费却拖到免费时段才下高速：拒不退款，平台介入

有乘客投诉哈啰顺风车司机提前收取高速费后故意拖延行程，等到高速免费时段下高速，实际未产生费用却拒不退款。平台回应若查证属实会退还费用并处罚司机。>> 查看详情

14. 华为首款“韬定律逻辑折叠”芯片海思麒麟 9050 Pro 裸片显微照首曝：双裸片垂直堆叠，晶体管密度提升 55% 而面积小于前代

该芯片采用双裸片垂直堆叠，在晶体管密度提升 55% 的同时面积小于前代，功耗不升反降，目前已搭载于华为 Mate 90 系列高端机型 >> 查看详情

15. 荣耀 MagicOS 11 新增自定义充电上限功能，充多少自己决定

新增自定义充电上限功能，可帮助用户科学管理电池，延长寿命。本次十月体验升级还涵盖 YOYO 建议、灵动胶囊、荣耀互联等多方面功能更新，跨品牌一碰传预计十月中旬上线。>> 查看详情

16. 交警提醒千万不能把“智驾”当成“代驾”，一男子被吊销驾驶证

男子酒后开车上高速，开启智能辅助驾驶后在车内昏睡，被交警查获，血检结果达醉驾标准，最终驾照被吊销且 5 年内不得重考，还因危险驾驶罪被判处拘役并处罚金。>> 查看详情

17. iQOO 16 手机首销情况曝光：同期约为 iQOO 15 的 50%、iQOO 13 的 100%

长期关注国内手机市场份额的数码博主 @RD观测 10 月 5 日爆料了 iQOO 16 手机的首销情况（Sell out）。>> 查看详情

18. DeepSeek V4.1 Flash 发力，中美顶尖模型 LiveBench 跑分差距缩至 3%

彭博分析师称，随着 DeepSeek 推出 V4.1 Flash，中国顶尖 AI 模型和美国领先模型的 LiveBench 跑分差距已缩小至 3%，中国 AI 性能进步明显，>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。