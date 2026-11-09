IT早报 1109：208 万元比亚迪仰望鼎曜限量版车型价格揭晓；曝 ChatGPT 突现封号风波；特斯拉上海工厂零部件本土化率达 98%；央视曝光二手交易“到手刀”乱象...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 11 月 9 日星期一，今天的重要科技资讯有：

1. 208 万元！比亚迪仰望鼎曜「山河鼎韵」限量版车型价格揭晓

仰望鼎曜“山河鼎韵”限量版拥有专属外观内饰及高定配置，包含琥珀金双腰线、限量版专属印记、专属云纹图案、出风口宝石 · 和田玉、金色扬声器面罩、车门内置芳纶纤维等。>> 查看详情

2. 曝 ChatGPT 突现封号风波，200 美元 Pro 用户也遭殃

据凤凰网科技消息，近期多名 ChatGPT 用户反映账号无预警被封，含 200 美元 / 月的 Pro 订阅用户，部分用户长期积累的聊天记录与工作资料无法访问。ChatGPT 官方尚未就此次集中封号事件给出统一解释，也未披露具体受影响人数。>> 查看详情

3. 陶琳：特斯拉上海超级工厂零部件本土化率达 98%

陶琳表示上海超级工厂是特斯拉在华制造重要支点，中国签约本土一级供应商超 400 家，60 余家进入全球供应链，双方合作深入产品开发与生产管理协作。>> 查看详情

4. 央视曝光二手交易“到手刀”乱象，有快递员每月拿 4000 元好处费配合诈骗

“到手刀”是二手交易里的一个黑话：意思是货一到手，买家就挑毛病、砍价，不按谈好的价格付款。>> 查看详情

5. 微软 WinUI 3 原生注册表编辑器首次曝光，界面告别 Win95 时代设计

这款编辑器来自开源项目 Microsoft.UI.Reactor，采用双栏布局、取消黄色文件夹图标、新增状态栏，启动速度与原版 regedit 相当。目前已支持创建、重命名、删除注册表项及多种键值类型，但网络注册表、加载配置单元等功能尚未完全实现。>> 查看详情

6. 消息称摩托罗拉阔折叠手机 Razr Flex 27 会有国行版，搭载第五代骁龙 8 芯片

博主 @体验more 11 月 8 日透露，摩托罗拉阔折叠手机 Razr Flex 27 会有国行版。>> 查看详情

7. 得物 App 宣布接入苹果国行 Apple 智能，利用 iPhone 拍摄商品即可 AI 快速查信息

得物 App 宣布接入国行苹果 Apple 智能，iPhone 用户拍摄商品即可查看价格走势、用户评价等信息，帮助消费者决策。得物已支持通过视觉智能直接跳转商品详情页。>> 查看详情

8. 苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo“裂屏门”追踪：消息称系供应商原材料问题

博主爆料称铰链问题已基本查清，根源指向供应商原材料。苹果或可通过序列号识别受影响批次，但能否主动换机仍是未知数。有供应商已发声明否认缺陷，苹果官方仍称仅少量设备受影响。>> 查看详情

9. 比亚迪李柯回应收购玛莎拉蒂传闻：或许几年前兴趣更高，但现在我们已经走出属于自己的道路

北京时间 11 月 6 日，比亚迪仰望 U9X（U9 Xtreme）阿布扎比公共道路极速挑战，以 503.17km/h 的成绩再创全球极速新纪录。>> 查看详情

10. 古尔曼称苹果 CEO 特努斯“上任三把火”，敦促软件主管费德里吉大胆搞 AI

特努斯希望苹果在 AI 领域有更大的作为，也对费德里吉未能像竞争对手那样积极拥抱 AI 感到不满，因此要求他加快开发进度，不能满足于仅仅完成 Siri 必要的功能升级。>> 查看详情

11. 四门版“糯玉米”：消息称长安 Lumin PLUS 纯电小车将于 11 月 11 日上市

长安 Lumin PLUS 将于 11 月 11 日正式上市。>> 查看详情

12. 博世吴永桥：汽车不该拿来订咖啡、订机票，建议手机和车机划清边界

其透露，博世为全球客户做了百余个座舱项目，涉及的功能就包括在车上订咖啡、订餐馆、订火锅店、订机票、订酒店，后来却发现用者寥寥，“几乎没人用”。>> 查看详情

13. OPPO Reno17 系列手机外观首秀：宋雨琦代言，11 月 16 日发布

新机提供奇遇喵、冰月白、可可棕、初雪白四款配色，其中奇遇喵主打 3D 立体小猫图案后盖。标准版搭骁龙 7 Gen 4，Pro 版上天玑 8550，均配 50MP 潜望长焦，并首发全焦段 4K 超清长实况。>> 查看详情

14. 苹果 iPhone 18/18e 系列机型 X 光图曝光：两款手机共用部分模具，搭 4430mAh 电池

最新曝光的 X 光图显示，iPhone 18 与 18e 内部布局高度相似，或共用部分模具以降低成本。两款机型均配备 4430mAh 钢壳电池，较前代提升约 20%。>> 查看详情

15. Menlo Ventures 报告：中国 AI 模型占全球开源模型企业支出 89%，Kimi、DeepSeek、GLM 位列前三

Menlo Ventures 最新报告显示，中国 AI 模型拿下全球开源企业支出 89%，Kimi 占 61% 居首，DeepSeek、GLM 紧随其后，西方头部模型 Llama 仅占 7%。>> 查看详情

16. CPU-Z 数据显示 PC 内存容量首次同比下降，16GB 配置占比上涨 12.9%

CPU-Z 最新统计显示，32GB 仍是最受欢迎的内存容量但占比下降 2.5%，64GB 降幅达 18%。低容量配置逆势上涨，16GB 占比增长 12.9% 达 33.0%，8GB 占比增长 5.5%。DDR4 占比升至 54.5%，DDR5 降至 32.9%。内存价格大幅上涨被认为是背后主因。>> 查看详情

17. iG 战队 0:3 不敌 GEN 止步四强，无缘《英雄联盟》S16 最终决赛

《英雄联盟》S16 半决赛首日，iG 连丢三局被 GEN 横扫，止步四强。三局比赛中 Canyon 与 Chovy 发挥亮眼，iG 始终未能找到破解之道。另一支 LPL 战队 BLG 将于 11 月 9 日 6:00 迎战 T1，争夺最后一张决赛门票。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。