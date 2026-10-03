IT早报 1003：三星上调国行 S26 售价；问界 M6 推 3 年 0 息购车方案；曝 Anthropic 最早 11 月中旬上市；苹果预计本月发布触控 OLED 屏 MacBook...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 10 月 3 日星期六，今天的重要科技资讯有：

1. 三星上调 Galaxy S26 系列手机建议零售价：涨 800-1800 元，7799 元起

三星官网显示，三星上调了国行 Galaxy S26 系列手机的建议零售价。>> 查看详情

2. 首付 6.98 万元起，鸿蒙智行问界 M6 推出限时 3 年 0 息购车金融政策

鸿蒙智行问界汽车 10 月 2 日上午宣布，问界 M6 推出限时 3 年 0 息购车金融政策：首付 6.98 万元起，1-3 年可选，年化费率 0%，月供低至 4445 元起，至高可省 17181 元。>> 查看详情

3. 冲刺感恩节前挂牌，消息称 Anthropic 寻求最早 11 月中旬上市

知情人士称，Anthropic 最早可能在 11 月 9 日当周正式启动 IPO 推介，并争取在 11 月 26 日感恩节前挂牌交易。感恩节前后几天，资本市场交易活动通常会明显减少。>> 查看详情

4. 古尔曼：苹果最快本月发布触控 OLED 屏 MacBook Pro，配 M5 Pro / Max 芯片

在 Power On 播客节目中，彭博社的马克 · 古尔曼认为，苹果公司最快会在本月（2026 年 10 月）发布配备 OLED 触控屏幕的 MacBook Pro，预估会推出 14 英寸和 16 英寸两种规格。>> 查看详情

5. 韩国全胜卫冕亚运会《英雄联盟》项目冠军，中国台北收获第二

在韩国《英雄联盟》代表队中，Faker、Zeus、Keria 均为上届冠军阵容成员，另外三名选手则是 Canyon、Zeka、Gumayusi。>> 查看详情

6. 2026《无畏契约》全球冠军赛：4 支 VCT CN 联赛队伍率先淘汰，未尝大场胜绩

JDG、EDG、TYL、XLG 四支队伍小场分数也仅有 2-16，局内甚至出现了多次 0:12 半场一分不得的情况。>> 查看详情

7. 中国电信 App 上线 eSIM 手机绑定号码数量查询功能

用户可在 App 服务大厅的号卡服务中找到入口，查询时需输入 EID、手机号及验证码，目前商用阶段单台 eSIM 手机最多绑定 2 个有效号码 >> 查看详情

8. AI 伦理研究：DeepSeek 对男女一视同仁，美系模型却“区别对待”

科技媒体 Wccftech 10 月 1 日发布博文，报道称最新研究显示相比较 Anthropic 的 Claude Sonnet 4.6 与 OpenAI 的 GPT-5.5，深度求索 DeepSeek 的 V4-Flash 模型能保持性别中立。>> 查看详情

9. 缓解折痕加深：苹果首款折叠 iPhone Duo 支持更换保护膜

在 TikTok 平台对话 @angietutorials 时，苹果硬件工程副总裁凯特 · 伯杰龙（Kate Bergeron）表示，为了缓解长期使用中折痕加深的问题，苹果首款折叠 iPhone Duo 支持更换屏幕保护层，AppleCare 用户更换费用为 19 美元（IT之家注：现汇率约合 127.6 元人民币）。>> 查看详情

10. 荣耀林林：Magic9 系列不会推出 RSR 保时捷设计版本

荣耀中国区智慧生活业务部部长林林在微博评论区确认了这一消息。此前荣耀已连续为 Magic6 至 Magic8 推出 RSR 保时捷设计版，其中 Magic8 RSR 售价 7999 元起，销售额曾创历代保时捷设计版最高纪录。>> 查看详情

11. 消息称 苹果 iPhone 18 Pro 系列手机开售不到 14 天，国内销量突破 200 万

博主 @RD观测 10 月 2 日爆料，iPhone 18 Pro 系列开售不到 14 天，销量（Sell out）已经突破 200 万。>> 查看详情

12. 苹果发布 iPhone Duo 官方样张：专业摄影师掌镜，展现卓越影像实力

苹果官方 Instagram 账号 10 月 2 日发布动态，分享了 6 张由专业摄影师使用 iPhone Duo 拍摄的样张，展示其影像系统能力。>> 查看详情

13. 10 月 1 日高德日活跃用户数近 3.7 亿：已成为全球规模最大的空间智能应用

高德公布十一假期首日数据，DAU 近 3.7 亿，空间智能服务超 28 亿次，驾车导航总里程达 97 亿公里。鹰眼守护预警系统累计发出安全提醒超 6 亿次，高德扫街榜用户超 1.28 亿人。>> 查看详情

14. 东芝计划将用于 AI 数据中心的机械硬盘产能翻倍，投资约 600 亿日元

伴随人工智能热潮带动的数据存储需求激增，东芝计划在 2027 财年内，将用于 AI 数据中心的机械硬盘 HDD 产能提升一倍。>> 查看详情

15. 比亚迪乘用车 9 月销量明细曝光：王朝元系列超 8.3 万辆，方程豹钛 7 突破 3.2 万辆

博主 @小迪快报 10 月 2 日曝光了比亚迪乘用车 2026 年 9 月的销量明细。>> 查看详情

16. Steam 2026 年 9 月软硬件调查报告：32GB 内存占比首超 16GB，简体中文占比大幅提升

本文介绍了 Steam 2026 年 9 月最新软硬件调查结果，重点说明内存、显卡、分辨率等方面的变化 >> 查看详情

17. 央视曝光二手平台低价机票陷阱，一男子被骗近 30 万元

诈骗分子利用真实占座制造“票已订好”假象，再冒充官方客服引导下载软件、开启屏幕共享转款。北京市公安局海淀分局接报后调查发现，订单其实一直未付款。警方提示节假日票务诈骗常用“定金 + 解冻退款”话术，需警惕小众通联软件和屏幕共享要求。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。