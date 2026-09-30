IT早报 0930：华为 Mate 90 定档 10 月 1 日发布并开售；OpenAI 发布 GPT-6.1 Sol；123 云盘就空间调整致歉；5999 元起 iQOO 16 手机发布...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 9 月 30 日星期三，今天的重要科技资讯有：

1. 华为 Mate 90 系列年度旗舰手机亮相，定档 10 月 1 日正式发布并开售

华为终端 9 月 29 日宣布，Mate 90 系列年度旗舰手机将在 10 月 1 日 10:00 正式发布，并定于当日 12:08 开售。华为官方还公开了 Mate 90 Pro Max 典藏版手机的官图。>> 查看详情

2. 同性能下最高性价比 AI 模型：OpenAI 发布 GPT-6.1 Sol，性能媲美 Astra、费用仅为 1/5

在 9 月 30 日凌晨召开的 OpenAI 开发者活动日中，官方正式宣布推出 GPT-6.1 Sol 模型，在性能接近 Astra 的同时，其费用仅为 Astra 的五分之一，官方称这是“在目前同等性能下性价比最高的模型”。>> 查看详情

3. 123 云盘调整空间规则后引发用户不满，官方致歉并披露优化方向

123 云盘此前调整空间规则，拆分上传与转存容量，引发用户不满。官方 9 月 29 日发布致歉声明，承认方案存在不足，将优化空间规则，支持受影响用户退款，优化方案力争 2026 年 11 月前上线 >> 查看详情

4. iQOO 16 手机发布：首批搭载高通第六代骁龙 8 超级至尊版、2K 三星珠峰屏，5999 元起

新机配备 6.85 英寸 2K 165Hz 珠峰屏，首发三星 M16 发光材料，局部峰值亮度达 10000nits。首批搭载第六代骁龙 8 超级至尊版，安兔兔跑分 557W，并首发自研电竞芯片 Q4。>> 查看详情

5. 比亚迪王朝网第 1000 万辆汽车下线，车型为大汉

路天宣布王朝网累计销量突破 1000 万辆，下线车型为 D 级旗舰轿车大汉。该车续航超 1000 公里，标配激光雷达与云辇系统，将于 10 月 13 日正式上市。>> 查看详情

6. 华为 Mate 90 系列手机线下展出：多彩拼色设计、原生“巨炮”模块相机，10 月 1 日发布

华为 Mate 90 系列旗舰手机 9 月 29 日已在华为线下门店展出。IT之家也在第一时间赶往现场为大家带来了华为 Mate 90 系列新机实拍。新机采用多彩拼色设计、部分型号拥有原生“巨炮”外挂配件，已定档 10 月 1 日发布并开售。>> 查看详情

7. 央视提醒：手机充电器长期不拔会加速老化，已引发多起火灾

央视报道多地已出现因手机充电器长期不拔引发的火灾，消防员实验证实，不拔充电器内部始终有电流，持续热量会加速元件老化，易引发短路起火，一起学习安全常识 >> 查看详情

8. vivo 更新考勤制度：最晚 9 点前打卡，每日工作时长需 8 小时，10 月 8 日开始执行

邮件称，若遇到突发特殊情况需要晚到，员工可提前通过 v 消息向直属上级报备。以上考勤新规适用于 vivo 中国区全体在职员工，并将于 2026 年 10 月 8 日正式开始执行。>> 查看详情

9. 总台起底“0 公里二手车”延迟过户销售套路，购买后既没产权还要背银行贷款

来自全国多地的二手车买主近日反映称，此前在河北秦皇岛的一家汽车销售公司处，低价全款入手了一台九成新二手车。最后发现，到手的是一台拿不到产权、背负银行贷款的抵押车。>> 查看详情

10. Anthropic IPO 招股书警示：AI 有可能造成人类灭绝

Anthropic 在 IPO 招股书中用近 80 页篇幅提示 AI 风险，称先进 AI 可能带来灾难性生存风险，此前几乎没有企业做过这类警示。>> 查看详情

11. OpenAI 发布 dots 全天候智能助理：可爱卡通形象，Astra 模型加持

在北京时间 9 月 30 日凌晨 1 点举行的 OpenAI DevDay 2026 活动中，OpenAI 发布了 dots。>> 查看详情

12. 苹果 iPhone 18 Pro 售价大涨，越来越多日本人开始考虑二手手机

受 DRAM 涨价影响，iPhone 18 Pro 在日本售价相比 5 年前同期机型几乎翻倍。越来越多消费者转向二手市场，2025 年日本二手手机销量创下新高，预计 2029 年将达 500 万部。>> 查看详情

13. 《英雄联盟》2026 德玛西亚杯国际邀请赛大名单公布：WE、JDG、LGD 代表 LPL 出战

本届赛事升级为国际邀请赛，六大赛区共 12 支战队参赛，WE、JDG、LGD 代表 LPL 出战。赛事 10 月 3 日开赛，8 支战队晋级线下决赛，>> 查看详情

14. 华为 HarmonyOS 7 超空间存储支持设备名单更新：覆盖 Mate、Pura、nova、畅享等系列，1TB 机型最多节省 109GB 空间

功能覆盖华为 Mate、Pura、nova 等系列手机，还有 MatePad 平板、MateBook 笔记本。还搭载了超空间内存技术，最多可增加 3GB 可用运行内存。>> 查看详情

15. 荣耀 WIN 2 系列新机曝光：工程机电池 12000mAh±，WIN Pad 小平板刷新率干到 240Hz

荣耀 WIN 2 系列新机代号 Barrett，已备案 3 个机型，工程机电池容量达 12000mAh±，配备大尺寸散热风扇和大面积 VC。同步曝光的荣耀 WIN Pad 小平板搭载约 8.4 英寸 OLED 挖孔屏，刷新率高达 240Hz，配骁龙 8 Elite Gen 5 芯片和主动散热。该系列确定 10 月发布，新机已入网。>> 查看详情

16. 消息称华为 MatePad Mini 二代小平板预计年前发布，支持 5G 通信

华为 MatePad Mini 二代小平板已查到备案信息，预计年前发布并支持 5G 通信。新机将提供霞光紫、曜石黑、雪域白等五款配色及三种存储组合。>> 查看详情

17. 华为外挂“巨炮”专利公开，独立镜头可安装在手机相机镜组位置

国家知识产权局最近公开了一项来自华为技术有限公司的专利，发明名称为“一种电子系统、转接组件、外接装置和对接装置”。从专利图可以看到，这枚外挂“巨炮”镜头可以安装在手机相机镜组位置，两者之间可以通过卡扣组件实现固定连接。>> 查看详情

18. 华为睿影 Z10 模块相机亮相，Mate 90 Pro Max 典藏版 / RS 非凡大师等特定型号机型可用

华为 Mate90 系列年度旗舰手机 9 月 29 日正式官宣。在随后的预热视频中，又出现了一枚“巨炮”配件 —— 华为睿影 Z10 模块相机，其摄影功能必须搭配 Mate 90 Pro Max 典藏版和 RS ULTIMATE DESIGN 非凡大师等特定型号手机才能实现。>> 查看详情

19. 因恶劣天气，特斯拉第二代 Roadster 跑车发布会再度延期

原定 10 月 1 日在得州韦科举办的活动，因恶劣天气被迫改期。特斯拉称发布会必须在户外举行，因为要整合 SpaceX 冷气推进器，让 Roadster 实现飞行能力。该车发布已多次跳票，交付时间也仍无定论。>> 查看详情

20. 欧盟向英国施压，要求其向中国制造电动汽车征收 45% 关税

欧盟要求英国跟随其贸易政策，对中国制造电动汽车征收 45% 关税，否则将英国剔除出“欧洲制造”供应链。英国已游说数周，希望保留在欧洲供应链中，但欧盟担忧中国汽车借道英国规避关税。>> 查看详情

21. 北京现代艾尼氪 V 车型上市：轿跑溜背造型，限时权益价 9.99 万元起

艾尼氪 V 设计均由现代中国设计中心全程主导，为中国用户量身定制，并反向输出全球。车辆提供赛博金、次元紫、伽马绿、磁力灰、光子白（素色漆）、光子白（哑光漆）、流光银、夜刃黑等 8 款颜色。>> 查看详情

22. 中国队拿下第 20 届亚运会《和平精英》项目银牌

和平精英亚运版本项目决赛历经两日角逐，中国国家集训队首日旗开得胜，拿下开门红，通过默契协作持续积累积分；在第二日比赛中，中国国家集训队以总分 114 分夺得银牌，距金牌仅差 14 分。>> 查看详情

23. 8 月在华销量同比大跌 23%，丰田汽车销量连续第七个月下滑

多家日系车企 8 月全球销量下滑，核心拖累因素均为中国市场销量暴跌，丰田、本田、日产在华销量跌幅分别达 23%、50%、52%，本土电动厂商崛起冲击显著 >> 查看详情

24. 消息称小鹏靠碳积分交易累计收入已超 10 亿元

小鹏与保时捷及多家国际主机厂达成了碳积分交易合作，交易覆盖欧盟、英国、澳大利亚等全球多个市场，累计总交易收入预估超 10 亿元。>> 查看详情

25. 2027 款长城欧拉好猫汽车上市，6.98 万元起

2027 款长城欧拉好猫的车身尺寸为 4242*1825*1640mm，轴距 2650mm，配备 98kW 电机、磷酸铁锂电池，支持快充；搭载前麦弗逊独立悬架 + 后纵臂扭转梁复合式悬架，前置前驱布局。>> 查看详情

26. 科幻电影《沙丘 3》确认引进中国内地院线：三部曲终章将至，新预告公布

多方势力暗中布局，已故旧友蓦然现身，阴谋之网悄然收紧。站在权力之巅的穆阿迪布，将如何应对？>> 查看详情

27. 2026 款 Kindle 电子阅读器曝光：系列首用圆角 E-Ink 屏幕，电源键移至机身右侧

德国科技媒体 WinFuture 9 月 28 日发布博文，分享了一组渲染图，展示了亚马逊第 12 代 Kindle 电子阅读器（2026 款），成为该系列首次采用圆角 E-Ink 屏幕的机型。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。