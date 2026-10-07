IT早报 1007：余承东详解华为 Mate 90“拼好网”功能；杨利伟称中国空间站下半年迎来首批外籍航天员；余承东官宣鸿蒙出海；2026 年诺贝尔物理学奖揭晓...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 10 月 7 日星期三，今天的重要科技资讯有：

1. 余承东详解华为手机“拼好网”：高铁视频通话卡顿减少 90%，Mate 90 系列首发

华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东 10 月 6 日发布视频，详细介绍了华为 Mate 90 系列首发的多设备互助通信共享功能。>> 查看详情

2. 杨利伟：中国空间站将成全球开放实验平台，下半年迎来首批外籍航天员

杨利伟在国际宇航大会上表示，中国空间站面向全球科学家开放，两名巴基斯坦预备航天员正与中方航天员配合训练，其中一人将作为载荷专家执行短期飞行任务。载人登月计划也将开展国际合作。>> 查看详情

3. 华为余承东官宣鸿蒙出海：正在考虑未来逐步将 HarmonyOS 推向全球市场

华为海外 X 账号 10 月 6 日发布了 9 月 29 日的国际媒体圆桌会议摘要。华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东与多家国际媒体的记者就华为消费者业务及 HarmonyOS 生态系统进行了交流。>> 查看详情

4. 2026 年诺贝尔物理学奖揭晓！34 年来首次单人获奖，Francis Halzen 在南极造一立方公里冰疙瘩

2026 年诺贝尔物理学奖正式揭晓，授予 Francis Halzen，表彰他“对冰立方中微子天文台（IceCube Neutrino Observatory）的决定性贡献以及发现具有天体物理起源的高能中微子”。>> 查看详情

5. 英伟达黄仁勋“世界巡演”AI 视频海内外爆火，马斯克调侃“内存涨价的原因找到了”

一段“黄仁勋世界巡演”AI 视频已收获超百万播放量，甚至火到了海外，引来埃隆 · 马斯克的调侃：这就是内存价格如此昂贵的原因。>> 查看详情

6. 碰撞前 10 米辅助驾驶消失，网传高速追尾事故引发热议

据第一财经日报 10 月 6 日报道，近日在沪昆高速安顺段，一名司机在高速上使用“导航辅助驾驶”（NOA）行车，但却在临近前方大货车约 10 米位置时，遭遇 NOA 突然退出交由驾驶人接管，而此时车速为 120km/h。

司机直呼：“与前车尾部仅约 10 米的距离，根本来不及制动。”最终，小车直接追尾撞上了大货车。>> 查看详情

7. 距 6 万亿美元仅一步之遥！英伟达市值达 5.8 万亿美元，创历史新高

开盘 20 分钟英伟达市值冲上 5.82 万亿美元，股价连涨三日刷新纪录，最高触及 243.37 美元，有望成为全球首家 6 万亿美元市值公司。>> 查看详情

8. 谷歌推出 EmbeddingGemma 2：支持多模态、7.4 亿参数量化手机端运行只需 191MB 内存

谷歌推出 EmbeddingGemma 2 开源多模态嵌入模型，基于 Gemma 4 架构，可统一处理文本、代码、图像、视频和音频，支持端侧推理，兼顾性能与存储效率。>> 查看详情

9. 高通澄清：与华为专利交叉授权协议“涉及逻辑折叠”不属实、“高通为净支付方”不准确

高通发言人在声明中还提到，将该企业描述为该协议下的净支付方的相关报道并不准确。>> 查看详情

10. 国内航线燃油附加费 10 月 10 日起上调：800 公里及以下涨 10 元，800 公里以上涨 20 元

800 公里（含）以下航线，每位旅客燃油附加征收标准调整为 50 元；800 公里以上航线，每位旅客燃油附加征收标准调整为 90 元。>> 查看详情

11. 华为余承东谈内存压力：每部手机成本大增 200 美元，为保公司生存不得不涨价

在谈到内存成本上涨话题时，余承东坦言，内存组件价格的急剧上涨导致每部手机额外增加了超过 200 美元（IT之家注：现汇率约合 1,343 元人民币）成本。由于华为的手机内存配置比其他手机更高，成本上涨也更多。>> 查看详情

12. 高通把 Arm 告上法庭：指控其扣留芯片测试工具、泄露机密，要求免 5 年数十亿美元授权费

高通指控 Arm 扣留了按合同交付的芯片测试工具，还指控 Arm 向媒体泄露了 2024 年终止重要许可协议的威胁，损害了高通与 Meta 之间的芯片交易合作。>> 查看详情

13. 12GB 显存显卡跑 125B Qwen3.8 模型：Strata 登场，单张 RTX 5070 跑出 94 词元 / 秒

科技媒体 gigazine 10 月 6 日报道，报道称开发者 Niko1221 开源推出 Strata 引擎，可以在 12GB 及以上显存的消费级显卡上，运行量化的 Qwen3.8-Flash-Next 模型（1250 亿参数）。>> 查看详情

14. 消息称 DeepSeek 接近完成至少 800 亿元融资，腾讯、宁德时代重金参与

据彭博社报道，DeepSeek 新一轮融资即将敲定，宁德时代和腾讯为最大投资方。V4-Flash 模型成功让投资者认购热情远超预期，公司还在内蒙古建设大型数据中心部署华为 AI 芯片。>> 查看详情

15. 余承东回应苹果入局折叠屏：欢迎同行加入竞争，iPhone Duo 发布后华为 Pura X Max 销量大增 76%

余承东表示：“在 iPhone Duo 发布后的一周内，我们的 Pura X Max 销量增长了 76%。也许是因为消费者更喜欢我们的产品。自发布以来的几个月内，Pura X Max 的销量已突破 100 万台。我们欢迎同行加入竞争，为消费者提供更好的产品和服务。这种良性竞争也能激励更多用户选择折叠屏手机。”>> 查看详情

16. 消息称苹果 10 月推 2 波新品上市：M6 iMac、首款触控 MacBook 等

科技媒体 MacRumors 10 月 6 日发布博文，报道称苹果公司本月（2026 年 10 月）有望分 2 波推出诸多新产品，第一波聚焦智能家居产品，第二波主角是 Mac 系列，预估为 10 月最后 1 周。>> 查看详情

17. 苹果一号电脑 Apple I 罕见拍卖：沃兹尼亚克签名主板，或拍出 80 万美元

据拍卖行介绍，这台电脑由原主人于 1976 年购入，主板上有苹果联合创始人沃兹尼亚克的签名。>> 查看详情

18. 2026 诺贝尔文学奖揭晓在即，中国作家残雪成最热门人选

目前 2026 年诺贝尔文学奖揭晓在即，残雪高居多家博彩机构赔率榜首，成获奖最大热门，村上春树紧随其后位列第二。>> 查看详情

19. 微软 Win11 五周年：全球超 10 亿用户背后，Win10 旧功能 / 特性回归、优化内存占用

微软于 2021 年 10 月 5 日正式发布 Windows 11 系统，距今（2026 年 10 月 5 日）已满 5 周年，全球用户规模已突破 10 亿大关。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。