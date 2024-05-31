科技昨夜今晨 0531：特斯拉上海车展案宣判；制动系统新国标征求意见稿发布；武汉大学“雷军班”今年首次招生

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2024 年 5 月 31 日星期五，今天的重要科技资讯有：

1、联发科天玑 7300、7300X 处理器发布：4nm 制程、8 核 CPU

联发科 5 月 30 日在官网公布了天玑 7300 和天玑 7300X 处理器，参数基本一致。天玑 7300、7300X 配有 4x Arm Cortex-A78 最高 2.5GHz + 4x Arm Cortex-A55 核心，搭载 Arm Mali-G615 MC2 GPU，支持 LPDDR4x、LPDDR5 内存 + UFS 3.1 闪存。>> 查看详情

2、字节跳动：“TikTok 曾在 2022 年提议将控制权交给美国政府”消息不实

字节跳动 5 月 30 日发布公告，有关媒体转载外媒报道时称“TikTok 曾在 2022 年提议将控制权交给美国政府”，该信息不实，请大家不要传播不实信息。>> 查看详情

3、极氪 007 以 1 分 41 秒 740 成绩刷新浙赛圈速纪录

极氪 ZEEKR 5 月 30 日官宣，极氪 007 汽车以 1 分 41 秒 740 的成绩刷新浙赛圈速纪录。这是一款极氪 007 四驱性能版（原厂轮胎：米其林 PS4S），官方还对比了几款竞品车型的圈速。>> 查看详情

4、比亚迪高级副总裁谈“2.9L 油耗”：NEDC 工况更接近国内实际情况

据每经网报道，近日刚刚上市的比亚迪秦 L、海豹 06 DM-i 宣称百公里 NEDC 亏电油耗 2.9L、综合续航里程 2100km，便有网友质疑比亚迪油耗数据未采用 WLTC 测试标准。比亚迪集团高级副总裁、DM 技术总设计师杨冬生回应称，“NEDC（即欧洲续航测试标准）去评价油耗相对更科学，它是和老百姓更接近的一个工况。”>> 查看详情

5、特斯拉“车顶维权”当事女车主被判公开致歉、赔偿 17 万元

2021 年 4 月 19 日的上海车展期间，特斯拉车主张女士现场爬上一辆展车车顶大喊“特斯拉刹车失灵”，一度引起各方热议。上海市青浦区人民法院 5 月 30 日下午对此案作出一审判决：张女士公开发表致歉声明，并赔偿特斯拉（上海）有限公司各项损失合计 172275 元。>> 查看详情

6、2499 元起，vivo S19 系列手机发布：Pro 版全球首发索尼 IMX921

5 月 30 日晚 vivo 发布了 vivo S19 系列手机，包含 vivo S19 标准版和 vivo S19 Pro 两款机型，售价 2499 元起。>> 查看详情

7、吉利汽车发布银河 Flyme Auto 智能座舱与 Flyme Sound 无界之声音响系统，将搭载于银河 E5

5 月 30 日吉利汽车正式发布了联合星纪魅族共同打造的“银河 Flyme Auto”智能座舱系统。同时，吉利还联合 Flyme Sound Inside 发布了行业首个 AI 智能音响系统 ——“Flyme Sound 无界之声”。银河 Flyme Auto 与 Flyme Sound 将在吉利银河全新产品上应用搭载，并根据不同车型需求作针对性开发定制。>> 查看详情

8、禁止汽车单踏板完全刹停，制动系统新国标征求意见稿发布

据工信部 5 月 27 日公告，按照《中华人民共和国标准化法》和《强制性国家标准管理办法》，工业和信息化部装备工业一司组织全国汽车标准化技术委员会开展了《乘用车制动系统技术要求及试验方法》等五项强制性国家标准的制修订，已形成征求意见稿，现公开征求社会各界意见。

对于 A 型及同时具有 A 型和 B 型电力再生制动系统的车辆，在前进挡下通过松开加速踏板实现的制动作用不能使车辆减速至停车。>> 查看详情

9、“极有可能诞生下一个雷军”：武汉大学“雷军班”今年首次招生，集结全校最优秀资源

武汉大学 5 月 30 日召开本科拔尖人才培养新闻发布会，透露了 2024 年本科招生计划。其中，“雷军班”将首次招生，由雷军校友亲自领衔，计划招生 30 人，其中一半对高考招生，一半面向全校新生二次选拔。>> 查看详情

10、WPS Office 开启 Windows 64 位版本内测：性能提升、支持触屏

WPS 在其官方社区宣布开启 Windows 64 位版本内测，新版本性能提升并支持触屏。为了兼容早期的 32 位生态，官方透露，32 位 WPS 与 64 位 WPS 在很长一段时间会同时发布与更新。>> 查看详情

11、首批比亚迪秦 L 交付，王传福亲自为车主交车

5 月 30 日，比亚迪秦 L 首批车正式交付，比亚迪董事长王传福和王朝网总经理路天现身交付现场为车主交车。比亚迪秦 L 于 5 月 28 日正式上市，售价区间为 9.98-13.98 万元，搭载比亚迪第五代 DM 技术，综合续航达 2100km，NEDC 工况下百公里亏电油耗 2.9L。>> 查看详情

12、小米移动客服热线“4009223838”停止服务，升级为“10046”

小米移动 5 月 30 日发布公告：2024 年 05 月 31 日起，小米移动官方客服热线口正式升级为“10046”，原客服热线“4009223838”将于同日正式停用，10046 号码源自小米的诞生日 4 月 6 号。>> 查看详情

13、中国联通 6 月 12 日起停止在线上办理 5G 通信壳业务，曾让华为 4G 手机外挂 5G

中国联通在其 App 上的 eSIM 专区发布公告，表示从 2024 年 6 月 12 日起，中国联通 App 将不再支持办理 5G 通信壳业务。5G 通信壳使用时，用户需要在运营商开通 eSIM 服务，eSIM 服务费每月 10 元。>> 查看详情

14、23.68 万元起：上汽大众途观 L PRO 上市，号称“最聪明”的燃油车

上汽大众途观 L PRO 5 月 30 日晚正式上市，号称是“最聪明”的燃油车。该车提供双前脸设计，搭载科大讯飞技术加持的智能语音系统、与大疆车载联合开发的 IQ.Pilot 智能辅助驾驶系统。>> 查看详情

15、小米发言人：小米汽车从未有过收购或控股恒大汽车的计划和举动

小米公司发言人 5 月 30 日发文称，“针对近期谣言，我们郑重澄清如下：小米汽车从未有过收购或控股恒大汽车的计划和举动。”>> 查看详情

16、腾讯宣布《王者荣耀》适配苹果 iPad 平板、安卓折叠屏手机以解决游戏视野问题

《王者荣耀》官方宣布将对体验服进行不停机维护。此次更新后的一大优化，就是解决特殊机型屏幕适配问题，这是许多玩家之前反馈过的问题。

官方表示，将重点围绕窄屏类设备（如安卓折叠屏、iPad 等），对当前操作区域、可见视野等适配逻辑优化，从而让窄屏设备的玩家拥有更好的游戏体验。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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