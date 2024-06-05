科技昨夜今晨 0605：高铁新增“优选一等座”，票价介于商务座和一等座之间；五星红旗在月背升起；斯坦福团队为抄袭清华系 AI 模型道歉

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2024 年 6 月 5 日星期三，今天的重要科技资讯有：

1、国际首次！我国科学家研制出超真实电子皮肤，可感知压力、摩擦力

据清华大学官网消息，清华大学航天航空学院、柔性电子技术实验室张一慧教授课题组在国际上首次研制出具有仿生三维架构的新型电子皮肤系统。团队研制出的仿生三维电子皮肤由“表皮”“真皮”和“皮下组织”构成，传感器及电路主要位于“真皮”层中，其中的力传感单元设计为八臂笼状结构，传感器位于笼状结构上部，靠近电子皮肤表面，对外部作用力高度敏感。>> 查看详情

2、哪吒汽车 CEO 张勇：哪吒 L 车型成功，周鸿祎有一半功劳

张勇表示，做 IP 是企业的必修课，更具亲和力，更高的沟通效率，哪吒 L 上市以来，当前订单供不应求，工厂加班加点保供应，哪吒内部一致认为 L 这款车的成功，一半功劳是周鸿祎的。>> 查看详情

3、我国首次在月背展示“石头版”国旗大揭秘：玄武岩纤维织成、仅 11.3 克

6 月 3 日，月表取样完成后，嫦娥六号着陆器携带的一面由玄武岩纤维制成的“石头版”五星红旗在月球背面成功展开，这是中国首次在月球背面独立动态展示国旗。

嫦娥六号月面国旗和嫦娥五号上的国旗规格相同，大小为 300mm×200mm。团队研发了直径为头发丝三分之一的超细玄武岩纤维，嫦娥六号国旗的重量只有 11.3 克，比嫦娥五号国旗还要轻 0.5 克。>> 查看详情

4、高铁新增“优选一等座”，票价介于商务座和一等座之间

近日有网友发帖称，国铁 12306 官网出现了一种全新坐席，名为“优选一等座”。

对此，12306 客服称，近日为优化服务，针对特定列车开设了这一坐席，正常情况下票价介于商务座和一等座两者之间。

优选一等座可以享受到商务座专用通道、候车检票服务，以及车上的饮品食物毛巾等，但没有预约进站引导、中途餐食等商务座专属服务。>> 查看详情

5、汽车认证存造假行为，日本车企丰田、本田、马自达高管鞠躬道歉

日本国土交通省 6 月 3 日在官网发表声明称，鉴于之前大发工业公司违规操作等情况，国交省对 85 家车企在量产认证申请过程中是否存在违规操作进行调查。结果显示，丰田、马自达、雅马哈发动机、本田、铃木的 38 种车型存在认证欺诈问题。当天，丰田、本田、马自达企业高管分别召开记者会，就此事道歉。>> 查看详情

6、斯坦福团队为抄袭清华系面壁智能 AI 模型道歉：Llama3-V 模型将悉数撤下

近日斯坦福大学的 AI 研究团队的 Llama3-V 开源模型被指控抄袭了清华系明星创业公司面壁智能开发的开源模型“小钢炮”MiniCPM-Llama3-V 2.5，在网上引起热议。北京时间 6 月 4 日凌晨 1 点 27 分，斯坦福 Llama3-V 团队的两位作者 Siddharth Sharma 和 Aksh Garg 在社交平台 X 上对面壁 MiniCPM 团队就这一学术不端行为进行了正式道歉，并承诺将撤下所有 Llama3-V 模型。>> 查看详情

7、人类首次！嫦娥六号完成月背采样，五星红旗在月背升起

6 月 4 日 7 时 38 分，嫦娥六号上升器携带月球样品自月球背面起飞，3000N 发动机工作约 6 分钟后，成功将上升器送入预定环月轨道。这是人类首次月背采样返回任务。>> 查看详情

8、嫦娥六号拍摄月背系列影像图公布，含着陆点彩色全景图像

国家航天局发布嫦娥六号着陆器着陆月球背面拍摄的系列影像图，包括落月过程中降落相机拍摄的着陆区域附近影像、全景相机拍摄的着陆点全景影像。相关影像数据经鹊桥二号中继卫星传回，影像图由地面应用系统处理获得。>> 查看详情

9、嫦娥六号着陆器和上升器“自拍”合影发布，在月球挖了一个“中”字

2024 年 6 月 3 日，嫦娥六号携带的“移动相机”，自主移动并成功拍摄、回传着陆器和上升器合影。此外，嫦娥六号的监视相机拍下了一个中文图案，这是采样之后月表呈现的“中”字图案，官方微博表示“我看‘中’！”>> 查看详情

10、首次集成 16/32GB 内存、“绝对击败高通”，英特尔 Lunar Lake 笔记本芯片正式发布

在 2024 台北国际电脑展上，英特尔展示了下一代笔记本电脑芯片 Lunar Lake，该芯片将于今年秋季正式亮相。Lunar Lake 芯片将 16/32GB 的 LPDDR5X RAM 直接集成在封装内，根据英特尔的说法，这一变化使得数据传输的负载降低了大约 40％。>> 查看详情

11、广汽丰田凯美瑞宣布降价 3~3.2 万元：现价 13.98 万元起，车机系统由华为合作开发

第九代凯美瑞于今年 3 月上市，官方指导价 17.18~20.68 万元，现已降至 13.98 万元起，其中汽油版 13.98 万元降价 3.2 万元，双擎 14.98 万元降价 3 万元。>> 查看详情

12、预定“全球最窄边框手机”，消息称苹果 iPhone 16 Pro 将打破三星 Galaxy S24 纪录

消息源 @i 冰宇宙 6 月 3 日在 X 平台发布推文，曝料称苹果 iPhone 16 Pro 将收窄边框，超过三星 Galaxy S24 手机，成为全球边框最窄的手机。>> 查看详情

13、预防诈骗！消息称“付费购买苹果 iPhone 灵动岛截图”暗藏骗局

“付费购买灵动岛截图”近日引发热议，事件大致内容是：有网友会支付 5-10 元，去购买带灵动岛的 iPhone 机型截图。

当大家都觉得这件离奇事件是由“攀比炫富”心理产生的时候，IT之家发现部分“付费购买灵动岛截图”属于新型骗局。

“买家”会提出登录自己 Apple ID 之后再进行截图的要求，理由是“以证明是自己的手机”。当卖家按照要求登录了买家的 Apple ID 后，“买家”会远程锁机，然后向卖家索要金钱。>> 查看详情

14、Apple TV+ 入华？消息称苹果正与中国移动磋商，为 Vision Pro 内容铺路

据 TheInformation，苹果正在与中国移动就“在中国推出 Apple TV+ 视频流媒体服务”进行洽谈。

目前谈判进展尚不清楚。知情人士指出，苹果有充分的理由来达成此次协议，这将使 Apple TV+ 覆盖 2 亿多户中国移动用户。如果谈判成功，Apple TV+ 将成为唯一在中国推出的美国流媒体服务。>> 查看详情

15、曾号称“可让用户手机变身 POS 机”，华为钱包 App 下线 POS 业务

据IT之家小伙伴投稿，华为钱包 App 近日进行服务调整，关闭手机 POS 业务。由于华为与银联商务股份有限公司合作的手机 POS 业务调整，银联商务手机 POS 业务已于 2024 年 5 月 30 日 0 点起暂时关闭业务申请入口。入口关闭期间不接受新用户的注册申请，同时老用户的商户号也将做关闭处理。重新开放时间将另行通知。>> 查看详情

16、华为鸿蒙智行 5 月全系交付新车 30578 辆，问界 M9 交付 15875 辆占比 51.9%

鸿蒙智行官方公布了 5 月交付数据：全系共计交付新车 30578 辆，全年累计交付 148098 辆，占据中国市场新势力品牌销量第一名。

其中，问界 M9 交付 15875 辆，位列 50 万元以上豪华车型销量第一名，同时也创造了中国豪华车型销售新纪录；智界 S7 稳步交付 3455 辆。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。