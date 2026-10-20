IT早报 1020：苹果官宣 10 月 29 日举行特别活动；特斯拉官方声明“没有速成车”；小米行政豪华旗舰 SU9 LUX 商标首曝；豆包辟谣国内超一半算力在造爽剧...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 10 月 20 日星期二，今天的重要科技资讯有：

1. 苹果官宣北京时间 10 月 29 日举行特别活动，有望推出 OLED MacBook Pro / iPad mini 8 等机型

苹果已确认发布会时间，官方将于美国当地东部时间 10 月 28 日下午 1 时（北京时间 10 月 29 日凌晨 1:00）在美国洛杉矶举办本月第二场新品发布活动。>> 查看详情

2. 特斯拉声明没有速成车，陶琳称安全稳定可靠、让人安心是最大的豪华

特斯拉官方 10 月 19 日发文，称特斯拉没有“速成车”。特斯拉官方表示，特斯拉拥有完整的直营体系（覆盖买车、提车、用车、修车、换车），没有 4S 店，销售、交付、客服、技师全是自家人，大品牌 + 完整的直营体系正是消费者放心买、安心用的最大底气。>> 查看详情

3. 小米 SU9 LUX 商标进入初审公告阶段，新车或瞄准行政豪华旗舰市场

第 1986 期商标公告显示，小米 SU9 LUX 商标已进入初步审定阶段，异议期限自 2026 年 06 月 07 日至 2026 年 09 月 06 日止。据多位博主分享，小米 SU9 LUX 就是此前曝光的小米 SU7L 车型，有望瞄准行政豪华旗舰市场。>> 查看详情

4. 豆包刘星回应“国内超一半算力在造爽剧”：字节总算力中，只有约 10% 用于视频生成模型的训练和推理

豆包公关负责人刘星 10 月 19 日发文表示，就字节来说，我们公司的总算力中，只有约 10%，用于视频生成模型的训练和推理。>> 查看详情

5. 医保钱包 2.0 版上线，个人账户跨省共济落地全国

医保钱包 2.0 版破解了被共济人使用共济资金的区域限制，由过去省内使用扩展到支持跨省使用，从就医购药扩展到城乡居民的医保和长期护理保险参保缴费，进一步盘活共济人沉淀的个账资金，减轻被共济人异地就医经济负担。>> 查看详情

6. 六小龄童谈孙悟空、林黛玉 AI 魔改“圣黛 CP”：创意很好玩，但改编不能逾越政策法规和观众红线

据新黄河报道，86 版《西游记》孙悟空饰演者六小龄童谈及了近日很火的“圣黛 CP”。他认为，这样的创意有意义、很好玩，让更多人关注传统文化的传承发展。同时，他也强调，“忠于原著，慎于翻新”，这样的改编不能逾越政策法规和观众心中的红线。>> 查看详情

7. MiniMax M3.1 Flash 上线：速度提升 3 倍，价格降低 70%

稀宇科技 10 月 19 日宣布 MiniMax M3.1 Flash 模型正式上线。该模型在 Agentic 任务、编程、Computer Use 及网络安全能力等方面实现代际提升，推理速度提升近 3 倍，使用成本降低 70%。目前模型已上线 MiniMax API、MPlan 及 MiniMax Code，稍后将开放权重。>> 查看详情

8. 张雪官宣首款电摩明年上市，目标直指全球头部

张雪机车创始人张雪在“光华录”中聊到自家电摩规划，首款产品明年上市，目标直指全球头部，主打轻量化、强动力、高能效。>> 查看详情

9. 圆通回应“客户取消快递订单被记为投诉”事件：向客户道歉，不存在“咨询即处罚”“进线算投诉”情况

圆通就加盟网点“取消订单被记为投诉”事件道歉，称系网点向快递员传导错误信息致其情绪过激，已批评教育涉事员工并处罚相关管理者。>> 查看详情

10. 周增超百万： 苹果 iPhone 18 Pro 最新销量数据曝光，系列累计突破 408 万台

据长期关注国内手机市场份额的数码博主 @RD观测 爆料，截至 2026 年第 41 周（10 月 5 日-10 月 11 日），苹果旗舰 iPhone 18 Pro 系列的销量约 408.09 万台。>> 查看详情

11. 微信鸿蒙版 App“两年狂奔”：交付 41 个大版本、344 个小版本，追上 iOS 端 15 年迭代进程

微信官方公众号“微信派”10 月 19 日发文，回顾了鸿蒙版 App 的“两年狂奔”。据介绍，从 1.0 到 8.0 版本，微信 iOS 版用了 15 年。而鸿蒙版以两年内交付了 41 个大版本、344 个小版本，平均每两天提审一个版本的速度追了上来。>> 查看详情

12. 消息称全球最大信息咨询公司埃森哲寻求出售中国业务，估值最高 15 亿美元

知情人士称埃森哲已聘请摩根大通展开战略审查，大中华区业务估值最高或达 15 亿美元。交易或吸引私募股权与战略投资者，埃森哲可能保留少数股权以确保过渡平稳。AI 冲击下，其股价波动也引发市场争论。>> 查看详情

13. 曝华为畅享 100 Pro Max 手机将搭载麒麟 8020 处理器，支持北斗卫星消息

博主 @数码闲聊站 10 月 19 日发文，爆料了即将发布的华为畅享 100 系列手机核心配置信息。据称，Pro Max 会搭载麒麟 8020 + 8800mAh 电池，支持北斗卫星消息。标准版和 Pro 则主打 K8000 系芯片 + 鸿蒙 7。>> 查看详情

14. 非主题 / 模拟器！网友成功让小米 Redmi Note 12 手机刷入 iOS 16 系统，项目同步开源

据网友 Makr 分享，其成功将一部小米 Redmi Note 12 4G 手机刷入 iOS 16 系统。据称，这不是主题、启动器和模拟器，系统设置“关于本机”里显示系统为 iOS 16.7.16、机型为 iPhone X，目前触摸和音量键都能正常使用。>> 查看详情

15. 黑鲨“鲨鲨酱”官方发文鼓励红魔：今年手机行业异常艰难，大家加油，我们正在努力复活中

黑鲨旗下二次元虚拟语音助手“鲨鲨酱”10 月 17 日发文，晒出红魔游戏手机的发布会现场图片，表示：今年手机行业异常艰难，大家加油。>> 查看详情

16. 马斯克：明年向全美儿童赠送 SpaceX 股票

埃隆 · 马斯克 10 月 19 日在 X 平台发布置顶消息，将在明年把自己的 SpaceX 股票送给美国的每个孩子，而这只是开始。>> 查看详情

17. 华为终端发言人账号“菊厂小喇叭”上线，尚未发布任何内容

多名博主发现华为终端发言人新账号 @菊厂小喇叭 已上线微博，目前该账号还未发布内容，但粉丝量已突破 10 万。>> 查看详情

18. 腾讯 WorkBuddy 教育公益版上线：全国教师每人每月可领 2000 积分，能连续领 1 年

腾讯 SSV（可持续社会价值事业部）10 月 19 日宣布，WorkBuddy 教育公益版正式上线，面向全国教师开放。>> 查看详情

19. 快狗打车拟 1 元出售中国内地业务，并更名“GOGO 科技”

出售完成后，集团将不再以“快狗打车”品牌在中国经营任何业务，业务将转为专注香港及其他海外市场，并以“GOGOX”品牌经营。>> 查看详情

20. 小米 REDMI K100 手机定档 10 月 27 日晚 7 点，标准版首次搭载游戏独显

小米 REDMI 官方宣布，K100 定档 10 月 27 日晚 7 点。>> 查看详情

21. 演员吴越被 AI 生成虚假带货视频，微信视频号回应称涉事账号已永久封禁、内容清空

演员吴越 10 月 18 日发文，曝光微信视频号“花姐美肤日记”利用 AI 生成她的虚假带货视频。>> 查看详情

22. 1999 元起 → 2499 元起，荣耀 X80 Pro Max 手机官网涨价

荣耀 X80 Pro Max 官网渠道全面调价，涨幅 500 元，但官网同步提供 180 元优惠券，实际到手约 2319 元起。作为参考，该机搭载第五代骁龙 6、11000mAh 电池、90W 快充，支持 IP68/IP69/IP69K 及 3 米抗摔。>> 查看详情

今天就先聊到这里，，咱们明天见。