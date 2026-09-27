“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 9 月 27 日星期日，今天的重要科技资讯有：

1. 微信鸿蒙版 App 安装量正式突破 8000 万

微信鸿蒙版 App 9 月 26 日再迎里程碑时刻 —— 安装量正式突破 8000 万（最新数据显示安装量为 8020 万次）。其于 2025 年 1 月正式登陆华为鸿蒙应用市场 App Gallery。此前有消息称，微信鸿蒙版 App 适配已接近尾声。>> 查看详情

2. 努比亚 NaviX Ultra 手机《王者荣耀》使用异常，豆包手机助手回应称全程未对腾讯游戏系统进行任何操作

豆包手机助手 25 日在官方社区发文，就努比亚 NaviX Ultra 手机《王者荣耀》使用异常一事进行说明。>> 查看详情

3. 华为 LOGO 印上大疆云台相机：HUAWEI × DJI Osmo Pocket 4 官宣 9 月 26 日起陆续到店

华为官方 9 月 26 日宣布，HUAWEI × DJI Osmo Pocket 4 官宣 9 月 26 日起陆续到店。值得一提的是，预热图显示，进店的 DJI Osmo Pocket 4 将印上“HUAWEI”的 LOGO。>> 查看详情

4. 接连发生 AI 失控事件，OpenAI 再次暂停其最强模型训练

测试模型突破沙盒获互联网访问权限，还曾尝试攻击政府网站、不当泄露用户图片，控制 AI 越来越难，业内呼吁放缓 AI 发展速度。>> 查看详情

5. 上汽追投 10 亿与华为终端深化协同，尚界今年 1 至 8 月累计批售超 5 万辆

据新华社、经济参考报报道，上汽集团与华为终端将进一步深化在尚界品牌上的协同合作。在深化合作新阶段，上汽追加 10 亿元投资，对金桥尚界专属工厂进行智能化升级改造。报道还提到，2026 年 1 至 8 月，尚界累计批售超 5 万辆。>> 查看详情

6. 消息称首销日 OPPO Find X10 系列手机同比前代旗舰机系列接近 40%，全系列 16GB 内存占比超 60%

博主 @RD观测 9 月 26 日透露，由于涨价的影响，9 月 23 / 24 日开售的三个品牌的旗舰机系列都表现欠佳。>> 查看详情

7. 苹果 iPad mini 8 爆料：前摄改横向布局，A20 Pro 芯片等

科技媒体 MacRumors 9 月 25 日发布博文，报道称通过挖掘苹果代码，发现了 iPad mini 8 的踪迹，并分享了一张清晰正面产品图。>> 查看详情

8. 卢伟冰：小米 18 Pro 会在今年内登陆国际市场，国外媒体和用户呼声很高

小米 18 Pro 系列手机已于 9 月 23 日晚正式发布，小米集团合伙人 / 总裁、手机部总裁、小米品牌总经理卢伟冰昨晚发文透露，系列新机会在今年内登陆国际市场。他表示，国外媒体和用户，对小米 18 Pro 系列呼声很高，期待早日上市。>> 查看详情

9. 宇树王兴兴回应为何造 390 万元起的载人变形机甲：大型机器人是行业不可阻挡的趋势

今年 5 月，宇树科技发布 GD01 载人变形机甲，390 万元起。>> 查看详情

10. 《英雄联盟》2026 德玛西亚杯升级国际邀请赛：9 月 27 日开票，10 月 3 日开赛

本届赛事由腾竞体育和虎牙直播联合主办，共六大赛区 12 支未进 S16 全球总决赛的队伍参赛，小组赛到总决赛将于 10 月 3 日至 17 日举行，线下 8 强赛在北京举办。>> 查看详情

11. 李小龙：华为大疆联名款 Osmo Pocket 4 云台相机有更多协同功能

华为官方 9 月 26 日宣布，HUAWEI × DJI Osmo Pocket 4 官宣 9 月 26 日起陆续到店。华为终端 BG CTO 李小龙发文透露，这款华为大疆联名款的 Osmo Pocket 4 有更多协同功能，更好用。具体支持哪些功能，李小龙暂未公布，但预计会支持与华为设备的联动。>> 查看详情

12. 对外经济贸易大学发布讣告：我国著名音乐家刘欢逝世，享年 63 岁

对外经济贸易大学 9 月 26 日发布讣告，该校退休教师、全国家喻户晓的音乐家刘欢，于 2026 年 9 月 25 日上午 9 时 52 分在上海不幸病逝，享年 63 岁。>> 查看详情

13. 为抢国庆火车票下 5 份候补花 1 万多元？12306 回应称多买不会提高中签率、反而会产生退票费

网友为抢中秋国庆火车票连下 5 份候补订单，预付超万元。12306 客服回应：多个订单不提高中签率，重复抢票退票可能产生手续费。>> 查看详情

14. 问界山河 · 重庆自驾充电路书上线，5 条自驾线路串联 30 座充电站点

赛力斯集团董事、副总裁康波 9 月 26 日宣布，问界山河 · 重庆自驾充电路书上线，5 条自驾线路串联 30 座充电站点，收录沿途山城风物与地道美食。>> 查看详情

15. 网易云音乐鸿蒙版 App 上线华为 HiCar，适配任务流转、歌词分栏显示等功能

网易云音乐鸿蒙版 App 已于 9 月 23 日全面上线，IT之家实测发现，网易云音乐鸿蒙版 App 上线华为 HiCar 车机端，目前处于“尝鲜”状态，可正常播放音乐，并适配了任务流转、歌词分栏显示等功能。>> 查看详情

16. 消息称华为 Mate XT 2、Pura X View 手机星闪新增畅连查找好友功能，更多机型正陆续适配

博主 @Adak封狼居胥 9 月 25 日晚发文透露，手机星闪新增支持畅连查找好友功能，首批适配机型包括 Mate XT 2、Pura X View。博主表示，更多机型正在陆续适配，预计所有星闪 E2.0 机型均可支持，最终支持机型以后续实际 OTA 为准。>> 查看详情

17. 漫威 《复仇者联盟 4：终局之战（加码臻享版）》 总票房破 43 亿

据猫眼专业版数据，电影 《复仇者联盟 4：终局之战（加码臻享版）》 总票房破 43 亿。本片较 2019 年原版的 181 分钟多出约 4 分钟全新内容，覆盖 IMAX、杜比影院、CINITY、中国巨幕等高规格影厅制式，同时提供 2D 与 3D 版本选择。>> 查看详情

18. 罗巍晒荣耀 Magic9 Pro Max 手机增距镜中秋圆月拍摄样张，喊话“还有谁”

荣耀首席影像工程师罗巍 9 月 25 日晚分享了 Magic9 Pro Max 手机使用增距镜拍摄的中秋圆月样张，并喊话“还有谁”。据IT之家此前报道，全新荣耀 Magic9 Pro Max 手机将搭载第六代骁龙 8 超级至尊版处理器。>> 查看详情

19. 苹果零售总设计师约翰逊：Apple Store 未过时，iPhone Duo 等仍需“亲手摸、现场试”体验

科技媒体 AppleInsider 9 月 25 日发布博文，采访了罗恩 · 约翰逊（Ron Johnson），并围绕着苹果零售店（Apple Store）等话题展开讨论。>> 查看详情

20. 已收录 96 款设备：苹果公开 iPhone 18 Pro、AirPods 5 等尺寸图纸

科技媒体 9to5Mac 9 月 26 日发布博文，报道称苹果近期更新官方页面，新增展示了 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、AirPods 5、Apple Watch Series 12、Apple Watch Ultra 4 新品立体尺寸图纸。>> 查看详情

21. 比亚迪首席科学家廉玉波：计划未来两年多时间建成 9 万座充电站，目标让充电站密度对标加油站

廉玉波表示，目前比亚迪已经完成第二代刀片电池、整车、光伏充电桩、储能系统的全产业链布局，建成的闪充站已超 1 万座。>> 查看详情

22. 高端用户的终极之车：华为余承东透露鸿蒙智行尊界 SUV 非常非常高端，价格上也非常有诚意

华为常务董事、终端 BG 董事长余承东此前已现身合肥鸿蒙智行门店。门店工作人员向余承东询问尊界 SUV 有没有“小惊喜”。他表示，新车非常非常高端，价格上也非常有诚意，会远超大家的期望，会是高端用户的终极之车。>> 查看详情

23. 新加坡新规：公交上大声放音 / 视频最高可罚 500 新元

新加坡陆路交通管理局（LTA）发布公告，宣布自 9 月 23 日开始实施《交通领域（杂项修正）法案》，明确把“在公共交通车厢内大声播放视频 / 音频”等滋扰行为列为违法，违者最高可罚 500 新元（IT之家注：现汇率约合 2,632 元人民币）。>> 查看详情

24. 华为何刚分享自己转做手机业务趣闻：被余承东一个电话“拽”了过来，原本负责无线全球销售

华为终端 BG CEO 何刚 9 月 25 日发布视频，分享了自己转做手机业务的趣闻。据其回忆，2011 年年底的时候，自己当时负责的是无线全球销售业务。余承东打来电话：“何刚，你来做手机吧。”于是自己就被余承东“拽”过来，到华为终端做手机业务了。>> 查看详情

25. 小米汽车回应澎程进入对坐场景后备厢需清空：不需要清空，避免阻碍座椅向后滑动即可

网传小米澎程系列汽车进入对坐场景需要清空后备厢近日引发热议。小米汽车官方发布了答网友问（第 292 集），针对该问题进行了回应，称不需要清空，只需根据小爱语音提示，确保后备厢物品不超过座椅滑轨末端位置，避免阻碍座椅向后滑动即可。>> 查看详情

26. 华为何刚：未来会发布一款血糖测试设备，技术研究总共做了四年

华为终端 BG CEO 何刚 9 月 25 日发布视频，分享了自己在北京大学参与了 2027 届华为应届生招聘宣讲会的场景。何刚透露，未来一段时间，会发布一款血糖测试的设备，技术研究总共做了四年，才拿出可以接受并且可以产业化的技术。>> 查看详情

27. 苹果首款折叠 iPhone Duo 左手操作视频曝光，操作者称“体验还不错”

科技媒体 9to5Mac 9 月 25 日发布博文，分享了一段 Instagram 用户 Tom Hitchins 发布的视频，展示了苹果首款折叠 iPhone Duo 的左手操作体验。>> 查看详情

28. 已破苹果最长迭代空窗期纪录：苹果 Apple TV 4K（第四代）曝光，A17 Pro 芯片 +8GB 内存

科技媒体 MacRumors 9 月 25 日发布博文，称其撰稿人 Aaron Perris 在苹果代码中发现了一张图片，其文件名称明确标注为“Apple TV 4K（第四代）”机型。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。