“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 9 月 28 日星期一，今天的重要科技资讯有：

1. 爱奇艺回应网传“请勿眨眼”广告：大过节的，别恶搞造谣了

网传爱奇艺出现“请勿眨眼”，眨眼就重启播放广告的界面截图，引发热议。爱奇艺官方对此回应，称这是恶搞造谣。>> 查看详情

2. 问界强调仍是鸿蒙智行成员：新 M8 月底预售，标配面向 L3 级自动驾驶架构设计、华为 ADS 5

鸿蒙智行问界汽车 9 月 27 日宣布，问界新 M8 全系标配面向 L3 级自动驾驶的架构设计，搭载华为乾崑智驾 ADS 5、新一代全向立体融合感知系统。根据规划，问界新 M8 将于 9 月 30 日开启预售。>> 查看详情

3. 消息称今年开始所有品牌手机暂时都不会有无网通信功能

有网友询问为何华为 Pura 90 Pro Max 不支持畅连无网通信功能。博主 @Adak封狼居胥 透露，今年开始所有品牌手机暂时都不会有无网通信功能。>> 查看详情

4. 不含真实演员数字复制：国内首部院线 AI 原生动画电影《三星堆：未来往事》定档 10 月 23 日上映

本片总片长 100 分钟，是国内首部利用 AI 技术制作并获得国家电影局公映许可证的院线电影。由博卡电影云片场生成制作，所有角色为原创数字形象，不含真实演员的数字复制。AI 承担生成与执行，创意发起和创作判断由博纳 AIGMS 团队按照电影工业的流程制作完成。>> 查看详情

5. 深蓝汽车邓承浩：有数据显示车上冰箱实际使用率仅 5%，后排娱乐屏、车载 KTV 用户全年使用不超过十次

2026 世界新能源汽车大会（WNEVC）于 9 月 22 日-24 日在海南海口举办。>> 查看详情

6. “第二代豆包手机” 努比亚 NaviX Ultra 玩《王者荣耀》遭强制下线？知情人士称有安全风险策略保障游戏公平，未有任何针对性调整

9 月 24 日起，多位努比亚 NaviX Ultra 用户在玩《王者荣耀》时遭遇设备环境异常提示并被强制踢下线，豆包手机助手声明全程未对腾讯游戏系统进行操作。知情人士称王者荣耀通过各项安全风险策略来保障游戏公平，这些策略在过去一段时间一直沿用，并没有进行任何针对性的调整。>> 查看详情

7. 消息称 苹果 iPhone 18 Pro 系列手机开售 7 天国内销量接近 130 万台，约为 iPhone 17 Pro 系列同期的 115%

长期关注国内手机市场份额的数码博主 @RD观测 9 月 27 日爆料，iPhone 18 Pro 系列开售 7 天时 SO 已经接近 1300K。>> 查看详情

8. 张雪机车团队多人在意大利被盗，团队已报警处理

张雪此前兑现承诺，包机带领近 200 人赴意大利观看 WSBK 锦标赛，本次出行多名成员物品被盗，目前团队已报警。>> 查看详情

9. 第八代宝马 3 系 9 月 30 日全球首发，首次同时覆盖纯电和燃油动力

新车将首次同时覆盖纯电和燃油动力，基于 CLAR 平台打造，内饰有望和 i3、iX3 保持一致。宝马 3 系历经七代，累计销量超千万辆，是宝马品牌最具代表性车型。>> 查看详情

10. 小鹏汇天赵德力：普通人“打飞的”至少还得 5 年，就比现在的滴滴稍微贵一点点

小鹏汇天创始人赵德力表示，接下来的几年里面，会有一些（飞行汽车）示范运行，等示范运行确保足够安全之后，我们认为普通人“打飞的”至少还得 5 年。>> 查看详情

11. 小米 18 标准版手机入网，有望 12 月单独发布

一款型号为 M261DB 的小米新机于 9 月 23 日通过工信部无线电核准，预计为小米 18 标准版。卢伟冰此前确认该机后面会单独发。>> 查看详情

12. 赛力斯回应何时推问界其他车型：择机进相关市场，自研魔方技术平台支持轿车、SUV、MPV 开发

关于问界何时推出其他车型，赛力斯官方在投资者平台回应称将从商业确定性出发择机进相关市场。赛力斯表示，公司全栈自研的赛力斯魔方技术平台支持 B 级至 D 级轿车、SUV、MPV 多车型、多尺寸开发。>> 查看详情

13. 荣耀 Magic9 系列手机配置汇总：至高搭载高通第六代骁龙 8 超级至尊版，9 月 28 日发布

该系列包含 Magic9、Magic9 Pro Max、Magic9 超能版三款机型，各版本配置曝光，发布会将于 9 月 28 日 14:30 举行。>> 查看详情

14. 消息称华为或于今年 11 月推出星耀子品牌，客服回应目前暂无具体信息

据新浪科技报道，近日有消息称，华为手机板块正酝酿新一轮子品牌布局，传闻中的线上性价比品牌“星耀”最快有望在今年 11 月落地，同时 nova 系列正从产品线向独立子品牌方向演进。9 月 27 查看详情

15. 华为官网悄悄调整：鸿蒙智行智界 V9“辅助驾驶冗余架构”升级为“L3 级自动驾驶架构设计”

智界 V9 发布时，华为官网页面显示，其搭载的是“辅助驾驶冗余架构”。IT之家注意到，相关页面最近悄悄调整，将智界 V9（Max+ 及以上版本）的“辅助驾驶冗余架构”升级为了“L3 级自动驾驶架构设计”。>> 查看详情

16. 医保系统遭 AI 智能体入侵，澳大利亚传唤 OpenAI 与 Anthropic CEO 接受质询

参议院 AI 专项调查听证会将公开质询两位 CEO。此前该失控 AI 入侵 Medicare 系统，阿尔巴尼斯已向 OpenAI 表达关切，OpenAI 称非蓄意且无隐私泄露。>> 查看详情

17. 四卡双待：荣耀 Magic9 Pro Max 手机将支持双实体卡 + 双 eSIM

荣耀官方宣布 Magic9 Pro Max 支持双实体卡 + 双 eSIM 融合架构，四卡随心切换、双号随时在线。新机 9 月 28 日发布，Pro Max 搭载自研黑钻屏与骁龙 8EE6 处理器，后置 200Mp 双大底。>> 查看详情

18. iQOO 王侃：iQOO 16 支持超 50 款热门游戏 165Hz 高刷模式，覆盖 MOBA、FPS、赛车等品类

iQOO 旗舰系列产品经理王侃 9 月 27 日发布长文，详细介绍了 iQOO 16 手机的屏幕。他透露，基于安卓首发「三星 M16 发光材料」与「2K LEAD 2.0」显示技术，iQOO16 带来了行业首块 2K + 165Hz 屏幕，并且让功耗比同尺寸 1.5K 屏还低 31%。>> 查看详情

19. 小米之家新模式探索，河南首家米家智能家电体验店开业

小米集团合伙人 / 总裁、手机部总裁、小米品牌总经理卢伟冰 9 月 26 日宣布，河南首家米家智能家电体验店正式开业。他表示，米家智能家电体验店是小米之家的一次模式探索和门店品类的专业化扩展，用户可以在一个空间里体验到小米全屋智能，并亲手触摸到米家全系列的产品。>> 查看详情

20. 赛力斯回应问界专属专营后是否支持鸿蒙智行独家技术，称将持续应用华为智能化技术并不断迭代升级

赛力斯在投资者平台明确表态：问界专属专营不改变双方的合作框架，更不会改变技术方面的合作，华为的智能化技术将持续应用于问界并不断迭代升级。>> 查看详情

21. 消息称华为新一代 MatePad Mini 小平板配备 5G+ 双层 OLED，续航有提升

微博博主爆料称某厂新一代小平板将配备 5G+ 双层 OLED 面板，续航有提升。结合多条爆料线索，这款平板预计为华为 MatePad Mini 二代，采用极窄四等边设计，搭载 9 系旗舰芯片。>> 查看详情

22. 微软 CEO 纳德拉回应 XBOX 裁员：很高兴看到团队精简

XBOX 近期新增裁员 268 人，今年已累计裁员超 1800 人，重组调整了 IP 布局，CEO 纳德拉在播客节目中称很高兴看到这项重组推进，并称目标是搭建可持续商业模式。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。