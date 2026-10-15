IT早报 1015：苹果收盘市值首超 5 万亿美元；赛力斯起诉男子 AI 造谣索赔百万；iPhone 15 Pro 及后续机型国行大模型备案；豆包助手放开三方应用操作权限...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 10 月 15 日星期四，今天的重要科技资讯有：

1. 苹果市值里程碑：收盘首次超 5 万亿美元

苹果公司 10 月 14 日收盘市值首次站上 5 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 33.53 万亿元人民币），成为继英伟达后全球第二家达成该里程碑的公司。>> 查看详情

2. 男子发布 AI 视频造谣问界，赛力斯起诉索赔百万元

据深蓝财经报道，赛力斯汽车有限公司对外披露，已对一名抖音平台短视频用户提起民事诉讼。该用户借助 AI 工具合成问界车辆行驶中车身塌陷的虚假画面，发布到网络抹黑车辆安全性能。赛力斯要求对方删除侵权言论、公开书面赔礼道歉、支付 100 万元侵权损害赔偿，并承担案件相关诉讼费用。>> 查看详情

3. 苹果 iPhone 15 Pro 及后续机型国行版备案大模型编号：Apple 智能、通义万相、通义千问

IT之家查询发现，苹果 iPhone 15 Pro / Pro Max 及以上机型均在 9 月 29 日增加了大模型备案编号，包括 iPhone Air、iPhone Duo。>> 查看详情

4. 豆包手机助手宣布陆续放开第三方应用屏幕自动化操作权限，阿里、腾讯系等 App 明确拒绝

豆包手机助手表示，公示期结束后，开发者仍可随时声明拒绝，豆包手机助手也会及时关闭相关操作。已明确声明拒绝的应用，智能体将不会对其进行操作。>> 查看详情

5. 新作者必须完本才能签约，番茄小说被曝大幅抬高签约门槛

根据最新调整，自 2026 年 10 月 12 日起，Lv.0 与 Lv.1 作者的新作品只能选择“完本签约模式”，Lv.2 及以上作者才可在连载签约与完本签约间自由选择。>> 查看详情

6. 苹果公布 iPhone Duo 折叠屏手机维修预估费用：内屏损坏 7998 元、电池服务 1898 元

苹果官网现已公布了 iPhone Duo 手机的维修预估费用。>> 查看详情

7. 微信上线“绿泡泡短剧”，网友调侃“长大了竟然还是看红果果绿泡泡”

腾讯近日低调上线“绿泡泡短剧”微信小程序，主打“免费好剧，一点就看”。>> 查看详情

8. 国产光刻机出海，江苏海思第 17 台出口欧洲产品整装待发

2026 年 10 月 12 日来自境外的客户验收代表团走进江苏海思半导体科技有限公司的洁净车间，对一台即将出口的全自动光刻机进行出厂验收。>> 查看详情

9. 苹果库克现身爱奇艺总部，爱奇艺 CEO 龚宇亲自接待

据多位博主 / 网友分享，苹果前首席执行官、现苹果公司董事会执行主席蒂姆 · 库克 10 月 14 日到访了爱奇艺总部，爱奇艺 CEO 龚宇亲自进行接待。>> 查看详情

10. 米哈游法务部：《原神》线下测试人员泄密至境外终被追责，被判赔偿 50 万

近日，《原神》线下测试泄密未公开角色、活动信息商业秘密侵权案件迎来终审结果。法院二审驳回上诉，维持一审判决，认定测试人员金某侵犯商业秘密，判令其停止侵权并赔偿米哈游经济损失及合理开支共计 50 万元。>> 查看详情

11. 大疆机场 4 发布：首款换电无人值守平台、25 秒自动换电，套装 167,999 元

包含 DJI Matrice 5TD 无人机、DJI O4 地面站的大疆机场 4 套装，国内官方售价为 167,999 元，该价格为产品硬件售价。>> 查看详情

12. 华为畅享 100 系列手机前瞻爆料：消息称 Pro 延续麒麟 8 系平台 + 6.84 英寸 1.5K LTPS 直屏方案

博主 @数码闲聊站 10 月 14 日爆料，称华为畅享 100 系列手机 Pro 有曜金黑 / 雪域白 / 流沙金 / 蔚蓝海四种配色，屏幕还是 6.84 英寸 1.5K LTPS 直屏，采用麒麟 8 系平台打造，电池容量超 8000mAh。而标准版和低配版有幻夜黑 / 冰川白 / 云水蓝三种配色，会做运营商渠道机，包括移动 AI 定制版，用来继续冲量。>> 查看详情

13. 京东 7999 元苹果 iPhone Duo 早鸟权益包重新上架，这次能退款

此前下架的京东 iPhone Duo 早鸟权益包现重新上架，仅 PLUS 会员可买，新增 24 小时内未使用可退款的机制。用户将在 10 月 16 日 20:00 获得购买资格，可选购 256GB 与 512GB 版本，另附复购补贴、换新维修等权益。>> 查看详情

14. 消息称 Anthropic 第三季度营收达 168 亿美元，已实现调整后盈利

Anthropic 三季度营收 168 亿美元，实现调整后盈利，毛利率 85%，并预计最早 11 月 9 日当周启动 IPO 路演，感恩节前有望挂牌。但 OpenAI、Meta 竞争与 AI 安全审视仍是潜在变数。>> 查看详情

15. 苹果库克现身清华大学：参加经管学院顾问委员会年会，目前担任主席

多位网友 10 月 13 日晒出图片和视频，在清华大学经济管理学院看到了苹果执行董事长蒂姆 · 库克。还有网友晒图，清华大学当日举办了清华大学经济管理学院顾问委员会 2026 年会议。>> 查看详情

16. 曝小米 REDMI K100 标准版手机将堆米系最大电池、Bose 双扬等配置，定位 3500 元档

博主 @数码闲聊站 10 月 14 日发文，爆料了小米 REDMI K100 标准版外围配置信息。他透露，新机堆了米系最大电池、独显芯片、相对大马达、Bose 双扬，属于配置不搞花活的类型。>> 查看详情

17. Omdia：中国大陆 2026Q3 智能手机出货量创 2013 年以来同期新低

Omdia 首席分析师 Hayden Hou 指出，各制造商正积极调整产品线应对存储器等组件价格飙升带来的设备成本压力。>> 查看详情

18. 小米澎湃 OS 4 应用商店新增悬浮底栏，胡馨心透露 REDMI K100 系列手机马上推首批正式版系统升级

博主 @缪特mt 10 月 14 日发文透露，称小米澎湃 OS 4 系统的应用商店新增悬浮底栏设计，搜索框改为类系统样式。小米 REDMI 产品经理胡馨心随后转发了该微博，并透露 REDMI K100 系列手机马上推送首批澎湃 OS 4 正式版系统升级。>> 查看详情

19. 何小鹏预热小鹏 MONA L05：一台有“少年感”的大五座 SUV

新车将于 10 月 15 日开启预售，已公布部分配置与车身参数，提供纯电、增程两种动力选择，主打精致、越级、智能体验，30 万级体验拉满。>> 查看详情

20. 小米 REDMI K100 标准版手机入网，支持 100W 快充

小米旗下一款型号为 M786BC 的 5G 新机于 10 月 12 日通过 3C 认证，支持 100W 快充。博主 @数码闲聊站 表示这是 REDMI K100 标准版手机。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。