科技昨夜今晨 0601：消息称字节跳动重新做游戏，停止出售游戏业务；享界 S9 预售价 45-55 万元；特斯拉计划今年在中国推送 FSD

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2024 年 6 月 1 日星期六，今天的重要科技资讯有：

1、苹果 iPhone 16 / Pro 系列手机壳首曝！果然多个洞

IT之家小伙伴获得来自供应链独家消息，首次曝光了苹果 iPhone 16 / Pro 系列新机的镜头膜和手机壳样式，真伪性尚无法判断，仅供参考。

从图中可以看到，iPhone 16 / Pro 系列四款新机中，iPhone 16 / Plus 为竖向双摄设计，iPhone 16 Pro / Max 为三摄，与此前多方爆料的一致。>> 查看详情

2、三部门：航空航天发动机等限制出口

商务部、海关总署、中央军委装备发展部 5 月 30 日发布 2024 年第 21 号关于对有关物项实施出口管制的公告。

公告指出，决定对部分航空航天、船舶领域的特定模具等装备及软件、技术，超高分子量聚乙烯纤维相关物项实施出口管制，上述政策将于 7 月 1 日起正式施行。>> 查看详情

3、王化否认“小米逼供应商买车”传闻：法务部又有新收获

小米集团公关部总经理王化 5 月 31 日在微博发文回应“小米逼供应商买车”传闻，“眼瞅着小米 SU7 的交付量越来越稳定，交付规模越来越大，最新版的造谣已经开始编小作文了。看来小米法务部又有新收获了。”>> 查看详情

4、蔚来 150kWh 超长续航电池日租包 6 月 1 日上线，基准价 100 元-150 元 / 天

蔚来汽车 5 月 31 日宣布，6 月 1 日 10:00 起，蔚来标准续航及长续航电池包用户可按日灵活升级 150kwh 超长续航电池包，一地取、全国还，先用后付。>> 查看详情

5、消息称三星 Galaxy S24 系列手机国行版“即圈即搜”将支持谷歌搜索

据博主 @i 冰宇宙 5 月 31 日爆料，三星 Galaxy S24 系列手机国行版“即圈即搜”将支持谷歌搜索。具体上线时间，该博主并未透露。>> 查看详情

6、消息称小米 15 系列手机“两款杯型”均配定制豪威主摄，全系标配 50MP 1/1.3 英寸方案

博主 @数码闲聊站 5 月 31 日透露目前有“神秘新机”迭代系旗舰两大杯型延续使用定制豪威主摄，全系标配 50Mp 1/1.3"± 超大底超大光圈方案，参考评论区，系列手机有望为小米 15。>> 查看详情

7、消息称特斯拉正推动 FSD 在中国落地，计划今年推送并引入订阅制

路透社消息，特斯拉中国正在准备向有关部门备案其 FSD 功能，以便在今年推送这一功能。

虽然特斯拉 FSD 还未在中国市场推送，但早在 Model 3 发售时，FSD 就已随车销售，售价 6.4 万元，他们还计划在中国推出 FSD 订阅制，价格可能为每月 98 美元（约 711 元人民币）。>> 查看详情

8、问界新 M7 焕新发布会

5 月 31 日，华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东主持汽车发布会 —— 问界新 M7 焕新发布会。

预售价 45-55 万元，鸿蒙智行 首款行政级旗舰轿车享界 S9 发布 ：首发华为 ADS 3.0 智能驾驶 >> 查看详情

问界新 M7 Ultra 汽车 28.98 万元起：上市即交付，华为智驾、底盘大提升 >> 查看详情

余承东：截至 2024 年 5 月， 华为 ADS 智驾总里程已超 2.2 亿公里 >> 查看详情

余承东再放豪言：特斯拉 FSD 入华后，华为智驾有信心干翻对手 >> 查看详情

余承东： 华为、江淮合作的智选车品牌首款车型明年春季上市 >> 查看详情

华为余承东再回应山西运城问界 M7 车祸：AEB 不能 100% 避免事故发生，极限场景神仙都做不到 >> 查看详情

9、微信被要求降低移动支付市场份额？官方否认

据“金融一线”消息，5 月 31 日市场传言称腾讯被要求降低微信移动支付市场份额，消息人士表示，以上信息为谣言。>> 查看详情

10、首次支持 Windows on Arm，腾讯 QQ 更新 Windows 9.9.11、macOS 6.9.36、Linux 3.2.9

微软在 Build 2024 开发者大会上展示了 Windows on Arm 应用生态系统，其中就包括了 QQ。腾讯 5 月 31 日发布更新，Windows 9.9.11 版本首次支持 Windows on Arm。该版本新增支持文件发送断点续传，子频道列表页新增支持展示音视频直播卡片，并修复了一些问题。>> 查看详情

11、全国学生可领，网易宣布免费赠送 VIP 邮箱、网易云音乐等会员礼包

网易日前宣布，从 5 月 30 日起，全国所有拥有 Edu 邮箱的高校学生，无论是本科生还是研究生，都可以免费领取“启航邮”专属 VIP 邮箱，还能获得网易云音乐、网易严选和有道云笔记的免费会员大礼包。>> 查看详情

12、消息称字节跳动重新做游戏，停止出售游戏业务

晚点 LatePost 消息，5 月 31 日，字节跳动游戏业务宣布最新调整，张云帆加入字节游戏，作为字节游戏业务的第一负责人，向字节跳动人力资源负责人华巍汇报。

目前字节跳动已停止出售游戏业务，新的游戏工作室 —— 上海 ZERO36 工作室已经组建，其负责人 Hades 向张云帆汇报，工作室包含《海贼王热血航线》《初音未来》《花亦山心之月》等项目。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们下周见。

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