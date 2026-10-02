IT早报 1002：5999 元起华为 Mate 90 系列旗舰手机发布；2026 年 9 月车企销量交付汇总；华为与赛力斯达成新五年合作；曝苹果 HomeHub 宣传物料已送往苹果门店...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 10 月 2 日星期五，今天的重要科技资讯有：
1. 华为 Mate 90 手机发布：麒麟 9030 旗舰 τ 芯片，5999 元起
在 10 月 1 日举行的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上，华为 Mate 90 手机正式发布。>> 查看详情
2. 2026 年 9 月汽车销量 / 交付榜出炉：比亚迪 46.36 万辆稳坐头把交椅，小米澎程上市首月交付破万
比亚迪以超 46 万辆稳居榜首，上汽、奇瑞、吉利紧随其后。零跑同比大增 58.51%，小米澎程首月交付破万。蔚小理格局持续分化，新能源市场竞争白热化。>> 查看详情
3. 华为、赛力斯达成新五年合作：共同升级问界业务推动品牌向上，余承东与张兴海出席签约
双方战略合作签约仪式已在深圳举办，目前问界用户已突破 120 万，新五年双方将联合组建专属团队，升级业务服务用户，推动问界品牌向上发展。>> 查看详情
4. 消息称苹果智能家居产品宣传物料已送往全球各大 Apple Store，预计 10 月 8 日解禁？
全球 Apple Store 本周收到标注“10 月 8 日前禁止开启”的保密箱，内部或为智能家居产品宣传物料。古尔曼爆料称苹果计划 10 月 13 日推出 HomeHub、新款 Apple TV 4K 及 HomePod mini 2。>> 查看详情
5. 吉利汽车 9 月销量 29.2 万辆，同比增长约 7%
吉利汽车 9 月共售出 292,168 辆，同比增长约 7%。其中吉利品牌销量 236,459 辆，极氪品牌同比大涨 104% 至 37,216 辆，出口量同比增长 169%。>> 查看详情
6. 比亚迪 9 月汽车销量 463561 辆同比增长 16.98%：今年累计销量 313 万辆，方程豹 43181 辆同比暴涨 79%
比亚迪 9 月乘用车销量 456713 辆，9 月汽车销量 463561 辆，9 月插电式混合动力乘用车销量 183570 辆，9 月纯电动乘用车销量 273143 辆，累计汽车销量 313 万辆。>> 查看详情
7. 鸿蒙智行 9 月交付 37490 台，全系累计交付突破 156 万台
10 月 1 日下午，鸿蒙智行公布了 9 月的交付成绩单：当月交付 37,490 台，全系累计交付突破 156 万台，持续刷新中国新势力品牌达成速度纪录。>> 查看详情
8. 华为余承东：Mate 90 系列是中国半导体行业的时代答卷，也是中国操作系统产业的创新答卷
在 10 月 1 日的发布会上，华为终端 BG 董事长余承东正式发布 Mate 90 系列年度旗舰。他表示，今天华为把最强大的麒麟芯片、最创新的鸿蒙系统带给了史上最强大的 Mate。他直言，Mate 90 系列是中国半导体行业的时代答卷，也是中国操作系统产业的创新答卷。>> 查看详情
9. 华为 Mate 90 Pro 手机发布：首发麒麟 9035 旗舰 τ 芯片，6999 元起
在 10 月 1 日的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东正式发布了华为 Mate 90 Pro 手机，定价 6999 元起。>> 查看详情
10. 华为 Mate 90 Pro Max 典藏版旗舰手机发布：麒麟 9050 Pro 逻辑折叠 τ 芯片、6800mAh 电池，10999 元起
在 10 月 1 日的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东正式发布了 Mate 90 Pro Max 典藏版旗舰手机，定价 10999 元起。>> 查看详情
11. 售价 12999 元起，华为 Mate 90 RS 非凡大师手机发布
该机延续高端定位，提供三款配色，搭载麒麟 9050 Pro 芯片，支持双卫星通信和四卡三待，影像配置升级，发布会同步推出华为睿影 Z10 变焦相机。>> 查看详情
12. 9499 元起华为 Mate 90 Pro Max 手机发布：麒麟 9050 Pro、连续可变光圈主摄、双层 OLED 面板
新品配备 6.9 英寸双层 OLED 高亮度面板，搭载麒麟 9050 Pro 芯片，6800mAh 大电池，还支持四卡三待、IP68/IP69 认证。>> 查看详情
13. 离 1 亿再进一步！华为余承东官宣鸿蒙 HarmonyOS 6 | HarmonyOS 7 终端设备数突破 9000 万
在 10 月 1 日的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东宣布，鸿蒙 HarmonyOS 6 | HarmonyOS 7 终端设备数突破 9000 万。>> 查看详情
14. Mate 90 系列搭载华为睿影 XMAGE 影像体系，配备连续可变光圈、第三代红枫原色摄像头
余承东在发布会上公布 Mate 90 系列影像配置：全系搭载 F1.4-F4.0 连续可变光圈，配备第三代红枫原色摄像头、2 亿像素超大底长焦及 18EV 超高动态主摄，长焦防抖与视频清晰度大幅提升。>> 查看详情
15. 澎程系列上市首月交付即破万，小米汽车 9 月交付量超 4 万台
小米汽车官微 10 月 1 日宣布，2026 年 9 月，小米汽车交付量超过 40000 台。>> 查看详情
16. 华为 Mate 90 标准版手机官宣搭载麒麟 9030 旗舰 τ 芯片
在 10 月 1 日的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东宣布，Mate 90 标准版手机搭载麒麟 9030 旗舰 τ 芯片，对比前代 CPU 提升 13%、GPU 提升 54%、NPU 提升 13%。>> 查看详情
17. 华为 Mate 90 Pro 手机首发麒麟 9035 旗舰 τ 芯片，对比麒麟 9030 处理器 NPU 提升 51%
在 10 月 1 日的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东宣布，Mate 90 Pro 手机官宣搭载麒麟 9035 旗舰 τ 芯片。这块芯片对比前代 Mate 80 Pro 12GB 版本搭载的麒麟 9030 处理器，CPU 提升 11%、GPU 提升 10%、NPU 提升 51%。>> 查看详情
18. 麒麟性能新巅峰：华为 Mate 90 Pro Max 搭载麒麟 9050 Pro 逻辑折叠 τ 芯片，晶体管个数达 2.38 亿 / mm²
华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会正在进行中，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东宣布，麒麟性能新巅峰 —— 华为 Mate 90 Pro Max 旗舰手机搭载麒麟 9050 Pro 逻辑折叠 τ 芯片。这枚芯片晶体管个数达到了 2.38 亿 / mm²，密度提升 28%。>> 查看详情
19. eSIM + 实体卡：华为 Mate 90 Pro Max 旗舰手机官宣业界首发四卡三待功能
在 10 月 1 日的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东宣布，通过 eSIM + 实体卡，华为 Mate 90 Pro Max 旗舰手机业界首发四卡三待功能。>> 查看详情
20. 5999 元华为睿影 Z10 模块化相机发布：覆盖 24-240mm 焦段支持 10 倍连续光学变焦，为 Mate 90 Pro Max 典藏版机型而生
该产品为华为全栈自研，覆盖 24-240mm 焦段支持 10 倍连续光学变焦，适配 Mate 90 Pro Max 典藏版，覆盖多类拍摄场景。>> 查看详情
21. 华为、东航达成首个系统级机上联网合作：鸿蒙 7.0 手机支持空中 Wi-Fi 一键联网，Mate 90 系列及 XT2 非凡大师可享一年高级权益
升级鸿蒙 7.0 的华为手机无需下载额外应用，就能实现东航空中 Wi-Fi 一键快捷联网，华为 Mate 90 系列、Mate XT2 非凡大师等机型还可领取一年高级权益 >> 查看详情
22. 内存高价恐成常态：美光称人形机器人每台需 200GB 内存
科技媒体 Wccftech 10 月 1 日发布博文，报道称在 2026 财年（2025 年 9 月 5 日～2026 年 9 月 3 日）年报电话会议上，美光科技首席财务官指出人形机器人将成为内存需求新引擎：每台设备需超 200GB DRAM 及数 TB NAND 闪存。即便人工智能泡沫破裂，内存价格亦难回落。>> 查看详情
今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。