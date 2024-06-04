科技昨夜今晨 0604：日本多家车企被曝集体造假，丰田中国称在华销售车型与事件无关；AMD 锐龙 9000 桌面处理器发布；斯坦福团队被曝抄袭清华系大模型

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2024 年 6 月 4 日星期二，今天的重要科技资讯有：

1、北大人民医院成功应用苹果 Vision Pro 头显完成肺癌根治术

据北京大学人民医院消息，近日北京大学人民医院胸外科医师高健在王俊院士、李运主任和周足力教授的指导下，成功完成了一次运用苹果 Vision Pro 头显辅助的胸腔镜肺癌根治术，相关头显可为医生提供了高清晰度、零延迟的手术场景，允许医生能够在放大视图下清晰地观察手术过程中的解剖细节，帮助医生准确定位和操作手术目标，从而提高手术操作的精准度和安全性，同时还能实现手术过程的实时记录和远程教学，为医生的培训和教学提供更直观的效果。>> 查看详情

2、64.4 亿元！财政部下达 2024 年汽车以旧换新补贴

财政部日前下达 2024 年财政贴息和奖补资金 64.4 亿元，用于 2024 年汽车以旧换新中央财政补贴资金预拨。>> 查看详情

3、AMD 锐龙 9000 系列桌面处理器官宣 7 月上市：首搭 Zen5 架构，最高 16 核 32 线程

在 6 月 3 日的 2024 台北电脑展演讲中，AMD 锐龙 9000 系列桌面处理器（Granite Ridge）官宣，首搭 Zen5 架构，第一批产品将于今年 7 月推出。>> 查看详情

4、AMD Ryzen AI 300 系列 APU 发布：移动端最强 NPU，Zen5 CPU + RDNA 3.5 GPU

AMD 全新 Strix Point 处理器在 6 月 3 日的 2024 台北电脑展上正式公布，改名为 AMD Ryzen AI 300 系列（第三代 Ryzen AI）。AMD 声称，Ryzen AI 300 在游戏性能方面将比英特尔 Core Ultra 9 185H 高出 36%。>> 查看详情

5、“身临其境”查看商品，淘宝苹果 Vision Pro 正式版曝光

博主 @Sunbelife 曝光了淘宝 Vision Pro 正式版，并称该版本会在苹果 Vision Pro 国行版上市之后上架。此前淘宝在美区 App Store 上线了 Vision Pro 演示版本，可以通过 Vision Pro 将商品投影到现实中查看，并与其他商品对比。>> 查看详情

6、竞争特斯拉 Model Y、预售 21.99 万元起，蔚来旗下乐道 L60 银色实车曝光

蔚来旗下乐道 L60 的银色版本实车图片在网上流出，此前，乐道汽车在新车发布会上仅展示了红色和灰色两种配色，而现在随着此前白色和现在银色版本的曝光，乐道 L60 已经拥有四种颜色的实车图。乐道 L60 的预售价格从 21.99 万元起，目前已经开启预订，并计划在 9 月正式上市，第四季度开始交付。>> 查看详情

7、2024 年我国汽车以旧换新补贴预拨资金：山东、广东、河北前三，目标全年报废回收 378 万辆汽车

财政部日前下达 2024 年财政贴息和奖补资金 64.4 亿元，用于 2024 年汽车以旧换新中央财政补贴资金预拨。

IT之家从财政部文件中获悉，预拨资金中山东、广东、河北位列前三，分别达 6.73 亿、6.15 亿、4.29 亿；北京的预拨资金为 7461 万，上海为 9081 万。

本次补贴的总体目标是以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，支持符合补贴政策要求的老旧汽车报废更新，进一步扩大汽车消费。>> 查看详情

8、汽车专属车联网“手机卡”亮相：买车直接预装、实名登记，无需单独开套餐

工业和信息化部 5 月底宣布，规划 1 亿个 11 位公众移动通信网号码专用于车联网业务，相当于汽车的“手机卡”。

车联网号码不只可以像手机卡那样，用于听音乐、导航，还可以用于车联网的传感器数据传输，和其他汽车连接起来。

车联网号码目前还未正式发布，外观如下图所示（两张），看起来和普通的 Nano-SIM 手机卡大小类似，甚至可能更小一些。>> 查看详情

9、Arm CEO 放出豪言：五年内或将拿下 Windows PC 市场超五成份额

据路透社报道，芯片设计公司 Arm 首席执行官雷内・哈斯（Rene Haas）6 月 3 日在接受采访时表示，“我认为，在未来五年内，Arm 在 Windows 中的市场份额可能会超过 50%。”>> 查看详情

10、华为张平安：3/5nm 肯定得不到，能解决 7nm 就非常好

根据网上流传的一段视频，华为常务董事张平安在 2024 中国移动算力网络大会上谈到了“算力网络时代我们的创新方向”问题。

对于众所周知的中国芯片现状，张平安表示：“我们肯定是得不到 3nm，肯定得不到 5nm，我们能解决 7nm 就非常非常好。”>> 查看详情

11、特斯拉单踏板模式将被禁？公司回应：不影响现有的产品和功能

近期，工信部就一项强制性国家标准《乘用车制动系统技术要求及实验方法》公开征求意见，其中涉及对新能源汽车能量回收制动功能应用条件的变化。对此，市场上有声音认为，特斯拉单踏板模式或许将被禁止。据贝壳财经报道，对于近期市场上关于特斯拉单踏板模式或被禁止的传言，特斯拉方面回应称，这项标准目前尚未正式发布和实施，不影响现有的产品和功能。>> 查看详情

12、小米 SU7 车机现身安兔兔：骁龙 8295 加持，流畅度位于第一梯队

安兔兔车机版 6 月 3 日曝光了小米 SU7 中控系统跑分，搭载了高通骁龙 8295 车规级智能座舱芯片，与之搭配的是 16GB（实际分配到 Android 系统 12GB）内存以及 128GB 存储。>> 查看详情

13、消息称高通骁龙 8 Gen 4 芯片超大核频率 4.2GHz，GeekBench6 单核三千多核破万

博主 @数码闲聊站爆料称，高通骁龙 8 Gen 4 芯片（SM8750）重新设定的频率较为激进，自研超大核来到了 4.2GHz。爆料跑分与 8 Gen 3 相比，单核提升 35.5%，多核提升 33.9%。>> 查看详情

14、安卓子系统在国内复活：腾讯移动应用引擎采用 WSA 原生方案，支持桌面图标打开 App

腾讯应用开放平台公布了应用宝电脑版（后简称应用宝 PC 版）产品详情，产品特性介绍显示：腾讯移动应用引擎将采用 WSA 原生方案。

应用宝是腾讯推出的一款应用商店，涵盖民生政务应用、移动应用游戏、小程序、小游戏、云游戏等内容，应用宝 PC 版基于 Android 12 系统，采用 WSA 原生方案，支持用户在电脑端运行安卓手机应用。>> 查看详情

15、纽交所突发技术故障：巴菲特旗下公司股价暴跌 99.97%、多只美股闪崩近 100%

纽约证券交易所于北京时间 6 月 3 日晚间发生了技术故障，导致巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司的 A 类股票显示股价报 185.10 美元 / 股，暴跌达到 99.97%。>> 查看详情

16、日本多家车企被曝集体造假，丰田中国称一丰、广丰、雷克萨斯在华销售车型与事件无关

丰田中国 6 月 3 日就日本多家车企被曝集体造假一事作进一步声明：“关于日本市场部分丰田车辆认证申请不规范，给各位顾客带来的担忧，我们表示诚挚的歉意。”

丰田中国方面表示，经过确认，一汽丰田、广汽丰田与雷克萨斯在中国市场销售的车型与本次事件无关，相关认证实验按照中国法律法规，在中国管理部门的监督、指导下完成，不存在安全和品质问题，请用户安心使用。>> 查看详情

17、小鹏发布 X9 汽车用户画像：BBA 车主占 8 成，1/3 车主家庭年收入百万

小鹏汽车在 6 月 3 日发布了 X9 万名用户画像，并称小鹏 X9“销量持续领跑纯电 MPV、纯电三排座车型市场”。

小鹏 X9 的男性车主较多，占比达到了 80%；40 岁以下的车主占到了 66%，仅有 16% 的车主年龄超过 45 岁；超过一半的车主家庭人口为 4-5 人，30% 的车主家庭人口为 3 人及以下。>> 查看详情

18、斯坦福团队被曝抄袭清华系大模型，已删库跑路，创始人回应：也算国际认可

近日，美国斯坦福大学某 AI 团队发布了一个名为 Llama3V 的 SOTA 开源多模态模型。网友质疑，该模型抄袭、套壳清华系 AI 公司面壁智能于 5 月中旬发布的 8B 多模态小模型 MiniCPM-Llama3-V 2.5 。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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