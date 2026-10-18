IT早报 1018：曝华为全新子品牌星芒手机主攻线上性价比；消息称奇瑞智界将获批独立造车资质；DeepSeek V4.1 Flash-1017 新版本发布；英伟达否认 RTX 5090 停产传闻...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 10 月 18 日星期日，今天的重要科技资讯有：

1. 华为星芒子品牌手机规划曝光：主攻线上相对有性价比，规划新机中含主动散热版本

数码博主透露该品牌主攻线上、定位性价比，已规划多款新机，其中一款搭载主动散热风扇。华为早已完成星芒商标注册，目前官方未公布产品详情。>> 查看详情

2. 奇瑞智界将获批独立造车资质，内部人士确认计划独立上市

工信部公示显示智界新准入生产地址来自奇瑞注销的原有厂区，资质获批后将取得独立造车资质，内部人士确认智界未来计划独立上市。>> 查看详情

3. DeepSeek V4.1 Flash-1017 新版本发布：性能提升、耗时缩短，许愿式编程一键成真

新版本模型能力提升，运行时间缩短调用成本下降，已适配多个开发平台，强化学习训练后可在素材有限时直接生成可运行项目，模型权重已开源开放下载。>> 查看详情

4. 英伟达否认 RTX 5090 停产传闻，承认供应链产能受限

针对此前 RTX 5090 停产爆料和市场缺货猜测，英伟达高管明确辟谣，称该显卡仍是核心产品将继续供货，同时承认当前供应链产能受限，正推动产品上市。>> 查看详情

5. 新增激光雷达：大众安徽全新与众 06 / 与众 07 正式上市，首发惊喜价 9.99 万元起

大众安徽全新与众 06 和与众 07 正式上市，Lite 版推出双十一惊喜价，最低 9.99 万元起。新车标配车顶激光雷达和征程 6H 芯片，支持城区领航辅助。>> 查看详情

6. 市场监管总局：立案查处加油机作弊案件 399 件、案值 2.7 亿元、罚没款 1.43 亿元

国家市场监督管理总局 16 日通报，2025 年以来，市场监管总局会同公安部等部门聚焦城乡接合部、国省道沿线等加油机作弊违法行为高发频发区域，共立案查处加油机作弊案件 399 件、案值 2.7 亿元、罚没款 1.43 亿元。>> 查看详情

7. 消息称 苹果 iPhone 18 Pro Max 手机刷新纪录：W41 单周单品国内激活近 90 万台

博主 @数码闲聊站 10 月 17 日透露，iPhone 18 Pro Max 又刷新纪录了，W41 单周单品激活近 90 万。>> 查看详情

8. 纯血鸿蒙智行再进化？曝智界独立造车资质备案中，通过后新车尾标将变更为“智界汽车”

工信部 10 月 16 日晚发布了《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第 412 批）拟发布的新准入车辆生产企业及已准入企业变更信息清单，安徽智界新能源汽车有限公司在列。据博主 @未来的学习笔记 解读，智界的独立造车资质已经在备案中了，通过之后，新车尾标就会变成“智界汽车”。>> 查看详情

9. 古尔曼称苹果首款折叠 iPhone Duo 需求“空前”，首销线下恐难直接买下

彭博社记者马克 · 古尔曼（Mark Gurman）10 月 17 日在 X 平台连续发文称，苹果明显是在供应量尚未充足的情况下“过早”推出首款折叠屏手机 iPhone Duo，目的可能是抢先将其推向市场。>> 查看详情

10. 10.97 万元起吉利星瑞 L PLUS 正式上市，国内首款搭载激光雷达的燃油轿车

新车定位宽体旗舰智混家轿，轴距 2845mm，提供多款车漆内饰选择，搭载吉利 i-HEV 智擎混动技术，零百加速 7.7 秒，还配备激光雷达支持双场景 NOA。>> 查看详情

11. 高通 CMO 莫珂东：骁龙 8 Elite Gen 6 不存在系统性散热问题

莫珂东表示，骁龙 8 Elite Gen 6（此处应指系列芯片，包含第六代骁龙 8 至尊版、第六代骁龙 8 超级至尊版两款芯片）不存在系统性散热问题。>> 查看详情

12. 昔年“彩电一哥”谢幕：康佳确定退市，连续 4 年累亏约 203 亿元

*ST 康佳 A (000016.SZ) 10 月 16 日发布公告，称深交所《关于康佳集团股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上〔2026〕1390 号），深交所决定终止公司股票上市。>> 查看详情

13. 特斯拉司机自称开启 FSD 后睡着，车辆冲入封闭车道撞飞警车致加州两名巡警重伤

该事故再次引发对 FSD 驾驶员监督、道路标志识别能力的讨论，此前特斯拉已因类似问题被调查召回，类似事故仍有发生。>> 查看详情

14. 特斯拉美国 Model Y 穿越高速隔离带致人死亡，驾驶辅助系统处于启用状态

特斯拉提交给 NHTSA 的报告披露，新泽西州事故中 Model Y 事发前已确认启用驾驶辅助系统，但相关核心信息被标记为机密而遮蔽。>> 查看详情

15. 腾讯 WorkBuddy 已提前适配苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo

腾讯 WorkBuddy 宣布已提前适配 iPhone Duo，并公布六种适配打开方式，涵盖内屏分栏、跨 App 拖拽、帐篷模式等场景。>> 查看详情

16. 比亚迪第三代唐四驱版申报：双电机峰值功率 215、300 kW，四季度上市

工信部发布第 412 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，比亚迪第三代唐 EV 双电机四驱版车型完成申报，此前申报公示的为 300kW 单电机后驱版。>> 查看详情

17. 工信部公布新准入车辆生产企业名单，岚图汽车在列

岚图汽车（VOYAH）是东风汽车集团有限公司旗下的高端智慧新能源品牌。>> 查看详情

18. 长安汽车新任董事长赵非称国内车市下滑严重：但海外还有机会，要全力以赴聚焦海外发展

赵非谈到，国内车市下滑严重，但海外还有机会，长安要全力以赴聚焦海外发展，长安在新能源和智能化上面，可能比国外的一些友商更强，这让长安保持住优势。>> 查看详情

19. IDC 等机构谈苹果首款折叠 iPhone Duo：首发难抢，今年出货预估 600~700 万台

Counterpoint 预计苹果售价 1999 美元起的首款折叠屏 iPhone Duo 初期需求将超过供应，因为庞大的 iPhone 存量用户中只要小部分尝鲜就会消化有限产能。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。