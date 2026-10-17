IT早报 1017：苹果 iPhone Duo 预约火爆官网发货排到明年；“疯狂小杨哥”张庆杨宣布复播；能飞的特斯拉第二代 Roadster 跑车亮相；国铁新增 X 字头动车组列车...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 10 月 17 日星期六，今天的重要科技资讯有：

1. 苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo 预约火爆，官网排到明年发货

国行定价 15999 元起，开抢后渠道一度卡顿，目前 2026 年备货已售罄，部分机型发货排到明年 1 月，该机维修价格最高近 8000 元。>> 查看详情

2. “疯狂小杨哥”张庆杨宣布复播：注销原抖音账号，启用新号“庆杨”

声明称，“疯狂小杨哥”账号停播以来，其就直播中存在的违规行为进行了深刻反省，并经过两年认真整改。按照法律法规和平台规则，现注销原账号，注册新账号“庆杨”复播，将更加专注于内容创作和自营品牌运营。>> 查看详情

3. 这次能飞了！特斯拉第二代 Roadster 跑车正式亮相

根据介绍，2008 年的 Roadster 只有一个目标：证明电动汽车可以速度飞快、外形性感、引人期待，而 10 月 16 日发布的第二代 Roadster，则展现了历史上的一个新时刻：最后几辆人类驾驶汽车之中的佼佼者。>> 查看详情

4. 国铁集团启动全国铁路列车车次编排改革：旅客列车增改 X、T、K、N、V 等字头字母，信息更直观

新版列车车次做了全面系统优化调整，其中动车组旅客列车车次的字头字母由原来的 4 个增加至 7 个，可编排的列车车次数量增长近 40%。>> 查看详情

5. 苹果库克：iPhone Duo 完全在中国制造，非常期待它在中国市场的表现

10 月 15 日，在 iPhone Duo 即将开售之际，库克表示，自己每次用它都忍不住嘴角上扬，非常期待它在中国市场的表现。>> 查看详情

6. 抖音：经有关部门批准，同意三只羊注销原账号、注册新账号、发布内容和恢复经营

抖音宣布，按照相关法律法规及平台规则，并经有关部门批准，同意三只羊公司在抖音平台上注销原账号、注册新账号、发布内容和恢复经营。>> 查看详情

7. 苹果库克时隔 3 年再次现身米哈游总部，与“大伟哥”见面

多位网友 10 月 16 日晒出视频，苹果公司执行董事长蒂姆 · 库克现身上海米哈游总部，米哈游创始人、总裁刘伟（大伟哥）亲自接待。>> 查看详情

8. 消息称 DeepSeek 将 Harness、Web、App、Platform 团队整合成立“产品部”

有消息称 DeepSeek 最近将 Harness 团队以及 Web、App、Platform 团队整合成“产品部”，负责公司的所有的产品、设计和研发工作，崔添翼任产品部负责人。>> 查看详情

9. 马斯克：第二代 Roadster 将是最后一款“人工驾驶”特斯拉车型

特斯拉希望将 Roadster 打造成旗下的性能旗舰。新车采用了多项技术，能够在加速、过弯和综合性能方面达到惊人水平。>> 查看详情

10. 马斯克回应第二代 Roadster 跑车能否合法上路：能不能要看道路情况

汽车媒体 insideevs 10 月 16 日发布博文，报道称针对车主最关心的第二代 Roadster 跑车能否合法上路，全球首富埃隆 · 马斯克（Elon Musk）并未给出明确答案，并解读认为可能仅适用于私人场地以及部分支持地区。>> 查看详情

11. 库克卸任苹果 CEO 后首次中国之行结束：期待下次再见

苹果董事会执行主席、前 CEO 蒂姆 · 库克 10 月 16 日发文告别本次中国之行，并分享视频。值得一提的是，这也是库克卸任苹果 CEO 后首次中国之行。>> 查看详情

12. 重庆车企赛力斯频遭网络谣言，全国各地公安机关已依法查处 22 名违法行为人

10 月 15 日，重庆市公安局沙坪坝区分局微信公号“平安沙坪坝”发布通报，公布 3 起涉企网络谣言、网络暴力典型案例。据重庆日报报道，3 起案件的受害企业均为重庆本土车企赛力斯集团股份有限公司。针对赛力斯的网络谣言、网络暴力案件，全国各地公安机关已依法查处了 22 名违法行为人，其中重庆警方查处 7 名，外地警方查处 15 名。>> 查看详情

13. 卢伟冰晒小米 REDMI K100 真机，称将把旗舰的起点再往上提高一大步

10 月 16 日上午，小米集团合伙人、总裁，手机部总裁、小米品牌总经理卢伟冰在B站发视频进一步预告 REDMI K100 标准版新机，并放出了绿色的真机外观。>> 查看详情

14. 今年势头最猛的国产旗舰：消息称华为 Pura X View 阔直板手机出货量超 71 万，实销均价在 7000 元左右

博主 @数码闲聊站 爆料，渠道数据显示，华为阔直板（Pura X View）出货量已超 71 万，实销均价在 7000 元左右，其中约 30％用户来自苹果用户。>> 查看详情

15. 特斯拉 Roadster 跑车会飞，何小鹏评价“非常酷”、蔚来李斌直言“这个我们真没有”

在 10 月 16 日上午的特斯拉第二代 Roadster 跑车发布会上，特斯拉演示了新车短时间“飞行”能力，引发全网热议。蔚来创始人、董事长、CEO 李斌评价称：太厉害了！这个我们真没有。为特斯拉点赞。>> 查看详情

16. 全新比亚迪汉申报：纯电插混多版本，车长 5156mm 轴距 3030mm

工信部公示新车申报信息，比亚迪全新汉共推出四款车型，含三款纯电版、一款插混版，车身尺寸轴距加大，不同动力版本参数配置各有差异。>> 查看详情

17. 深圳将于 11 月 1 日起每天 0 时至 24 时全市禁止机动车鸣喇叭，有效期 5 年

新规有效期为五年，仅特殊安全场景允许鸣喇叭示意，违规鸣喇叭将处以 300 元罚款，多次违规罚款升级。>> 查看详情

18. 特斯拉能飞：第二代 Roadster 预订意向金 33.2 万元起，马斯克宣布 2028 年量产

特斯拉第二代 Roadster 发布会上，车辆演示了短时间的“飞行”效果。马斯克宣布，新车将于 2028 年开始生产。发布会结束后，马斯克在 X 上发文：“事实证明，未来确实会有飞行汽车。”>> 查看详情

19. 江淮汽车涨停，工信部等三部门联合调查有关车辆刹车踏板支架断裂问题

10 月 16 日早盘，汽车整车板块震荡反弹，江淮汽车涨停，北汽蓝谷、赛力斯、安凯客车、海马汽车、上汽集团跟涨。>> 查看详情

20. 四部门组织 30 余家车企座谈：加强汽车研发测试验证管理，明确产品宣传红线

工信部等四部门要求车企落实质量要求，抵制非理性竞争，全面加强测试验证消除安全隐患，规范产品宣传，不得虚假夸大宣传。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。