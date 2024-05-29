科技昨夜今晨 0529：比亚迪第五代 DM 技术发布，2.9L 全球最低百公里亏电油耗；首个未成年游戏退费标准发布；4 月份苹果 iPhone 中国出货量同比大涨 52%

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2024 年 5 月 29 日星期三，今天的重要科技资讯有：

1、华为“享界”商标转让给北汽，双方联合设计享界 S9 车型

近日，华为技术有限公司将其注册的运输工具类“享界”商标转让给北京新能源汽车股份有限公司。该商标系华为于去年 5 月申请，11 月完成注册。>> 查看详情

2、微信青少年模式升级，新增视频号适龄内容分级设置

微信针对青少年模式进行升级，推出视频号适龄内容分级设置功能，家长可设置视频号功能内青少年允许访问的内容及范围。>> 查看详情

3、小程序可反向生成华为鸿蒙 App，凡泰极客 FinClip 3.0 发布

凡泰极客 FinClip 3.0 适配 HarmonyOS NEXT 原生开发，支持小程序迁移鸿蒙 App ；获得多项操作系统兼容认证；引入大语言模型，支持融合 AI 技术。>> 查看详情

4、国家大基金三期正式成立，注册资本 3440 亿元超前两期总和

国家大基金三期（国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司）已于 5 月 24 日正式成立，注册资本达 3440 亿元人民币超前两期总和，法定代表人为张新。>> 查看详情

5、比亚迪第五代 DM 技术发布：2.9L 全球最低百公里亏电油耗、2100 公里综合续航

比亚迪 5 月 28 日晚举办了第五代 DM 技术发布暨秦 L DM-i、海豹 06 DM-i 上市发布会，正式发布了第五代 DM 技术。据比亚迪介绍，第五代 DM 技术拥有全球最高 46.06% 发动机热效率，全球最低 2.9L 百公里亏电油耗，全球最长 2100 公里综合续航。>> 查看详情

6、9.98 万-13.98 万元，比亚迪海豹 06 DM-i 上市：百公里油耗实测最低 1.79 升

比亚迪海洋网全新车型 —— 中型轿车海豹 06 DM-i 5 月 28 日晚正式上市，是首批搭载比亚迪第五代 DM 混动技术的车型之一，与秦 L DM-i 互为“姊妹车型”。>> 查看详情

7、售 9.98-13.98 万元，比亚迪秦 L DM-i 上市：搭载第五代 DM 技术

比亚迪 5 月 28 日晚举办了第五代 DM 技术发布暨秦 L DM-i、海豹 06 DM-i 上市发布会，比亚迪秦 L 和海豹 06 两款新车正式上市，首发搭载第五代 DM 技术。提供 5 款车型可选，售价区间为 9.98-13.98 万元。>> 查看详情

8、消息称苹果批准 iPhone 16 Pro 显示屏量产，边框更窄

据韩国媒体 The Elec 报道，三星 Display 和 LG Display 获得了为即将发布的 iPhone 16 Pro 机型量产 OLED 屏幕的批准。据悉，这两家供应商均在本月早些时候获得了批准，为 iPhone 16 Pro 机型的屏幕量产铺平了道路。三星 Display 将为所有四款 iPhone 16 机型提供 OLED 屏幕，而 LG Display 将供应 Pro 系列机型的屏幕。此外，京东方预计将为 iPhone 16 和 iPhone 16 Plus 提供 OLED 显示屏。>> 查看详情

9、小米否认将推“万兆 NAS”产品：仅作白模示意，目前没有规划

小米中国区智能硬件市场负责人 @Selen7 以及小米 Redmi 手机市场经理张宇均否认了该产品的真实性，表示确实只是一款设计图，做的白模示意，目前没有 NAS 的规划。>> 查看详情

10、腾讯应用宝与微软 Microsoft Store 达成合作，Windows 可直接运行移动应用

5 月 28 日，腾讯应用宝跨端生态发布会在北京举办。会上，腾讯应用宝宣布与 Microsoft Store 达成合作，双方会共同合作实现腾讯应用宝移动内容在 Microsoft Store 专区上架，同时 Windows 用户可以无缝在 Windows 平台下载安装移动应用，并享受移动应用的原生体验。>> 查看详情

11、彭博社：4 月份苹果 iPhone 中国出货量同比大涨 52%

据彭博社报道，苹果公司的 iPhone 在中国市场强势复苏，上个月出货量同比飙升 52%，这得益于零售合作伙伴提供的一系列折扣优惠。>> 查看详情

12、中国信通院：4 月国内市场手机出货量 2407.1 万部同比增长 28.8%，国产手机占比 85.5%

中国信通院发布最新数据，2024 年 4 月，国内市场手机出货量 2407.1 万部，同比增长 28.8%，其中 5G 手机 2023.2 万部同比增长 52.2%，占同期手机出货量的 84.1%；智能手机出货量 2266.8 万部，同比增长 25.5%，占同期手机出货量的 94.2%。>> 查看详情

13、首个未成年游戏退费标准发布：监护人与网游服务提供者按错担责

5 月 28 日中国互联网协会发布《未成年人网络游戏服务消费管理要求（征求意见稿）》团体标准。该标准是游戏行业首个完整的消费管理规范，可用于未成年人游戏消费退费纠纷解决，也可为相关行政部门、司法机关提供参考。>> 查看详情

14、法拉第未来：可能永远无法实现或维持盈利

法拉第未来 (FFIE.O) 在财报中表示，公司可能会产生不可预见的费用，或者在交付 FF 91 系列时遇到困难和延迟，因此可能永远无法产生足够的收入来维持自身的运营。尽管 FF 已经开始首次交付 FF 91 系列，但由于各种原因，包括 FF 91 系列及其相关服务的需求不足、车辆服务和保修成本、竞争加剧、宏观经济环境挑战、监管变化以及本文讨论的其他风险，FF 可能永远无法实现或维持盈利。FF 在财报中还表示，截至 2023 年 12 月 31 日，已经销售了 4 辆 FF 91 Futurist，出租了 6 辆。预计在不久的将来，FF 91 系列将成为其在市场上唯一的生产车型。

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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