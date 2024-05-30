科技昨夜今晨 0530：国务院：逐步取消各地新能源汽车购买限制；京东旗下京喜品牌升级，更名为“京喜自营”；自定义 GPT 等 GPT-4o 新功能现已向 ChatGPT 全体用户免费开放

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2024 年 5 月 30 日星期四，今天的重要科技资讯有：

1、华为鸿蒙智行首款行政级豪华旗舰轿车，享界 S9 官宣 5 月 31 日揭秘

享界汽车官方宣布“鸿蒙智行首款行政级豪华旗舰轿车”享界 S9 将于 5 月 31 日登场，届时还有全新的问界新 M7 Max 焕新版。>> 查看详情

2、国务院：逐步取消各地新能源汽车购买限制

国务院印发《2024—2025 年节能降碳行动方案》，其中提到，加快淘汰老旧机动车，提高营运车辆能耗限值准入标准。逐步取消各地新能源汽车购买限制。落实便利新能源汽车通行等支持政策。推动公共领域车辆电动化，有序推广新能源中重型货车，发展零排放货运车队。推进老旧运输船舶报废更新，推动开展沿海内河船舶电气化改造工程试点。到 2025 年底，交通运输领域二氧化碳排放强度较 2020 年降低 5%。>> 查看详情

3、京东旗下京喜品牌升级：推出全托管模式，更名为“京喜自营”

京喜宣布，京喜品牌迎来全面升级，推出全托管模式，并更名为“京喜自营”。在京东 App 搜索“京喜自营”，即可跳转到京喜自营店铺页面。页面的商品价格大部分都在十元以下，与淘宝的“淘工厂”类似。>> 查看详情

4、5.99 万元起，2024 款奇瑞艾瑞泽 5 惠民版汽车上市

2024 款奇瑞艾瑞泽 5 汽车于去年 10 月推出，市场指导价区间为 5.99 万元-7.59 万元。时隔半年多，奇瑞宣布上新 2024 款艾瑞泽 5 惠民版。定价变更如下：

1.5L 手动都市型 5.99 万元，惠民版取消该配置

1.5L 手动风尚型 6.59 万元，惠民版降为 5.99 万元，降价 6000 元

1.5L CVT 风尚型 7.59 万元，惠民版降为 6.99 万元，降价 6000 元 >> 查看详情

5、奥迪被曝新车刚开七个月路边自燃烧毁，4S 店称只能按三包赔付

据澎湃新闻报道，来自湖北的陈女士近日反映称，2023 年 8 月，她在武汉恒信汉迪汽车销售服务有限公司全款购入一辆奥迪 A6L 汽车。今年 3 月 3 日，提车仅 7 个月，陈女士的新车停在路边时发生自燃烧毁。

受太平财产保险有限公司武汉分公司委托，相关技术中心对车辆状况进行调查，认定为汽车内部电器故障和配件本身质量缺陷引发的自燃，因此保险公司拒绝赔付，认为质量问题应由厂家来承担责任。

事故发生后，陈女士多次前往涉事 4S 店与售后经理进行交涉，要求赔付原来所购买汽车的顶配型号（2024 款 A6L 55 四驱旗舰），并赔偿相关精神损失费用，遭到对方拒绝。

武汉恒信汉迪 4S 店售后经理金先生说，相关车辆自燃属于个案，是自家 4S 店近五六年的第一例事故，因此按单个案例来处理，依照三包政策进行退车或换车两种方案解决。>> 查看详情

6、奇瑞 x 华为首车智界 S7 开启大规模交付，奇瑞董事长尹同跃亲自交车

作为奇瑞与华为合作的首款轿车，智界 S7 已于上月开启大规模交付。5 月 25 日下午，智界汽车在芜湖举行集中交付仪式，奇瑞集团党委书记、董事长尹同跃亲临现场，并亲手将新车交付给车主。>> 查看详情

7、中国消费者诉苹果反垄断案一审宣判：苹果有市场支配地位，但未滥用

据第一财经报道，5 月 29 日，上海知识产权法院宣布了中国首例消费者起诉“苹果”垄断案的一审判决结果。法院认定苹果公司在中国软件市场拥有市场支配地位，但并未滥用该地位，驳回原告金某的诉讼请求。

IT之家搜索获悉，2021 年初，上海用户金某在苹果手机应用商店购买 App 时发现，其只能选择 Apple Pay 这唯一一种支付方式，而无法选择微信支付和支付宝等常用的移动支付方式。同时，该用户发现，由于开发者需要向苹果支付交易金额 30% 的佣金（即“苹果税”），故相同的应用产品，消费者在苹果应用商店的购买价高于安卓应用商店的购买价。>> 查看详情

8、自定义 GPT 等 GPT-4o 新功能现已向 ChatGPT 全体用户免费开放

ChatGPT 免费用户现已能够尝试自定义 GPT 模型、分析图表等其他 GPT-4o 新功能。当然，OpenAI 在推出 GPT-4o 就承诺它将免费向所有用户开放，而付费用户的优势在于“拥有免费用户五倍的容量限制”。>> 查看详情

9、手机性能再上新台阶：Arm 发布 Cortex-X925 CPU 和 Immortalis G925 GPU

芯片设计公司 Arm5 月 29 日发布了针对旗舰智能手机的下一代 CPU 和 GPU 设计：Cortex-X925 CPU 和 Immortalis G925 GPU。这两款芯片分别是目前用于联发科天玑 9300 处理器中的 Cortex-X4 和 Immortalis G720 的继任者。

IT之家注意到，Arm 更改了 Cortex-X CPU 系列的命名方式，以凸显其性能的大幅提升。该公司声称，X925 的单核性能比 X4 提高了 36%（基于 Geekbench 测试）。得益于高达 3MB 的私有 L2 缓存，Arm 表示 X925 的 AI 工作负载性能 (以“time to token”衡量) 提升了 41%。>> 查看详情

10、滴滴第一季度总营收 491 亿元同比增长 14.9%，中国出行日均单量 3250 万单

滴滴 5 月 29 日发布截至 3 月底的第一季度财报。2024 年第一季度，滴滴总营收 491 亿元人民币，同比增长 14.9%；第一季度净亏损 13.5 亿元人民币。第一季度核心平台交易总额（GTV）达到 922 亿元人民币，同比增长 26.9%。>> 查看详情

11、吉利汽车：雷神发动机最高热效率 46.1%，全球最高事实说了算

5 月 28 日晚比亚迪发布了第五代 DM 混动，官方称实现了三个“全球之最”，其中之一是全球最高的发动机热效率 46.06%。然而，5 月 29 日上午吉利汽车集团品牌用户沟通中心总经理、吉利汽车销售公司副总经理徐东卫发布了一张中汽中心认证证书，并称：“2023 年吉利雷神发动机已获中汽中心权威认证，最高热效率 46.1%！全球最高事实说了算！”之后吉利汽车官方账号转发这条微博，同时称“全球最高事实说了算”。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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