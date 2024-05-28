科技昨夜今晨 0528：抖音要求演绎内容需明确标注，否则最高永久封号；知乎 PC 端不登录无法看全文；荣耀 200 / Pro 手机发布，售价 2699 元起

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2024 年 5 月 28 日星期二，今天的重要科技资讯有：

1、刘强东“狼性训话”后，京东采销年薪从 16 薪涨至 20 薪、业绩激励上不封顶

京东集团 5 月 27 日宣布，自 2024 年 7 月 1 日起，通过一年半时间，京东采销年度固定薪酬由 16 薪提升至 20 薪，业绩激励上不封顶。>> 查看详情

2、消息称保时捷三家中国经销商联合抗议，要求对亏损卖车提供补贴

据界面新闻报道，知情人士消息称，在今年初保时捷中国经销商大会上，新丰泰、百得利和美东集团三家保时捷中国经销商对今年的销售任务产生异议，要求保时捷中国针对销售新车的亏损予以赔偿，但至今未能得到妥善解决。>> 查看详情

3、极氪 001 车主被锁车内 10 分钟？极氪官方回应：机械解锁功能正常，用户未接受拆解检查

针对此前“极氪 001 车主称被锁车内 10 分钟打不开门”的报道，极氪汽车 5 月 27 日进行了官方回应。

车辆到店后，我们检查发现车内机械解锁功能正常，为彻底消除隐患，需要进一步检查电子解锁功能时，用户并未接受拆解检查，所以无法准确确认事情真相。

极氪 001 车辆除电子解锁外，也设计了机械解锁功能，只要将车门内拉手拉到底，并同步推动车门，就能触发机械解锁开门，无论是电动自动门还是手动门，内机械拉手拉到底均可以打开车门。>> 查看详情

4、知乎 PC 网页端非登录用户已无法查看回答全文

IT之家小伙伴投稿反馈，知乎网页端出现了非登录用户无法查看全文的情况。非登录用户访问知乎的回答页面，如果点击“展开阅读全文”，平台会自动弹出登录窗口。>> 查看详情

5、比亚迪高管确认：第五代 DM 混动技术将开创油耗“2 时代”

比亚迪汽车海洋网销售事业部总经理张卓 5 月 27 日发文宣布，明晚即将登场的第五代 DM 混动技术将开创油耗“2 时代”，明示搭载第五代 DM 混动技术的车型百公里油耗将低至 2-3 升级别。>> 查看详情

6、荣耀 200 / Pro 手机发布：主打“雅顾光影写真”，售价 2699 元起

5 月 27 日晚荣耀发布了荣耀 200 系列手机，新机号称“雅顾光影写真大师”，包含标准版和 Pro 版两款机型，售价 2699 元起。具体售价如下：

荣耀 200

12+256GB 售价 2699 元

12+512GB 售价 2999 元

16+256GB 售价 2999 元

16+512GB 售价 3199 元

荣耀 200 Pro

12+256GB 售价 3499 元

12+512GB 售价 3799 元

16+512GB 售价 3999 元

16GB+1TB 售价 4499 元 >> 查看详情

7、保时捷中国发布与全体授权经销商的联合声明：寻求有效方式应对市场变化

保时捷中国 5 月 27 日发布了题为“掠去浮云，洞察正见，坚守向前”的与全体授权经销商的联合声明。声明中称，当前汽车行业正在经历着前所未有的重大变革，保时捷中国与经销商共同面临着若干复杂的问题，机遇与挑战并存。>> 查看详情

8、东航接收第六架 C919 国产大飞机，客舱娱乐系统等相比现有机型有升级

据央视报道，5 月 27 日晚上，在国产大飞机 C919 商业运营即将迎来一周年之际，东航正式接收新增订 100 架 C919 的首架机。该架飞机编号为 B-919G，与已投运的 5 架 C919 飞机相比，在驾驶舱系统显示、客舱娱乐系统方面都有优化升级。>> 查看详情

9、小鹏子品牌 MONA 首车尾部谍照曝光，有望命名为“想往 03”

博主 SugarDesign 5 月 27 日放出了一张小鹏汽车子品牌 MONA 首款车型的尾部实车图，图片中的新车造型简洁流畅，没有过多的线条点缀，两侧的尾灯采用了独特的锤形设计。在后备箱下方的牌照框内，印有该车的正式名称或内部代号，但谍照清晰度有限，仅能看出车名中包含“想”“03”字样，第二个字比较模糊。据易车网报道，新车或将命名为“想往 03”。>> 查看详情

10、抖音整治摆拍！即日起演绎内容需明确标注，否则最高永久封号

抖音安全中心 5 月 27 日发布公告，为维护良好的社区生态，落实“清朗・整治‘自媒体’无底线博流量”专项工作要求，切实打击“不择手段蹭炒社会热点”“自导自演式造假”等违规行为，抖音即日起实行热点内容核实机制，具体分为热点事件当事人核实和疑似演绎内容核实两项。>> 查看详情

11、华为余承东：问界新 M7 Max 焕新版将带来百万豪车都不具备的移动“音乐厅”

华为余承东 5 月 27 日发文称，问界新 M7 Max 焕新版将为大家带来百万豪车都不具备的移动“音乐厅”，5 月 31 日 19:30 发布会揭晓。预热海报显示，问界新 M7 Max 焕新版全新星环散射体，支持空间音频功能，号称“打造全家人的移动音乐厅”。>> 查看详情

12、消息称小米 Redmi K80 Pro 手机配骁龙 8 Gen 4 + 2K 屏，搭 5500 mAh 电池支持 120W 充电

博主 @数码闲聊站 5 月 27 日曝光一款神秘工程机的规格信息，该机搭载高通骁龙 8 Gen 4 处理器，配备 2K 屏幕，内置 5500 毫安时电池（支持 120W 充电），该机是 K80 Pro。目前，关于小米 15 系列手机的有效信息并不多，目前来看新机的主要升级在处理器、影像以及指纹解锁等方面。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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