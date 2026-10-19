IT早报 1019：DeepSeek API 上线网页搜索抓取；苹果 iPhone Duo 首发日不卖现货；Anthropic 称 2030 年 AI 或让美国 GDP 增 50%...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 10 月 19 日星期一，今天的重要科技资讯有：

1. DeepSeek API 已支持网页搜索和抓取，单价为每 1000 次成功请求 5 元

DeepSeek 公告称，Search / Fetch 接口调用此前未计费，将于北京时间 2026 年 11 月 1 日 00:00 起按每 1000 次成功请求 5 元收费，两个接口均由 DeepSeek 自研搜索引擎驱动。>> 查看详情

2. 消息称苹果要求零售店员工劝退无预约顾客：iPhone Duo 首发日基本不卖现货

部分苹果直营店员工被要求劝阻未预约顾客在 10 月 23 日到店购买 iPhone Duo。预购火爆，官网发货已排到明年 1 月，线下自提名额也一度关闭。>> 查看详情

3. Anthropic 联合创始人：到 2030 年 AI 有望推动美国 GDP 增长近 50%

Anthropic 联合创始人称 AI 将加速各行业变革，呼吁各国开展国际合作，建立严格监管规则，窗口期正在收窄。目前该公司正筹备 IPO，估值最高可达 2 万亿美元。>> 查看详情

4. WSBK 2026 赛季收官：张雪机车获制造商季军，德比斯年度亚军

张雪机车以制造商积分榜季军结束 2026 赛季，车手德比斯斩获年度亚军。2027 赛季，WorldSBK 将首次来到中国，上海站成收官战。>> 查看详情

5. 古尔曼：苹果明知 iPhone Duo 折叠屏手机供应不足，却坚持周五启动预售

古尔曼在《Power On》中批评苹果决策失误，iPhone Duo 折叠屏全球 70 多国同步预购开启不到 30 分钟，多地发货日期已排到明年 1 月。>> 查看详情

6. 消息称戴尔显示器已发布内部通知，本月正式开始上调出货价

博板堂 / 视讯堂旗下“ChannelGate 视博合聚”爆料，戴尔显示器已在内部发布通知，十月份（本月）开始正式启动出货价上调动作。>> 查看详情

7. 两部门：鼓励利用电影院空闲时段开展重大体育赛事直播

国家电影局与体育总局联合发文，支持影院设置体育主题影厅、开展重大赛事直播，并推出“电影 + 体育”联动消费举措。今年已有超 1400 家影院转播世界杯等赛事。>> 查看详情

8. 王自如称“想与罗永浩和解”

王自如谈及当年与罗永浩的争执，表示已经不想再吵，希望能和解。两人 12 年前的直播对质曾轰动全网，起因是锤子手机 T1 评测争议。>> 查看详情

9. 王腾分享“从小米离职一年以来心路历程”：还是非常感谢小米、感谢雷总

王腾近日接受采访，分享离职一年心路历程，称离职时是人生低谷，同时感谢小米与雷军，九年任职收获颇多，目前其 AI 健康创业团队已正式亮相。>> 查看详情

10. 曝华为 Pura X Max 阔折叠手机销量已破百万台，标准版成功“赶超”典藏版

长期关注国内手机市场份额的博主 @RD观测 分享了华为折叠屏手机的销量情况：截至 2026 W40（IT之家注：9 月 28 日-10 月 4 日），华为 Pura X Max 约 52.9 万台、Pura X Max 典藏版约 49.31 万台。从数据来看，华为 Pura X Max 系列横向阔折叠手机的总销量已突破百万台。>> 查看详情

11. 价值 250 万雷亚尔英伟达 RTX 5090 显卡货物在巴西圣保罗机场不翼而飞

巴西分销商 Oderço 称，一批成本约 250 万雷亚尔的索泰品牌 RTX 5090 显卡抵达圣保罗瓜鲁柳斯国际机场后失踪，公司称经营多年从未遇到类似情况，正追查货物下落。>> 查看详情

12. 武亮回应“接手峰学蔚来质疑”：张雪峰离世后，当下最重要的是尽全力让公司活下去

武亮在节目中坦言张雪峰离世后公司遭遇最大信任危机，三四百人退费，当下最重要目标是让峰学蔚来活下去。>> 查看详情

13. 比亚迪第三代秦 PLUS 实车曝光，预计 10 月下旬上市

比亚迪第三代秦 PLUS 实车外观曝光，已完成工信部申报。新车尺寸更大轴距更长，搭载 100kW 永磁同步电机与磷酸铁锂电池，预计 10 月下旬上市。>> 查看详情

14. 华为路由 X2 Pro 官宣接入智慧生活 App，新品上市时间待定

华为智慧生活 App 显示，鸿蒙智联基础服务迎来了 17.0.4.335 版本升级。此次版本升级又一次超前曝光了华为新品的存在。更新说明显示，鸿蒙智联基础服务将新增支持路由 X2 Pro 接入。这表明华为接下来将推出一款路由新品，预计其定位在 X3 Pro 和 X1 Pro 之间。>> 查看详情

15. 华为鸿蒙星河互联 AirPods 适配型号公布，覆盖初代至 Max 等主流机型

华为官网现公布了鸿蒙星河互联 AirPods 适配机型。据介绍，当前支持与 AirPods 4、AirPods Pro 3、AirPods 3、AirPods Pro 2、AirPods 2、AirPods Pro 1、AirPods 1、AirPods Max、AirPods 5 等主流型号 AirPods 进行互联。>> 查看详情

16. 鸿蒙智行尚界 Z9 新车再曝：消息称属于 2027 年车型，上市时间为明年 4-5 月份

博主 @未来的学习笔记 10 月 18 日发文，曝光了这款鸿蒙智行尚界 Z9 新车更多信息。博主透露，尚界 Z9 上市的时间是明年的 4-5 月份，属于 2027 年的车型，虽然具体配置还没确定，但 27 年的车型配置大概率是要好于目前 7-8 系车型。>> 查看详情

17. 零跑 A10s 上市：全新镜夜黑外观、505km 续航，9.28 万元

零跑汽车 10 月 18 日宣布零跑 A10s 正式上市，上市指导价 9.28 万元。>> 查看详情

18. 真相来了：网传“重庆一车辆从 60 米高架桥坠落”引关注，武隆区公安局核实系谣言

近日，有网民在互联网平台发布一则视频并配文称“2026 年 10 月 15 日，重庆武隆高架桥 60 米坠落，驾驶员仅受轻伤奇迹生还”，引发关注。经向武隆区公安局核实，该区近期未发生相关事件，网传信息不实。>> 查看详情

19. WPS 官宣「抢鲜」适配 iPhone Duo，支持伴随式 AI 全新布局

金山办公 WPS 官方微博宣布，WPS 已「抢鲜」适配 iPhone Duo。据介绍，WPS Office for iPhone Duo 支持横屏看表格视野更开阔、竖屏看文章长文更好读、伴随式 AI 全新布局等功能。>> 查看详情

20. 奕境 X9 在华为松山湖开启交付，限时优惠价 27.98 万元起

奕境 X9 10 月 18 日在华为松山湖园区开启全国批量交付，郭富城成为 001 号车主。该车 9 月 24 日上市，限时优惠价 27.98 万-35.98 万元，满配华为乾崑全栈智能。>> 查看详情

21. 华为 FreeClip 2 耳夹耳机潮玩拼色曝光，采用红黄蓝拼搭撞色设计

据多位网友 / 博主分享，华为 FreeClip 2 耳夹耳机将迎新配色发布。从曝光的海报来看，新配色并非固定的单一配色，而是主打“自在鲜活”的潮玩拼色。画面显示，该潮玩拼色采用红黄蓝撞色设计。同时，耳机舱外壳为黄色，内饰为黑色。>> 查看详情

22. 吉利林杰：燃油车的未来是全面混动化、全面智能化

林杰称用户对于能源类型的需求是多元的，对于智能化体验的追求是一致的，“我们认为燃油车的未来就是要全面混动化、全面智能化。”>> 查看详情

23. 10 月 18 日起实施：60 岁及以上老人购买 10 月 18 日至 12 月 30 日标注“敬”字火车票享“折上折”

继今年 5 至 6 月实行老年人淡季周中购票优惠措施后，国铁集团进一步优化这一惠民举措，年满 60 周岁及以上老年人购买 2026 年 10 月 18 日（含）至 12 月 30 日（含）标注“敬”字车次的火车票将享受“折上折”票价优惠，进一步扩大优惠时间范围，不再限定周中时段，相关优惠车票将于 10 月 4 日起陆续发售。>> 查看详情

24. 消息称尚界 Z9 新车在品牌成立初期就同步开发：属目前定位最高产品，定价预计 35-40 万级

博主 @未来的学习笔记 透露，尚界 Z9 是品牌成立初期就同步开发的新车，只是保密太好，这也是尚界一贯的风格。他表示，该车也是尚界目前定位最高的产品，预计明年二季度上市，核心配置看齐鸿蒙智行 8 / 9 系 SUV 标准，定价预计在 35-40 万级。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。