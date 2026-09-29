IT早报 0929：“快应用”被滥用央视起底手机弹窗广告乱象；25.98 万元起鸿蒙智行智界 RX 上市；4499 元起荣耀 Magic9 系列手机发布；智谱 ZCode 已删除涉事云端数据...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 9 月 28 日星期一，今天的重要科技资讯有：

1. 央视起底手机弹窗广告乱象：“快应用”被滥用，违法成本远低于收益

曝光多起弹窗广告误事案例，揭秘当前弹窗广告滥用快应用技术、暗藏关闭陷阱的问题，指出违法成本远低于收益是乱象屡禁不止的主因，专家也给出了治理和应急建议。>> 查看详情

2. 鸿蒙智行智界 RX 正式上市，25.98 万-38.98 万元

智界 RX 定位中大型纯电轿跑 SUV，基于华为途灵平台打造，提供单电机后驱与双电机四驱两种布局，车身尺寸为 5020×2007×1585mm，轴距 3000mm，首发华为智擎新一代高性能电驱，搭载面向未来的 L3 级自动驾驶架构设计。>> 查看详情

3. 4499 元起： 荣耀 Magic9 超能版 手机发布，11000mAh 超大电池、支持主动散热

荣耀 Magic9 超能版搭载第五代骁龙 8 至尊版，配备 11000mAh 青海湖电池，支持 80W 有线快充和 50W 无线超级快充。新机还采用新一代东风涡轮散热系统，IP68/IP69/IP69K 防尘防水，售价 4499 元起。>> 查看详情

4. 智谱 ZCode 宣布已删除涉事云端数据，赠送用户多张重置卡和 1 亿 Token

智谱官方表示，后续将做到“你不发起，不上云”，开源版本已更新至 3.14.3 最新版。>> 查看详情

5. 老人看短剧被静默扣费 6000 元，繁花剧场 App 被曝 6 元套路老年人

报道提到，账号实名注册年龄在 20 多岁的账号很难在繁花剧场 VIP 会员界面刷到“首期 5 天 6 元”的套餐服务，但换成实名注册年龄在 60 多岁的账号后，则短短几分钟后便在相关界面刷到该服务。>> 查看详情

6. 亚奥理事会：未宣布电竞将退出亚运会

针对近日网络上有关“电子竞技将在 2026 年之后退出亚运会”的消息，亚奥理事会 28 日表示，该传闻与亚奥理事会的工作安排不符。>> 查看详情

7. 华为公开智界 RX 跑“中国纽北”一镜到底视频，1:43.210 刷新浙赛国产品牌量产 SUV 最快圈速纪录

华为官方表示，依山而建的浙江国际赛车场被称为“中国纽北”，全长 3.2 公里、16 个弯道、最大落差 22 米，是验证汽车综合实力的权威试炼场。智界 RX 用 594 匹马力、原装的运动轮胎创下了浙赛中国品牌量产 SUV 圈速纪录。>> 查看详情

8. 4999 元起： 荣耀 Magic9 标准版手机发布，第五代骁龙 8 至尊版芯片、双 2 亿 ARRI 阿莱影像

荣耀 Magic9 标准版正式发布，主打小屏设计，配备 6.37 英寸屏幕与双 2 亿像素 ARRI 影像系统。搭载第五代骁龙 8 至尊版芯片与 8000mAh 超大电池，支持 IP69K 防水。首发 MagicOS 11 与 AI 按键，即日起开售。>> 查看详情

9. 荣耀 Magic9 Pro Max 手机发布：首批搭载高通第六代骁龙 8 超级至尊版，阿莱两亿影像，6499 元起

新机搭载 6.8 英寸至臻黑钻屏，峰值亮度达 10000nits，首发 2nm 高通第六代骁龙 8 超级至尊版，配备双 2 亿阿莱云台级影像系统及 8800mAh 青海湖刀片电池。>> 查看详情

10. 马斯克 SpaceX 成功完成星舰第 14 次试飞，首次入轨、返回、溅落并部署 26 颗卫星

本次试飞中星舰虽出现发动机故障，仍成功进入地球轨道，提前结束任务，首次完成轨道载荷部署，标志星舰进入实际轨道任务阶段。>> 查看详情

11. 消息称小米大模型负责人罗福莉晋升至 22 级，已是小米职级体系最高级别

小米 9 月 22 日对内发布晋升名单，31 岁的小米大模型团队负责人罗福莉晋升至 22 级，还有若干其他业务负责人也获得了晋升。>> 查看详情

12. 小米卢伟冰：今年很多旗舰产品会用 n-1 代旗舰处理器，相信 REDMI K100 系列一定是“最香的”

卢伟冰在微博谈及今年旗舰机处理器策略，指出不少产品会采用第五代骁龙 8 至尊版、天玑 9500 等 n-1 代旗舰芯片，并自信表示 REDMI K100 系列一定是最香的选择。该系列已于 8 月发布，Pro Max 机型搭载同款骁龙 8 至尊版处理器，起售价 4499 元。>> 查看详情

13. 小米 18 标准版手机配置曝光：6.4 英寸 1.5K 直屏、骁龙 8E6 芯片

小米 18 标准版爆料出炉：6.4 英寸 1.5K 直屏、骁龙 8 Elite Gen 6、7200mAh 电池 +100W 快充，后置 2 亿主摄 +5000 万超广角 +2 亿潜望长焦。>> 查看详情

14. 张雪机车回应网传“团队在意大利被盗”：全员安全，1 人护照丢失、使馆已开通绿通补办

其中 6 位同事随身背包遭遇盗窃，3 人仅损失外套和赛事门票，1 人护照丢失。事发后团队第一时间报警并联系中国驻意大利使馆，使馆已为丢失护照同事开通绿色通道补办证件。目前整体行程顺利推进。>> 查看详情

15. 《八仙！》进入中国影史动画电影票房榜前四，国产排名仅次于两部《哪吒》

灯塔专业版数据显示，《八仙！》累计票房达 19.85 亿，超过《熊出没 · 逆转时空》跻身第四。作为全新国风神话 IP，这一票房成绩已十分可观，目前影片仍在放映，票房仍有上涨空间 >> 查看详情

16. Anthropic 发布 Claude Sonnet 5.5：速度提升 30%，智能体编码性能反超 Opus 5.5

该模型定位为日常任务助手，速度较上一代提升 30%，智能体编码任务表现超过自家顶级 Opus 模型，网络攻防能力对标 Opus 5。Anthropic 还计划未来几周推出 Haiku 新版本。>> 查看详情

17. 鸿蒙智行智界 R7 焕新款上市，23.98 万元起

在 9 月 28 日举行的智界 RX 及鸿蒙智行新品发布会上，智界 R7 焕新款上市，23.98 万元起。>> 查看详情

18. 32.98 万元起鸿蒙智行享界 V8 开启预订：全系 800V 高压平台 + 华为乾崑智驾，纯电续航 830km

新车定位家庭智慧旗舰 MPV，提供纯电与增程两种动力，纯电版 CLTC 续航最高 830km，增程版综合续航超 1400km，首发华为云晰柔光吸顶屏，适配家庭多场景出行。>> 查看详情

19. 奇瑞尹同跃称华为余承东每次都把最难啃的骨头交给智界，每款车都是鸿蒙智行首发

在 9 月 28 日的智界 RX 及鸿蒙智行新品发布会上，奇瑞董事长尹同跃登台发表了讲话。尹同跃表示，鸿蒙智行的第一款轿车、第一款轿跑 SUV、第一款豪华 MPV、第一款科技豪华轿跑 SUV 都在智界首发，余总每次都把最难啃的骨头交给智界团队，智界团队也从来不掉链子，每次都超额完成了。>> 查看详情

20. 鸿蒙智行“五界”logo 同台亮相，华为余承东重申问界车主所有权益不受影响

正在进行的智界 RX 及鸿蒙智行新品发布会上，华为常务董事、产品投资委员会主任、终端 BG 董事长余承东在发布会开头就提到，问界是鸿蒙智行合作的第一个品牌，现在是华为赋能，交给赛力斯主导，车主所有权益不受影响。>> 查看详情

21. 曝携程推新规鼓励“无理由事假”：员工请假 1 天，所在团队可获 600 元奖励

携程无理由事假发布全新通知，上周起，员工每休 1 天无理由事假，其所在团队将获得 600 元奖励，可用于团建等场景。>> 查看详情

22. 比尔 · 盖茨：人类再等大概 20 年，就能等到 AI 带来的更乐观未来

盖茨坦言，人类届时仍有新的问题需要面对：如何找到生活的意义，以及如何安排突然增加的闲暇时间，但大规模物资短缺不会再困扰人类。>> 查看详情

23. 鸿蒙智行 2027 产品规划曝光：四界新车 Q1-Q4 轮番上，尊界 MPV / SUV 还有典藏版

博主 @SugarDesign 9 月 27 日晚曝光了鸿蒙智行 2027 产品规划，新车含尚界 H8、智界 V9 纯电四座、尚界 H9、智界 R8 / R9 SUV、享界大型轿车、尊界 SUV 800 / 600、尊界 MPV 典藏版、享界 7 系 SUV 等，多在 30 万元及以上价位。>> 查看详情

24. 广汽本田新款奥德赛上市：18.48 万-24.18 万元，用上冰箱彩电大沙发

新车部分配置座椅新增按摩、通风、加热功能，内饰材质与座舱质感进一步提升，车机系统同步升级，并提供车载冰箱、吸顶电视、JBL HiFi 音响等个性化选择。>> 查看详情

25. 李健回应荣耀 Magic9 系列定价：尽最大努力不把成本上涨压力完全传导给用户

荣耀 Magic9 系列正式发布，售价 4499 元起。开售半小时，电商全平台销售同比上代旗舰系列增长 194%。面对内存和成本暴涨，CEO 李健表示荣耀将尽最大努力不把成本压力完全传导给用户，而是向内挖潜降本增效。>> 查看详情

26. 靳玉志回应“车企的钱是否被华为赚走”：华为希望与车企达成双赢合作

靳玉志表示，华为希望与车企达成双赢合作。当前国内车市竞争激烈，各家车企都在探索盈利与生存路径。>> 查看详情

27. 《王者荣耀》中国队亚运会卫冕夺金，一诺成首位双金牌电竞项目运动员

中国队 2 比 0 击败马来西亚队拿下金牌，徐必成成为王者荣耀项目历史上唯一一位亚运会双冠王，菲律宾与中国香港并列铜牌，马来西亚获银牌。>> 查看详情

28. 车载冰箱实际使用率仅 5% 引热议，深蓝汽车邓承浩回应称使用率低并不是否定价值

在上周末的 2026 世界新能源汽车大会（WNEVC）上，重庆长安汽车股份有限公司副总裁、深蓝汽车科技有限公司董事长邓承浩的一番发言引发网络热议。>> 查看详情

29. 漫威《复仇者联盟 5：毁灭之日》内地官宣引进，档期待定

漫威影业 9 月 28 日宣布，《复仇者联盟 5：毁灭之日》即将全国献映，具体档期待定。本片此前已定档 2026 年 12 月 18 日北美上映。>> 查看详情

30. 蔚来与吉利控股集团达成充换电领域全面战略合作，共享换电技术 / 共建换电服务

蔚来 9 月 28 日宣布与吉利控股集团达成充换电领域全面战略合作。双方达成技术、运营、资本全方面合作共识，将联合投资双方充换电业务主体公司，共享充换电技术与标准，共建充换电服务网络。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。