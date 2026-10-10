IT早报 1010：尊界 V800 制动踏板支架底座 11 月免费升级；懂车帝辟谣“开展公司内部整顿”；华为 nova 16 系列涨价；曝中汽中心发制动踏板总成材质问卷...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 10 月 10 日星期六，今天的重要科技资讯有：

1. 尊界客服称 V800 制动踏板支架底座 11 月陆续启动免费升级：未发运车辆将直接优化部件，明确不是“召回”

尊界汽车官方 10 月 8 日晚发布情况说明，表示尊界汽车的制动系统按照高于国家标准、高于行业标准的要求完成全流程开发与验证；但也表示将进一步优化该部件设计，并为已交付用户提供免费升级选择。>> 查看详情

2. 懂车帝：网传内部整顿通知截图系 AI 生成，相关信息均为谣言

网传一张懂车帝内部整顿通知截图在网络传播，懂车帝官方辟谣称该截图为 AI 生成，相关信息均为谣言，将依法追究造谣者及恶意传播者责任。>> 查看详情

3. 华为上调 nova 16 系列手机部分版本价格：SE 涨 200 元，标准版 / Pro 涨 400 元

华为官网显示，华为上调了 nova 16 系列手机部分版本价格。>> 查看详情

4. 消息称中汽中心紧急向各大车企发出关于制动踏板总成材质调研问卷，着重关注非金属材质应用

据 36 氪汽车报道，10 月 9 日，中汽中心紧急向各大车企发出关于制动踏板总成材质的调研问卷，着重关注非金属材质在踏板总成的应用。该动作，通常被行业视为法规修订的准备工作。>> 查看详情

5. 内存推高 iPhone 18 Pro 系列售价，曝苹果削减新机零部件订单

多名知情人士消息称，苹果自 9 月初起在出货安排上变得更加谨慎。其中两人称，由于新机需求不及预期，苹果 10 月的零部件订单量较原计划至少削减了 15%。>> 查看详情

6. 字节 Seed 团队发现 DeepSeek“抽风”原因，长上下文可能性能漂移

该研究评估了基础版和后训练版的 DeepSeek-V4-Flash 和 DeepSeek-V4-Pro，以及后训练后的 DeepSeek-V4.1-Flash。>> 查看详情

7. 打击倒卖副卡：山姆会员商店拟限制亲友卡绑定，新规预计 10 月 16 日生效

山姆会员商店宣布拟更新《山姆会员商店会员章程》，拟新增：自首次激活亲友卡之日起每 365 天，该亲友卡关联的实名身份信息仅能用于激活两名个人主卡会员的亲友卡，且每次仅能激活一名个人主卡会员的亲友卡。根据公告内容，征求意见期为 7 日，期满如无更改，则于 2026 年 10 月 16 日生效。>> 查看详情

8. 苹果调整 iPhone 更新排序，推动 iOS 26 用户升级 iOS 27

科技媒体 MacRumors 10 月 9 日发布博文，报道称苹果已调整 iPhone 系统更新显示顺序，将 iOS 27.0.1 置于主要位置，更主动地引导 iOS 26 用户升级至 iOS 27。>> 查看详情

9. 小米 18 Fold 中折叠手机登顶安兔兔 9 月 Android 旗舰性能榜，搭玄戒 O3 芯片平均跑分超 462 万

安兔兔官方 10 月 9 日发布了 9 月 Android 旗舰手机性能榜。从榜单可以看到，小米 18 Fold 中折叠手机成功登顶，平均跑分超 462 万分，领先其他第六代骁龙 8 超级至尊版、天玑 9600 Pro 机型。>> 查看详情

10. 消息称华为 Pura X View 阔直板手机销量已破 40 万台，网友反映该机仍处缺货溢价状态

据博主 @RD观测 爆料，截至 2026 年第 39 周，华为 Pura X View 阔直板手机的销量约 44.98 万台。评论区中有网友反馈，该机仍处于缺货状态，同时还存在溢价 500 元-1000 元的情况。>> 查看详情

11. 微博 CEO 王高飞再谈尊界 V800 刹车踏板事件，称暂停交付、查车厂台架实验记录比较合理

微博 CEO 王高飞 10 月 9 日再度谈及尊界 V800 刹车踏板事件，他认为这事鸿蒙智行还是应该站在用户侧，而不是站在车企侧，暂停交付、查车厂台架实验记录比较合理，这样用户才会更信任鸿蒙智行的品质和服务。>> 查看详情

12. 消息称某子系旗舰线开案 7 英寸 2K 大直屏，预计归属小米 REDMI K200 系列

数码博主透露，该尺寸是调研后用户喜爱的方案，上代 REDMI K100 系列 8 月刚发布。>> 查看详情

13. 消息称 OPPO 阔直板工程机是标准 16:9：LIPO 极窄四等边设计，目测边框 1mm±

博主 @数码闲聊站 10 月 9 日发文透露，O（OPPO）阔直板工程机是标准 16:9，LIPO 极窄四等边设计，目测边框 1mm±，看标准视频会铺满整块屏幕。>> 查看详情

14. 小米集团盘中股价最高涨超 9%，澎程首月锁单超 7 万台

小米集团 10 月 9 日盘中股价暴涨，港股股价一度涨超 9%。截至IT之家发稿，小米集团涨 7.27%，报 25.38 港元/ 股。>> 查看详情

15. 一加 x 京东方第四代东方屏发布：全新 X4 发光材料、日常 165Hz、游戏 185Hz，一加 16 首发搭载

第四代东方屏采用全新 X4 发光材料，宣称“色彩准、高刷稳、画面亮、功耗低、寿命长”；支持真硬件 1nit，夜间看屏幕，柔和不刺眼。>> 查看详情

16. 滥用盒马鲜生平台售后规则：一女子 3 个月恶意“仅退款”399 件商品被警方依法采取刑事强制措施

该女子钻盒马售后规则漏洞，虚构理由申请仅退款，不上门取件商品留用，上门取件就退剩余部分，涉案金额 8000 余元，目前涉嫌诈骗罪已被刑拘 >> 查看详情

17. 猛士万良渝：全系产品制动踏板均采用高强度材料，针对越野、赛事工况做加强型结构设计

汽车制动安全相关话题最近引发了大家的热议。猛士汽车 CEO 万良渝 10 月 9 日发文，谈及了猛士汽车的制动踏板设计。他表示，猛士全系产品的制动踏板均采用高强度材料，针对越野、赛事工况做了加强型结构设计。历经环塔极限场景真实考验，其承压能力远超国标。>> 查看详情

18. 消息称人形机器人租赁价格大跳水，日租金跌破千元

2025 年春晚带火的机器人租赁市场，曾让“一机难求”成为常态。然而今年以来，人形机器人的日租金大幅下跌，从去年年初的万元级“日薪”降至今年年初的 2,000 至 3,000 元。>> 查看详情

19. 国内制动系统头部厂家董事长袁永彬谈尊界刹车踏板被踩断，称个别媒体以牺牲中国品牌口碑获取流量

懂车帝 10 月 8 日发布视频实测 3 台尊界 V800，称在 100km/h-0 紧急制动时刹车踏板支架被踩断，引发热议。芜湖伯特利董事长袁永彬针对视频内容发声，认为视频里的损坏，是试车员侧向发力“别”断踏板造成，属于超出规范的滥用工况。>> 查看详情

20. 广汽本田林志斌：雅阁的刹车踏板可承受 3000N 以上压力保持结构完整、不断裂

汽车制动安全相关话题最近引发了大家的热议。广汽本田汽车有限公司副总经理林志斌 10 月 9 日发文，介绍了雅阁的刹车踏板。他表示，经严苛实验验证，可承受 3000N 以上压力保持结构完整、不断裂。>> 查看详情

21. 苦 Adobe 高价订阅久矣？四人团队借 AI 开发免费开源“平替”ArtCraft 套件

其中，PhotoCraft 对标 Photoshop，号称“一款你早就知道怎么用的开源图像编辑器”；LightCraft 则希望取代摄影师常用的专业照片处理软件 Lightroom，主打“无需注册账户、无需云服务、不收集遥测数据、无需订阅”。>> 查看详情

22. 英雄联盟 2026 年全球总决赛主题曲《KNOW MY NAME》（以我之名）公布，讲述 Faker 三连冠历程

今年 MV 的核心焦点是 Faker 以及他助力 T1 夺得创造历史的全球总决赛三连冠的传奇历程。视频回顾了塑造他职业生涯的荣耀与挑战，歌颂了造就 Faker 职业生涯的坚韧意志，以及他从失败中重振旗鼓、在逆境中蜕化成长，并不断在全球最大的舞台上攀登新高峰的能力。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。