IT早报 1001：豆包支持出行服务；被罗永浩炮轰后东方甄选溜溜凳退款 2 倍不退货；凯越机车辟谣网传经销商跑路；金融新规实施贷款中介集体“消失”...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 10 月 1 日星期四，今天的重要科技资讯有：

1. 豆包宣布支持出行服务：覆盖订机票、火车票以及打车导航

豆包新增机票、火车票预订及打车导航等服务，动动嘴就能搞定全程出行。豆包出行服务已合作航班管家、高铁管家、曹操出行、百度地图等头部服务商。>> 查看详情

2. 被罗永浩炮轰后东方甄选回应溜溜凳事件：退双倍货款不退货

针对近期引发关注的“溜溜凳”产品质量争议，东方甄选宣布为购买该产品的用户办理全额退款不退货，并给予货价两倍的赔偿。此举被视为对罗永浩此前质疑的正面回应，也凸显了直播带货行业品控与售后难题。>> 查看详情

3. 凯越机车回应网传“经销商集体跑路”“多次回头求张雪救命”：都不是事实

凯越机车表示，自今年 6 月起，针对每一轮造谣传播事件，公司均已启动报警流程。经公安机关严格核查认定: 蓄意捏造虚假信息、恶意造谣诽谤凯越，相关行为已涉嫌违法，目前部分造谣人员已被依法拘留。>> 查看详情

4. 微信朋友圈贷款广告突然消失、花呗白条等必须和支付工具分开展示，金融产品网络营销新规 9 月 30 日起实施

9 月 30 日起，由中国人民银行等八部门联合印发的《金融产品网络营销管理办法》正式施行。管理办法规定：非金融机构从业人员不能通过公众号、直播、短视频等形式营销金融产品。>> 查看详情

5. 古尔曼：苹果计划于 10 月 13 日大举进军智能家居市场，首发家庭控制中枢及 2027 款 Apple TV、HomePod mini

彭博社马克 · 古尔曼爆料，苹果计划 10 月 13 日推出家庭中枢 Home Hub，以及更新款 Apple TV 和 HomePod mini，正式布局智能家居领域。>> 查看详情

6. 中国大模型首次进入 OpenAI 企业付费结算体系，Kimi K3 接入 Codex 企业通道

Baseten 宣布与 OpenAI 达成合作，成为 OpenAI B2B 市场首批开源模型推理服务提供商之一。企业用户可通过 Codex 或 Responses API 调用 Kimi K3、GLM 5.3 等开源模型，以相同预算获得更多 AI 能力。Kimi K3 拥有 2.8 万亿参数和 100 万 Token 上下文窗口。>> 查看详情

7. 徐直军 10 月 1 日起当值华为轮值董事长

华为 9 月 30 日发布公告，根据公司轮值董事长制度，2026 年 10 月 1 日～2027 年 3 月 31 日期间由徐直军当值轮值董事长，主持公司董事会及董事会常务委员会。>> 查看详情

8. 特朗普签署行政令把 AI 改叫 SI，推出美国政府对话式问答网站

美东时间周二（9 月 29 日），美国总统特朗普正式签署行政令，下令所有行政部门和机构使用“超级智能”（Super Intelligence，简称 SI）一词代替人工智能（AI）。>> 查看详情

9. 复兴号 CR400AF-X 动车组首发上线 UFCS 支持：高铁无线快充迈入 30W 时代，半小时充至 60%

搭载国产 UFCS 融合无线充电技术的 CR400AF-X 型智能高铁首次上线，最高充电功率可达近 30W，半小时可将手机从 10% 充至 60%，未来还将推广到更多公共场景。>> 查看详情

10. 江淮汽车：公司与华为、Stellantis 三方确有沟洽合作意向

江淮汽车表示，经核实，公司与华为、Stellantis 三方确有沟洽合作意向，但合作内容、合作形式等均未确定，也未签署任何有约束力的正式协议，后续相关合作事项推进尚存在较大不确定性。>> 查看详情

11. 中国队夺得《第五人格》金牌，穆欣月成首位亚运电竞女子冠军

中国队决赛 2 比 0 战胜日本队拿下金牌，选手穆欣月成为电竞入亚后首位拿到亚运金牌的女子运动员，中国队本次赛事全程全胜登顶。>> 查看详情

12. WPS、微信、QQ 登陆深开鸿 KaihongOS 桌面版（x86）：非容器自研技术方案，运行性能无限接近原生

深开鸿 9 月 29 日宣布，国民级大型应用 —— WPS、微信、QQ 正式登陆 KaihongOS 桌面版（x86）。据官方介绍，此次版本通过深开鸿自研技术方案（非容器）兼容运行微信等主流应用，运行性能无限接近原生。>> 查看详情

13. 鸿蒙智行问界新 M8 开启预售：华为乾崑智驾 ADS 5、面向未来的 L3 架构设计，38.98 万元起

鸿蒙智行问界汽车 9 月 30 日宣布，问界新 M8 开启预售，号称“十五亿投入，六大新跃升，重新定义家庭智慧旗舰 SUV 全新标准”，预售价格 38.98 万元起。>> 查看详情

14. 比亚迪：方程豹方程 S 迎来了超预期的预订，预计月销可破 1 万甚至 1.5 万辆

9 月 29 日，比亚迪在 2026 年第一次临时股东会上披露，方程豹刚刚上市的方程 S 迎来了超预期的预订，店端非常热闹，预计方程 S 月销可以破 1 万甚至 1.5 万辆。>> 查看详情

15. 宝马第八代燃油版 3 系发布：老平台 + 新外观 + 新内饰，最高可输出 437 马力

宝马发布第八代燃油版 3 系，采用升级老平台，配备新外观座舱，M350 xDrive 车型动力可达 437 马力，零百加速仅需 3.9 秒，还新增了独特驾驶功能。>> 查看详情

16. 新加坡试点国家官方婚恋交友平台 FirstDate：去年生育率创新低，采用诺奖级算法匹配人群

新加坡政府科技局（GovTech）推出了一个官方婚恋交友平台 FirstDate，这是该国家政府为应对快速下降的生育率而开展的最新社会工程实验。>> 查看详情

17. 消息称豆包 AI 个人助手产品叫作“小豆”，计划推出独立 App

小豆目前还在内部测试阶段，最终对外版本有可能发生调整，一切以官方发布为准。（读佳）>> 查看详情

18. “迄今最强效减肥药”：礼来 Lilly 公布三受体激动剂 Retatrutide 研究结果

科技媒体 Ars Technica 9 月 30 日发布博文，报道称礼来公司（Eli Lilly）研发的三受体激动剂瑞他曲肽（Retatrutide）成为“迄今为止最强效的减肥药”。>> 查看详情

19. 抖音终止收购联动优势，标的支付牌照此前已被中止续展

海联金汇 9 月 30 日发布公告称，收到天津同融《关于终止股权转让协议的函》，经双方友好协商，终止天津同融对海联金汇旗下支付牌照公司联动优势的收购。>> 查看详情

20. CounterPoint 称 iPhone 18 Pro / Max 在中国首周销量同比增 12%，苹果 33% 份额跃居第 38 周销冠

市场调查机构 CounterPoint Research 9 月 30 日发布博文，报道称相比较 iPhone 17 Pro 系列，苹果 iPhone 18 Pro 系列在中国首周（第 38 周，统计口径为 3 天）同比增长 12%，推动苹果在 2026 年第 38 周登上中国智能手机周销量榜首，市场份额达到 33%。>> 查看详情

21. Counterpoint：预计苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo 今年将售出 600 万部

Counterpoint 高级分析师林科宇称，600 万部更符合折叠屏手机这一小众市场的销量规模，与苹果其他 iPhone 的常规销量仍有明显差距。iPhone Duo 最终能卖出多少，很大程度上取决于苹果的产能爬坡速度。>> 查看详情

22. 黄仁勋与李在镕同框，承诺英伟达将延续与三星电子长达 33 年的合作

在范弗里特奖颁奖典礼上，黄仁勋回顾英伟达与韩国企业 33 年合作历程，并提出再延续 33 年的期望。三星电子会长李在镕同台发声，双方均强调高度重视 AI 领域，未来将深化合作，>> 查看详情

23. 余承东预热华为 Mate 90 系列旗舰新机：大家一次次选择我们，我们就得一次次拿出进步

华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东 9 月 30 日发布视频，分享了“我和我的 Mate”活动最新歌曲《闪闪发光的日常》，并正式预热 Mate 90 系列旗舰新机。余承东还在微博向消费者表达了谢意，称：“大家一次次选择我们，我们就得一次次拿出进步！”>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。