科技昨夜今晨 0603：人类首次月背采样返回将实施！嫦娥六号成功着陆月背南极-艾特肯盆地；小米 SU7 缩短大定犹豫期；英伟达首次宣布下一代 GPU 架构“Rubin”

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2024 年 6 月 3 日星期一，今天的重要科技资讯有：

1、人类首次月背采样返回将实施！嫦娥六号成功着陆月背南极-艾特肯盆地

6 月 2 日 6 时 23 分，嫦娥六号着陆器和上升器组合体在鹊桥二号中继星支持下，成功着陆在月球背面南极-艾特肯盆地预选着陆区。

嫦娥六号着陆器携带的有效载荷将按计划工作，开展科学探测任务。嫦娥六号任务国际载荷中欧空局月表负离子分析仪、法国月球氡气探测仪即将开机工作，意大利激光角反射器完成部署。>> 查看详情

2、英伟达预告下一代 Rubin GPU 架构：HBM4 显存、Vera CPU，2026 年推出

6 月 2 日晚间，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在台北国际电脑展（COMPUTEX）开幕前发表主题演讲。黄仁勋分享了新半导体技术路线图，该路线图将每年更新。他首次宣布了 Rubin 平台，它将配备新 GPU、基于 Arm 的新 CPU—Vera，以及采用 NVLink 6、CX9 SuperNIC 和 X1600、并融合 InfiniBand / 以太网交换机的高级网络平台。Rubin 将作为 Blackwell 的下一代平台。黄仁勋透露，将于 2026 推出的 Rubin 平台采用 HBM4 高带宽内存产品。>> 查看详情

3、假 iPhone 换真机，苹果十年被骗超 1200 万美元

近日，一起长达十年的手机调包骗局浮出水面，五名犯罪嫌疑人被控利用假冒苹果设备骗取正品换新，令苹果公司损失惨重。

该团伙作案手法并不复杂，他们将购买来的假 iPhone 或其他苹果产品带到苹果零售店，谎称设备故障，要求免费换新。由于部分假 iPhone 甚至具有与正品相似的序列号，零售店员工难以辨别真伪，导致他们将假货换成正品机型。这些骗子随后将换回的正品苹果设备高价出售，牟取暴利。

令人吃惊的是，这种“狸猫换太子”的把戏在长达十年的时间里竟上演了 16000 余次，让苹果公司损失了超 1230 万美元（约 8929.8 万元人民币）。除了 iPhone 手机，涉案产品还包括 Apple Watch、iPad 等多种苹果设备。>> 查看详情

4、磨铁图书对京东无限期停止发货，曾出品《盗墓笔记》《明朝那些事儿》等

磨铁集团创始人、董事、CEO 沈浩波表示，在磨铁已经全面对京东停止发货，并一再对京东低价乱价扰乱市场秩序的行为表达反对的情况下，京东依然无视我们的诉求，要继续强行让我们的产品参加他们的低价促销。这是在反复用脚踩着我们的脸在地上摩擦。>> 查看详情

5、“微信聊天最惹人反感的 4 种行为”登顶微博热搜，你最“痛恨”哪种？

这几天微博话题“微信聊天最惹人反感的 4 种行为”连续“霸榜”热搜榜，目前相关话题登顶热搜第一，阅读量已破 2 亿。据悉，有网友盘点了微信聊天最惹人反感的 4 种行为：分别是不回微信，却发朋友圈；并非熟人，却发 60 秒语音；没有急事，却在休息时间发消息；平常不联系，一有事就出现。截至IT之家发稿，投票结果中最让网友们厌烦的行为是“不回微信，却发朋友圈”。>> 查看详情

6、华为余承东称自己是“i 人”：骨子里是内向的，外向表达是行业所迫

6 月 2 日，华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东试驾自家汽车直播过程中，被问到“是 i 人还是 e 人”，余承东称自己应该是 i 人。余承东表示，大家看到自己这么外向表达，都是为了让自家车能让更多人看见。他还补充道：“我骨子里是内向的，但我们干这个行业要来搞直播要搞宣传也没办法，我只能拼着干。”>> 查看详情

7、波音中国总裁柳青：波音已恢复向中国交付飞机，与商飞既是竞争者又是合作伙伴

5 月 30 日，波音中国总裁柳青接受了深圳卫视 & 壹深圳客户端记者专访时表示，波音一如既往把中国市场作为重中之重，波音与深圳在低空物流方面有极大合作机会。

柳青表示，未来 20 年，中国或将需要超过 8500 架新的民用飞机和价值 5500 亿美元的民航服务，中国的航空市场发展潜力巨大，“在未来的十年当中，我们预测中国整个运行的机队规模会从现在的 4300 多架增长到 6000 多架。”>> 查看详情

8、步伐异常沉重，男子绑藏 62 台手机入境被海关查获

据“海关发布”消息，5 月 26 日，一名男子人身绑藏 62 台手机经拱北口岸进境，被拱北海关所属闸口海关当场查获。>> 查看详情

9、小米汽车：6 月 5 日起，SU7 大定锁单“犹豫期”将从 7 天缩短至 3 天

@小米汽车 发文宣布，小米 SU7 即将进入新一轮的交付提速，6 月将确保交付超过 1 万辆。从 6 月起，小米汽车工厂正式开启双班生产，提拉产能；同时，为了加速大定订单与生产匹配效率，公司将于 6 月 5 日 0 点起，将大定锁单犹豫期从 7 天缩短至 3 天（72 小时）。>> 查看详情

10、蔚来 5 月交付新车 20544 台同比增长 233.8%，环比增长 31.5% 创历史新高

蔚来汽车公布了最新的 5 月交付数据 —— 该月交付了 20544 台，同比增长 233.8%，刷新了公司的月度交付记录。>> 查看详情

11、华为余承东：享界 S9 价格是迈巴赫十分之一，但比迈巴赫更豪华

在 6 月 1 日的 2024 未来汽车先行者大会上，华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东，与 360 集团创始人周鸿祎在鸿蒙智行官方直播间展开对话。

周鸿祎表示，体验了享界 S9 之后，决定未来发布后也会订购一台。余承东则表示，享界 S9 的预售价格为 45-55 万元，只是迈巴赫十分之一的价格，但比迈巴赫更豪华。>> 查看详情

12、十年后全球前十车企里几家来自中国？华为余承东称“可能六七成”，蔚来李斌称“五家”

2024 年粤港澳大湾区车展 6 月 1 日开幕，同期在深圳举行的未来汽车先行者大会期间，蔚来汽车创始人李斌发布了一段自己与华为余承东“同框”的视频。

李斌先是祝贺余承东新车发布成功，并称华为、蔚来都在技术研发方面投入了非常多（的资金）。随后，李斌询问余承东，“你认为 10 年后，全球前 10 名的汽车公司有几家是中国的？”

余承东回复称，“哇！前十名可能很多是中国的。”随后补充说，“也许超过一半，可能 60%-70%。”李斌则给出相对“保守”的答案，自称认为是 5 家。>> 查看详情

13、雷军：小米 SU7 车型 5 月交付 8630 辆，6 月确保单月交付 1 万辆

6 月 1 日，小米集团 CEO 雷军在 2024 未来汽车先行者大会上表示，小米 SU7 车型 5 月交付 8630 辆。6 月将开启双班制生产，确保单月交付 1 万辆。>> 查看详情

14、闲鱼 App 上线“小刀”功能，号称“砍价区间可控、不用担心买家屠龙刀”

闲鱼 App 6 月 1 日上线商品“小刀功能”，用户可以商品编辑页面中设置相关信息，号称“不用担心买家屠龙刀”，官方描述称“卖家可在商品目录中设置小刀优惠金额上限，买家下单前可通过小刀游戏随机获取优惠金额”，相关“小刀优惠”有效期为 24 小时，号称可以“有效促进买家尽快下单”。>> 查看详情

15、比亚迪：5 月新能源汽车销量 33.18 万辆，本年累计同比增长 26.8%

比亚迪 6 月 1 日发布了 5 月产销快报，5 月新能源汽车销量 331,817 辆，去年同期 240,220 辆，同比增长约 38.13%；本年累计 1,271,325 辆，累计同比增长 26.80%。5 月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为 14.159GWh，2024 年累计装机总量约为 56.454GWh。>> 查看详情

16、苹果官网下架 OtterBox 全部配件，消息称国内代理商“不做了”

据IT之家网友反馈，第三方厂商 OtterBox 配件在苹果官网全部下架了，所有产品暂无供应。据博主 @Kang 得到的消息，OtterBox 国内代理商“不做了”，苹果直营渠道也全下架了。至于 OtterBox 国内代理商撤退的原因，目前还未知。>> 查看详情

17、消息称“部分”骁龙 8 Gen 3 手机 / 平板电脑提至“6 月底 - 7 月初”发布

博主 @数码闲聊站 6 月 2 日透露有几款骁龙 8 Gen3 中端机和骁龙 8 旗舰平板提前了产品发布时间表，相关节点据称“提到 6 月底-7 月初”，以防止产品生命周期被骁龙 8 Gen4 压缩。参考评论区及IT之家此前报道，相关“中端机”可能为一加 Ace 3 Pro、iQOO Neo 9s Pro + 等手机，而博主所述的“平板电脑”为一加品牌的可能性较高。>> 查看详情

18、华为花瓣剪辑欲推全新 PC 端，官方发布用户需求问卷调查

目前官方在手机端发放 PC 端视频剪辑调查问卷，征询用户在 PC 端对于剪辑软件的看法和建议，包括常用功能、常用剪辑软件等。

PC 端的花瓣剪辑于 2022 年发布，支持基础剪辑和 AI 功能，适配华为笔记本电脑，包括 MateBook X Pro 2022（2022 12 代酷睿版、2022 微绒典藏版不支持）、HUAWEI MateBook 16s（2022 年款）等。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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