IT早报 1004：华为 Mate 90 Pro Max 性能解禁；高德回应“店铺未开业先收差评”；苹果 homeOS 细节曝光；联通 eSIM 线上办理资格开启“抽奖”模式...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 10 月 4 日星期日，今天的重要科技资讯有：

1. 华为 Mate 90 Pro Max 性能解禁：搭载麒麟 9050 Pro，部分游戏能效优于第五代骁龙 8 至尊版机型

在 10 月 1 日的发布会上，华为年度旗舰 Mate 90 系列正式发布。极客湾发布了一期针对华为 Mate 90 Pro Max 的性能分析报告。结果显示，新机能效提升明显，在部分游戏上已优于第五代骁龙 8 至尊版机型。>> 查看详情

2. 高德回应“店铺未开业先收差评”：可通过平台提交投诉举报，将持续完善评论机制

汽车博主韩路曝自己未开业饭馆在高德等平台遭大量虚假差评，高德核实后已处理相关评论，表示将持续完善评论机制 >> 查看详情

3. 苹果 homeOS 前瞻：整合 iOS / iPadOS / watchOS 特性，主打 Siri AI 交互

科技媒体 9to5Mac 10 月 2 日发布博文，综合彭博社马克 · 古尔曼（Mark Gurman）、@itspdfu 等诸多消息源，梳理整合苹果 homeOS 系统相关信息。>> 查看详情

4. 中国联通“eSIM 业务首次线上办理资格抽取”限时活动曝光，抽中用户可使用 App 办理相关业务

据多名IT之家读者投稿，中国联通现已上线“eSIM 业务首次线上办理资格抽取”限时活动，暂未正式对外公开。>> 查看详情

5. 烤串店未开业就被差评，车评人韩路质疑点评平台可随意造假评论

其晒出的点评截图显示，参与点评的网友声称“味道非常差”“整得不好吃”“一点不新鲜”“价格很贵，店员服务也很差”，普遍给出 0.5 分的分数。>> 查看详情

6. 经典永不过时：智感旋转功能在 Mate 90 系列手机回归，华为智慧感知能力再补关键一环

在 2019 年，华为发布了 Mate 30 系列手机，并率先带来智感旋转功能。然而该功能在 Mate 50 之后便遗憾退场，一直未归。令人惊喜的是，在 10 月 1 日发布的华为 Mate 90 系列旗舰手机上，终于带回了智感旋转功能。>> 查看详情

7. 充电桩扫码充电暗藏“弹窗投保”陷阱，消费者莫名被扣款

央视曝光充电桩扫码“弹窗投保”陷阱，伪装页面诱导用户填写银行卡等信息后暗中扣款。此类陷阱还常见于快递柜、共享充电宝等场景，扫码时务必警惕。>> 查看详情

8. 华为 Mate 90 Pro Max 旗舰机首个版本更新内容曝光，实装四卡三待、3D 动态照片等功能

在 10 月 1 日的发布会上，华为年度旗舰 ——Mate 90 系列手机正式发布。华为 Mate 90 Pro Max 旗舰机的首个版本更新内容已曝光，包体大小约 745.01 MB，实装了四卡三待、3D 动态照片等功能。>> 查看详情

9. 点球大战制胜！国足击败乌兹别克斯坦队，时隔 28 年再夺亚运会男足比赛铜牌

2026 爱知-名古屋亚运会男足三四名决赛，中国队在常规时间内 2 比 2 战平乌兹别克斯坦队。点球大战中，中国队 4 比 3 取胜，获得本次亚运会男足比赛铜牌。这也是中国队时隔 28 年再次获得亚运会男足比赛铜牌！也是亚运会男足项目实行 U23 年龄限制后，中国队首次获得奖牌。>> 查看详情

10. 一次认证 3 个月有效，北京首都机场免费 Wi-Fi 攻略发布

首都机场提供四种认证方式，认证有效期长达 3 个月，再次到访无需重复认证。航站楼和停车楼全覆盖，每人独享 15M 带宽，高清视频流畅观看。大兴机场国际候机区也设有 Wi-Fi 自助上网专区。>> 查看详情

11. 小米 Vision GT 十月即将正式入驻 Gran Turismo 7，成为游戏史上的首台中国 Vision GT

小米汽车 10 月 3 日宣布，Xiaomi Vision GT 10 月即将正式入驻 Gran Turismo 7，成为游戏史上的首台中国 Vision GT。>> 查看详情

12. 华为 Mate 90 系列手机首发实装游戏助手弹幕通知功能，支持速度、大小等自定义设置

在 9 月 7 日的发布会上，华为鸿蒙 7 操作系统正式发布。IT之家实测发现，在 10 月 1 日发布的 Mate 90 系列手机上，首发实装了弹幕通知功能，玩家在游戏中心可对字幕的速度、大小等进行自定义设置，同时还可以管理通知应用。>> 查看详情

13. 华为李小龙回应睿影 Z10 模块相机不支持 62mm 滤镜，称为避免遮挡红枫摄像头导致偏色而特意设计

在 10 月 1 日的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上，华为睿影 Z10 模块相机正式发布，定价 5999 元。华为终端 BG CTO 李小龙 10 月 3 日发文，回应了睿影 Z10 不支持 62mm 滤镜一事。他表示，镜头盖的确是 62mm 的，但如果用 62mm 的标准滤镜会遮挡红枫摄像头导致偏色，特意把镜桶设计成无法兼容 62mm 标准滤镜。>> 查看详情

14. “争气机”换更强“争气芯”：全系韬芯片之华为 Mate 90 发布，央视报道称走出世界半导体的新路

在 10 月 1 日的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上，华为年度旗舰 ——Mate 90 系列手机正式发布，全系搭载了韬定律芯片。央视新闻官方微博 10 月 2 日发文，报道了国庆假期“中国一路开新”。其中提到，韬芯片走出了世界半导体的一条新路。>> 查看详情

15. 2026 年度电影总票房突破 300 亿元，《飞驰人生 3》《功夫女足》《欢迎来龙餐馆》暂列前三

据猫眼专业版数据，截至 10 月 3 日，2026 年度电影总票房（含预售）突破 300 亿元，总观影人次达 7.63 亿，放映总场次 1.12 亿场。>> 查看详情

16. 铁路 12306：老年人购买 10 月 18 日至 12 月 30 日标注“敬”字火车票享“折上折”优惠

国铁集团在认真总结前期工作情况的基础上，近期对老年旅客淡季购票优惠举措进行了优化，进一步扩大了优惠时间范围，不再限定周中时段。>> 查看详情

17. 特朗普提出将“AI”改称“SI”后，斯洛文尼亚“.si”域名注册量环比暴增 2100%

特朗普希望用“超级智能”的缩写 SI 取代 AI，而斯洛文尼亚的域名后缀恰好是.si。Register.si 发言人克拉拉 · 赫尔曼称，9 月共有 44000 个.si 域名完成注册，8 月还不到 2000 个，增幅超过 2100%。与此前 12 个月相比，9 月下旬的域名注册规模“前所未有”。>> 查看详情

18. 国庆假期前两天全国高速公路充电量超 5000 万千瓦时，同比增长 51.34%

10 月 1 日 0 时至 2 日 24 时，全国高速公路累计充电 206.04 万次。10 月 1 日充电量是平时的 3.24 倍，2 日为 2.55 倍。10 月 3 日全国有 24 个路段易拥堵，集中在江苏、广东、四川、陕西等地，官方还发布了充电特别繁忙服务区清单。>> 查看详情

19. 10 月 9 日起，未订阅用户仅能使用谷歌 Gemini Flash-Lite 模型

自 2026 年 10 月起，使用个人账号访问 Gemini 应用时，模型可用情况将发生变更。>> 查看详情

20. 荣耀关海涛回应 Magic9 系列手机为何不多备货：贫穷限制了我们想象

荣耀全球首席营销官关海涛于 10 月 1 日宣布，受版本缺货等因素，M9（Magic9）系列发布后第 3 天激活较上代增长 70% 多。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。