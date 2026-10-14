IT早报 1014：华为公布麒麟 9050 Pro 详细架构图；苹果智能家庭中枢 HomeView 发布；尊界 V800 制动脚踏第三方检测报告公布；23.59 万元起比亚迪大汉上市...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 10 月 14 日星期三，今天的重要科技资讯有：

1. 华为首次公布麒麟 9050 Pro 芯片详细架构图：在中国半导体业界支持下成功量产，未来属于开放合作

华为半导体业务无线终端芯片产品管理部部长徐松余表示，首款逻辑折叠韬芯片 —— 麒麟 9050 系列在中国半导体产业界的支持下成功量产，但韬路径未来的发展还有众多挑战，包括工具链和方法论、工艺差异补偿、跨层互联开销优化、能耗控制、基准测试方法等。>> 查看详情

2. 苹果首款智能家庭中枢 HomeView 发布：售价 299 美元，11 月 13 日开售

苹果推出全新 HomeView 智能家居管理设备，售价 299 美元，约合人民币 2005 元，将于 11 月 13 日正式开售。>> 查看详情

3. 尊界公布 V800 制动踏板第三方检测结果：符合行业标准，加严检验至 3000N 也无裂纹损坏

第三方检测显示尊界 V800 制动踏板符合 QC/T 788-2018 标准，加严检验至 3000N 也无裂纹损坏，此前懂车帝实测踩断支架引发热议。>> 查看详情

4. 23.59 万元起：比亚迪大汉正式上市，标配后轮转向、前排双零重力座椅等

新车定位王朝 9 系旗舰轿车，搭载第二代刀片电池和闪充技术，四驱版零百加速仅 3.3 秒，CLTC 续航最高 1008km。老车主置换可享 1 万元补贴，现阶段购车还送 1 年免费闪充。>> 查看详情

5. 领克 10 EM-P 翻滚坠落百米崖底，官方回应称乘员舱结构完整、电池无冒烟起火

车辆经多次撞击翻滚后乘员舱完好，三柱无变形车门可开，电池未出现异常，安全气囊、救援系统正常触发，车主目前轻微擦伤和骨裂，事故原因仍在调查中 >> 查看详情

6. 博主称收到通知，尊界 S800 典藏大观也可以免费更换刹车踏板

懂车帝测试尊界 V800 刹车踏板相关事件持续引发关注，尊界汽车官方 10 月 8 日晚发布情况说明，表示尊界汽车的制动系统按照高于国家标准、高于行业标准的要求完成全流程开发与验证；但也表示将进一步优化该部件设计，并为已交付用户提供免费升级选择。>> 查看详情

7. IDC：第三季度中国手机出货同比下滑 15.4%，华为逆势同比增长、荣耀逆势环比增长

2026 年第三季度中国智能手机市场出货量约为 5,790 万台，同比下降 15.4%。华为是头部厂商中唯一实现同比双位数增长的品牌。>> 查看详情

8. 消息称 DeepSeek 将完成 1000 亿元融资，投前估值仍为约 5000 亿元

DeepSeek 第二轮融资临近完成，拟融资金额从 500 亿元增至约 1000 亿元，投前估值仍约 5000 亿元。新老股东拟投资金额约各占一半，石溪资本、中芯聚源、CPE 源峰、君联资本、吉利等新进，宁德时代、腾讯等老股东继续参与。>> 查看详情

9. 小米汽车：2026 年 9 月，SU7 位列 20 万以上轿车销量第一

小米汽车官方 10 月 13 日宣布，2026 年 9 月，小米 SU7 位列 20 万以上轿车销量第一。据IT之家此前报道，小米汽车官微在本月初宣布，2026 年 9 月，小米汽车交付量超过 40,000 台。>> 查看详情

10. 小米员工透露智能家庭屏曾拟命名 HomeView，但最终仅路由器被冠以 Home 之名

小米中国区智能硬件市场负责人 @Selen7 发文，称当年给智能硬件做命名，想了一套 Home 系列的名字，最终路由器用了 HomeWiFi。他表示，智能音箱的 HomeView 只躺在了 21 年的历史文档里，上市时用的智能家庭屏。>> 查看详情

11. 苹果全新家居配件系列发布：含智能摄像头、恒温器和门锁等，与 LG 电子和施耐德电气合作设计

苹果 10 月 13 日宣布推出 Apple Home Collection，这是系列全新智能家居配件，含室内外摄像头、恒温器、温度传感器以及视频门铃和门锁 —— 由 LG 电子和施耐德电气合作设计。>> 查看详情

12. 苹果新款 Apple TV 4K 发布：2399 港元，A19 芯片、Siri AI、内置麦克风

新款 Apple TV 4K 搭载 A19 芯片，CPU 性能提升 50%，GPU 最高翻倍，支持杜比视界、空间音频与 Wi-Fi 7，最多可配对四个 HomePod。内置三颗麦克风，不用遥控器就能唤醒 Siri，遥控器还支持查找功能。11 月 13 日发售，售价 2399 港元。>> 查看详情

13. 苹果 HomePod mini 2 智能音箱发布：五种配色可选，海外支持 Siri AI，1099 元

产品提供五种配色可选，搭载全频驱动单元，支持立体声组合、声音识别、温湿度传感，海外支持 Siri AI 功能，10 月 30 日正式发售。>> 查看详情

14. 苹果举办欢迎回家发布会，盘中股价再创历史新高

苹果于北京时间 10 月 13 日晚 9 点召开了一次主题为“欢迎回家”的新品发布会，正式推出旗下首款智能家庭中枢 HomeView，以及 HomePod mini 2 等新品。>> 查看详情

15. 不能打电话、发短信：华为官网显示手机与手机间通信共享只支持共享网络能力（含 eSIM）

华为在 Mate 90 系列手机上首发了多设备互助通信共享功能。IT之家从华为官网了解到，手机与平板间通信共享支持共享手机双卡通话、短信、网络能力（含 eSIM），支持手机双卡网络切换时，平板网络跟随切换。但手机与手机间通信共享只支持共享手机网络能力（含 eSIM）。>> 查看详情

16. 79 岁陶华碧重新执掌老干妈：引入 AI 全链路管理厂区、2025 年公司全年营收达 54 亿元创品牌新高

陶华碧回归后恢复原料标准，落地全链路 AI 管理，核心原料 100% 可追溯，关键工序不良率降至 0.02%。2025 年老干妈营收达 54 亿元，创下品牌历史新高。>> 查看详情

17. 懂车帝：某网友夸大员工身份和不实内容，已启动法律固证，后续将依法采取维权措施

懂车帝企业辟谣官方账号 10 月 13 日发文：就网传某网友在境内外平台夸大我司员工身份和涉及我方的不实内容，我司已启动法律固证，后续将依法采取维权措施，维护公司合法权益。>> 查看详情

18. 中国汽研回应尊界 V800 检测报告：只对企业送来样品或样车负责，对后续批量生产产品不做任何保证

针对制动踏板争议，第一财经 10 月 13 日从尊界汽车处获悉《尊界 V800 制动踏板检测情况说明》。中国汽车工程研究院股份有限公司检测中心档案室人员向第一财经记者确认了这份报告的存在。但该人员表示：“我们的报告只对企业送来的样品或者样车负责，对于企业后续批量生产的产品，我们不做任何保证。”>> 查看详情

19. 苹果首款智能家庭中枢 HomeView 摄像头规格曝光：1130 万像素索尼 IMX614 传感器

据消息人士通过 macOS 26.7 RC1 系统挖掘，HomeView 将采用索尼 IMX614 传感器，有效像素约 1130 万，支持 4K 级照片拍摄和 60FPS 视频录制。可识别人体、人脸、手部及猫狗，支持 3D 人脸追踪和动作唤醒，但不支持面容 ID。>> 查看详情

20. 荣耀 WIN2 系列手机行业首创双风扇全域无死角散热，至高 12070mAh 巨无霸青海湖电池

荣耀 WIN2 系列手机搭载荣耀东风双子星涡轮散热，行业首创双风扇全域无死角散热，疾速降温 50 秒直降 10°C。>> 查看详情

21. 华为：逻辑折叠技术不是简单把几颗芯片叠在一起，而是最初就以三维视角进行系统设计

华为 10 月 13 日在上海练秋湖举办 2026 麒麟媒体沟通会。华为官方 10 月 13 日还详细介绍了韬定律与逻辑折叠之间的关联。据介绍，在麒麟 9050 系列上，逻辑折叠技术首次实现产品化落地。它不是简单把几颗芯片叠在一起，而是在芯片设计之初就以三维视角进行系统设计。>> 查看详情

22. 华为徐松余：下一代麒麟 2027 芯片就绪，未来 10 年（逻辑折叠）演进可持续

华为 10 月 13 日在上海练秋湖举办 2026 麒麟媒体沟通会，华为半导体业务无线终端芯片产品管理部部长徐松余发表演讲。徐松余透露，下一代麒麟 2027 芯片也已经就绪，到目前为止，所有的测试结果都符合预期，因此在未来 10 年（逻辑折叠）的演进可持续的。>> 查看详情

23. 消息称懂车帝测试尊界 V800 刹车踏板相关视频情况仍在调查中

今年 10 月 8 日，懂车帝实测了 3 台尊界 V800，称在 100km/h-0 紧急制动时刹车踏板支架被踩断，引发网络热议。鸿蒙智行官方工作人员 @AIMIKKKK 10 月 13 日转发《尊界 V800 制动踏板检测情况说明》，并透露，懂车帝相关视频（即懂车帝此次测试尊界 V800 刹车踏板相关视频）的情况仍在调查中。>> 查看详情

24. 古尔曼称苹果 10 月 27~28 日将举办 2026 最后一场活动，推出 iPad mini 8 和 3 款 Mac

彭博社的马克 · 古尔曼（Mark Gurman）10 月 12 日发布博文，爆料称苹果公司计划于 10 月 27 日至 28 日在洛杉矶举办为期两天的产品展示活动，预计集中发布 iPad mini 8 和三款新 Mac。>> 查看详情

25. 荣耀电商部部长称没有国补的石榴再怎么金贵也不好吃，透露 WIN 2 系列手机“大杯”512GB 版可享

荣耀终端股份有限公司中国区电商部部长 @荣耀鹏哥 10 月 12 日晚发文称，没有国补的石榴再怎么金贵也不好吃。他透露，WIN 2 系列手机“大杯”512GB 版可享国补。>> 查看详情

26. 雅思主办方回应：受影响考生增设两天免费专场考试，异地考生可报销交通住宿费

多地考生 10 月 10 日反映，他们报名的当天雅思考试临时被取消，甚至有考生在进行听力考试过程中，也突然被通知停考。而在连续三天停考之后，原本应该在 10 月 13 日进行的雅思单科重考，也在前一天晚上被临时取消。>> 查看详情

27. 2027 款长安启源 Q05 上市：CLTC 续航 506km，限时权益价 7.99 万元起

新车全系 CLTC 续航 506km，标配宁德时代电芯、3C 快充、热泵空调与爆胎稳行系统，配置多方面升级，座舱科技空间表现出色。>> 查看详情

28. 美国核反应堆开始陆续接入 AI

核能行业历来是非常谨慎且极力规避风险的行业，因为事故或失误可能带来灾难性后果，按照常理来说并不适合部署未知风险的新技术，然而现实却讲述了一个截然不同的故事。>> 查看详情

29. 缅北魏家犯罪集团一审 3 人被判死刑，五年诈骗金额近 60 亿元

2026 年 10 月 13 日，福建省泉州市中级人民法院和南安市人民法院一审公开宣判魏家犯罪集团系列案。对魏怀仁、陈大卫、廖景芳 3 名被告人判处死刑；对魏青涛、康敏、熊恒星 3 名被告人判处无期徒刑，对苏红相、邓子达、陈龙江等 55 名被告人分别判处二十四年至三年三个月不等有期徒刑，并相应判处罚金、没收财产、驱逐出境等附加刑。>> 查看详情

30. Visa 中国获批筹备银行卡清算机构

数字支付企业 Visa 10 月 13 日宣布，已正式获中国人民银行批准在中国境内筹备银行卡清算机构。这标志着 Visa 服务中国境内支付市场进程中的一个重要进展。>> 查看详情

31. 鸿蒙智行：智界 V9 连续四个月获 40 万以上 MPV 市场销量冠军

鸿蒙智行官方 10 月 13 日宣布，智界 V9 连续四个月获 40 万以上 MPV 市场销量冠军。>> 查看详情

32. 雅思考试 10 月 13 日再度取消：已连续四天停考，官方曾解释为技术故障

有考生表示，10 月 12 日“雅思考试官方服务平台”微信小程序还在正常发布考试通知，但 10 月 13 日的考试又被取消了。英国文化教育协会考试客服中心工作人员证实考试确实已经取消，并表示他们也是晚上临时接到停考通知。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。