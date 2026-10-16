IT早报 1016：库克称苹果智能月底在华测试；尊界回应三部门联合调查刹车踏板支架断裂问题；微软宣布优化 Win11 内存管理；DeepSeek 宕机 5 小时补偿公布...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 10 月 16 日星期五，今天的重要科技资讯有：

1. 库克：苹果智能 Apple Intelligence 月底在华发布测试版本，但不包括 Siri AI

库克确认 Apple Intelligence 及通义千问、通义万相已获批准，首批功能覆盖实时翻译、书写工具、照片清除等，但不含 Siri AI。古尔曼称正式推送或随 12 月 iOS 27.3 到来。>> 查看详情

2. 工信部等三部门联合调查有关车辆刹车踏板支架断裂问题，尊界声明积极响应、完全服从并将全力配合调查组工作

10 月 15 日，工信部等三部门发布了联合调查有关车辆刹车踏板支架断裂问题的通报。尊界汽车宣布积极响应、完全服从并将全力配合联合调查组的工作，坚决维护消费者合法权益，坚决维护新能源汽车产业发展大局。>> 查看详情

3. 微软宣布优化 Win11 内存管理：响应速度最高提升 20%，8GB 内存电脑明显受益

优化让 8GB 及以下内存设备获益，还新增任务栏自定义、新版搜索等功能，Xbox25 周年活动 11 月开启，美国购指定 Win11 电脑可领免费游戏合集 >> 查看详情

4. DeepSeek 服务故障近 5 小时，官方补偿所有 API 用户 7 天内的消耗金额

DeepSeek 将按用户账号 7 日内（10.8-10.14）的消耗金额以赠金形式全额返还，赠金自动到账，API 计费扣款先从赠金账户扣除。>> 查看详情

5. 消息称苹果已发出 10 月 28 日邀请函，首款触屏 MacBook、iPad mini 8、M6 Mac 即将到来

苹果在 10 月的第二波新品有望 10 月 28 日到来，彭博社记者 Mark Gurman 于 10 月 15 日爆料称，苹果正邀请部分媒体参加 10 月 28 日在美国洛杉矶举办的产品发布会，预计推出触摸屏 MacBook、iPad mini 新品、M6 Mac。>> 查看详情

6. 华为余承东就“三部门联合调查刹车踏板支架断裂问题”表态：正义可能会迟到，但永远不会缺席！

10 月 15 日，工信部等三部门发布了联合调查有关车辆刹车踏板支架断裂问题的通报。尊界官方微博表示，积极响应、完全服从并将全力配合联合调查组的工作。据多位博主分享的截图，华为常务董事余承东转发了尊界汽车声明，表态称，正义可能会迟到，但永远不会缺席！>> 查看详情

7. 工信部、中央网信办、市场监管总局三部门下场，联合调查有关车辆刹车踏板支架断裂问题

针对网络反映的尊界 V800 汽车刹车踏板支架断裂问题，工信部、中央网信办、市场监管总局成立联合调查组开展核查，将依法依规处理，有关情况会及时公布。>> 查看详情

8. 懂车帝回应“邀约博主黑尊界”等传言：相关言论不实

据第一财经，针对网传“懂车帝邀约博主黑尊界”“年营收超过 245 亿元”等消息，懂车帝相关负责人回应称：网传“黑尊界”相关言论不实，公司已溯源取证，将采取法律措施维护公司合法权益。>> 查看详情

9. 华为鸿蒙 HarmonyOS 7 系统更多老机型公测转正式版，覆盖 Mate 60 系列等

华为官网最新信息显示，鸿蒙 HarmonyOS 7 系统更多机型从公测版转为正式版，覆盖 Mate 60 系列、Pura 70 系列等。>> 查看详情

10. 苹果 CEO 特努斯登上《时代》周刊封面：谈公司未来 50 年，iPhone Duo 入选 2026 年度“最佳发明”

特努斯刚接任苹果 CEO，此次在专访中谈及 iPhone Duo，以及苹果未来发展规划，相关专题将于 10 月 26 日正式推出。>> 查看详情

11. 华为黄宇：韬定律最大挑战在于 EDA 工具

华为 EDA 首席科学家黄宇在 2026 湾芯展表示，韬定律最大挑战在于 EDA 工具，同时存在工艺、工程和系统设计挑战。韬定律共分为四层，涵盖器件层到系统层。>> 查看详情

12. 特努斯谈早期折叠屏手机：感觉“有点廉价、质量也不怎么样”，苹果早在 2011 年就开始探索相关技术

特努斯与五名工程师早在 2011 年就提交了折叠设备专利申请，iPhone Duo 通过定制聚合物材料和百余个精密铰链组件，让屏幕折痕几乎不可见。>> 查看详情

13. 小米员工：小米 18 Fold 正适配 18 Pro 系列手机“传奇一瞬”功能，17 Ultra 徕卡版有望支持 M10R 相机效果

小米相机部员工透露，小米 18 Fold 正在适配小米 18 Pro 的“传奇一瞬”影像功能，小米 17 Ultra 徕卡版也在适配徕卡 M10R 相机的机身效果，以及 Summicron 35mm、Summilux 75mm 的相机级光学虚化效果。>> 查看详情

14. 荣耀 WIN 2 手机价格公布：12GB+512GB 国补到手 5499 元，骁龙 8EE6 芯片、2K 185Hz 屏幕

荣耀全球首席营销官关海涛 10 月 15 日率先公布了荣耀 WIN 2 手机的价格，他称其为“年度 T0 电竞夯机”，不止产品 T0 级，价格也要 T0 级。海报显示，该机搭载骁龙 8EE6 旗舰芯，国补到手价 5499 元。>> 查看详情

15. 苹果首款折叠 iPhone Duo 跑分曝光：iPhone 18 Pro 同款 6 核 4.93GHz CPU

型号为“iPhone19,4”的苹果手机 10 月 14 日现身 GeekBench 跑分库，目前显示关于 CPU、GPU 和 AI 的多条跑分记录。基于苹果型号列表等信息，该手机关联苹果首款折叠 iPhone Duo。>> 查看详情

16. DeepSeek 网页 / API 服务恢复正常，中断近 5 个小时

经过近 5 个小时的修复，目前服务已恢复正常。官方状态页面显示，问题持续时间为 2026 年 10 月 15 日星期四 08:11 ~ 2026 年 10 月 15 日星期四 13:04，共计 4 小时 52 分钟。>> 查看详情

17. 苹果库克、腾讯马化腾、百度李彦宏登上《新闻联播》，参加清华经管学院顾问委员会 2026 年会

清华大学经济管理学院顾问委员会 2026 年会议于 10 月 13 日、14 日在北京召开。这是顾问委员会成立以来的第 27 次年度会议。>> 查看详情

18. 16.98 万元起小鹏 MONA L05 开启预售，10 月 29 日正式上市

新车为大五座 SUV，拥有大空间、丰富智能配置，提供纯电和增程两种动力，多版本续航可选，30 万级越级体验。>> 查看详情

19. 春风动力极核电动自行车京东集体下架，20 余张 CCC 证书被暂停或撤销

春风动力旗下极核 25 份 CCC 证书被暂停或撤销，多数证书仅发放约一个月，目前京东已全线下架极核新国标电动自行车，线下车型也无法正常上牌。>> 查看详情

20. 华为视觉辅助客服正式上线：专为视障用户开通，说出关键词即刻转接

华为官方 10 月 15 日宣布，在国际盲人日这一天，华为视觉辅助客服正式上线。据介绍，华为为视障用户开通了专属热线客服。拨打 950800，说出“盲人”、“屏幕朗读”、“视觉辅助”，即刻转接。>> 查看详情

21. 24GB+1TB“皇帝”规格再现：红魔 12 Pro+ GOLDEN SAGA 臻金典藏版旗舰手机官宣

在 10 月 15 日的红魔新品发布会上，红魔 12 Pro+ 旗舰游戏手机正式发布，国补到手价 6499 元起。红魔官方还带来了一款“ONE MORE THING”—— 红魔 12 Pro+ GOLDEN SAGA 臻金典藏版。>> 查看详情

22. 消息称骁龙 8 Elite Gen5 处理器新机已规划到 2028 年，依旧卖 4000 元档位

博主 @数码闲聊站 10 月 15 日发文透露，搭载骁龙 8 Elite Gen5 处理器的新机已规划到 2028 年。博主表示，搭载这款处理器的手机在 2028 年依旧会卖 4000 元档位。>> 查看详情

23. 商务部部长王文涛会见美国苹果公司执行董事长蒂姆 · 库克，就人工智能发展等进行交流

据商务部官网消息，10 月 15 日，商务部部长王文涛会见苹果公司执行董事长蒂姆 · 库克。双方就中美经贸关系、人工智能发展、苹果公司在华业务等议题进行交流。>> 查看详情

24. 大麦回应肖战演唱会“天价票”：系黄牛无票源恶意炒作，已向有关部门提交线索

超 500 万人抢 2.2 万张票，中签率不足 0.5%，此前网传门票被炒至 25 万元。本次演唱会实行全流程强实名，所有票源全部公开售票，大麦已提交线索配合调查。>> 查看详情

25. 红魔 12 Pro+ 手机发布：安卓阵营唯一真全面屏 + 风冷、水冷双散热系统，国补到手价 6499 元起

新机搭载第六代骁龙 8 超级至尊版与自研红芯 R5 双芯，配备行业首款 RGB 水冷与驭风 5.0 风扇，8400mAh 电池支持 120W 有线及 80W 无线快充，10 月 15 日晚 18:00 现货开售。>> 查看详情

26. 与 Android / iOS 端功能一致：腾讯个人 AI 管家 Marvis（马维斯）正式登陆华为鸿蒙应用市场

腾讯公司公关总监张军 10 月 15 日宣布，腾讯个人 AI 管家 Marvis（马维斯）正式登陆华为鸿蒙应用市场。据介绍，Marvis 鸿蒙版与 Android、iOS 移动端功能保持一致，支持自然语言操控电脑、跨端远控电脑、定时任务、文件智能处理等核心能力。>> 查看详情

27. 10 月 15 日晚国内成品油价格不调整

10 月 15 日晚国内成品油价格不调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。>> 查看详情

28. 全球内存涨价缩影：32GB DDR5 套件售价约 13 个月涨幅 434.2%，比肩甚至超过旗舰 CPU

科技媒体 OC3D 10 月 15 日发布博文，报道称通过追踪英国亚马逊平台，发现 Crucial Pro DDR5-6000 32GB（2×16GB，CL36）内存套装售价在约 13 个月内涨幅达到 434.2%。>> 查看详情

29. IDC：2026 年三季度全球智能手机出货量同比暴跌 22%，为史上最严重季度下滑

IDC 称受人工智能拉动存储芯片涨价影响，全球智能手机出货量三季度同比大跌 22%，小米、OPPO 等头部国产品牌受冲击严重，市场复苏至少要到 2028 年。>> 查看详情

30. 阿维塔 06 车型焕新上市：半隐藏门把手、安全舒适配置升级，限时权益价 20.59 万起

阿维塔 06 焕新车型拥有华为乾崑 ADS 5 加持，安全与舒适焕新升级，搭载 4D 毫米波雷达、半隐藏式门把手、华为乾崑全维防碰撞系统 CAS 5.0，车内应急机械拉手也进行了优化。>> 查看详情

31. 小米澎湃 OS 4 首批正式版开启推送，覆盖小米 17 系列、REDMI K100/K90 系列等

小米澎湃 OS 4 正式版 10 月 15 日开启首批推送，覆盖小米 17 系列、REDMI K100/K90 系列、小米平板 8 系列。>> 查看详情

32. 创历史新高，吉利控股集团今年前三季度销量超 300 万辆

吉利控股集团 10 月 15 日上午发文宣布，集团 2026 年前三季度累计销量 3,002,640 辆，创历史新高；其中新能源销量 1,792,617 辆，同比增长 12.6%，新能源渗透率达到 59.7%。>> 查看详情

33. 英伟达黄仁勋：若客户开发不安全 AI 软件，极端措施可断供芯片

在伦敦接受彭博社 Emily Chang 采访时，英伟达首席执行官黄仁勋表示，假若其客户被认定正在开发不安全或不负责任的人工智能（AI）软件，英伟达将断然停止向其供应芯片。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。