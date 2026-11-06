IT早报 1106：华为鸿蒙终端用户数本月将突破 1 亿大关；奥迪研发高管抨击速成车；华为鸿蒙电脑官宣年内支持侧载；2027 年放假安排出炉...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 11 月 6 日星期五，今天的重要科技资讯有：

1. 华为鸿蒙 HarmonyOS 终端用户数预计 11 月下旬突破 1 亿大关

目前，华为 HarmonyOS 6&7 终端设备数已突破 9000 万、华为终端设备款 140+、可获取应用和服务数 45 万 +。IT之家从华为擎云 2026 鸿蒙办公产业峰会现场了解到，HarmonyOS 终端用户数即将突破 1 亿，预计会在 11 月下旬达成这一目标。>> 查看详情

2. 奥迪研发高管冯思远抨击速成车，承诺保持超 24 个月开发期

奥迪创新技术中心 11 月 5 日正式开业，在媒体问答环节上，针对速度和品质如何兼得问题，奥迪创新技术中心总经理冯思远抨击了速成车。>> 查看详情

3. 华为鸿蒙电脑官宣年内支持侧载，开放本地安装应用

IT之家在 11 月 5 日的 2026 鸿蒙办公产业峰会现场了解到，华为终端 BG 平板与 PC 产品线总裁朱懂东官宣，华为鸿蒙电脑将在今年内支持侧载，开放本地安装应用。>> 查看详情

4. 2027 年放假安排出炉：调休减少，史上最长 9 天春节假期即将回归

2027 年全年放假安排 11 月 5 日下午正式出炉。史上最长春节假期将再次回归，2027 年也将成为近年来调休天数最少的年份。>> 查看详情

5. AI 视频模型卷出新高度：谷歌 Gemini Omni 1.2 Flash 发布，原生 15 秒生成、较 1.1 降价 30%

谷歌正式推出 Gemini Omni 1.2 Flash 视频生成模型，720p 视频生成价格较上一代下调 30% 至每秒 0.07 美元，支持最长 15 秒原生视频生成、多轮对话编辑与更强的参考一致性。>> 查看详情

6. 腾讯混元：Hy4 调用激增，WorkBuddy 已十倍扩容、Hy3 限免延长

官方表示，已针对 Hy4 推理集群进行紧急扩容十倍并提升了用户的免费体验额度，也将持续动态调配资源。>> 查看详情

7. DeepSeek Harness：日活跃用户达 154 万、日消耗 Token 约 92 万亿，将建设官方插件市场

DeepSeek Harness 官方 11 月 5 日晚公布了 DeepSeek Harness 产品与社区的进展，并介绍了面向插件作者的支持计划。>> 查看详情

8. 网易 UU 远程宣布适配鸿蒙 HarmonyOS 系统，移动端 Beta 版内测预约开启

网易 UU 远程 11 月 5 日宣布适配鸿蒙 HarmonyOS 系统，移动端 Beta 版内测预约开启（手机 / 平板原生适配）。据介绍，网易 UU 远程是一款由网易开发的专业远程控制软件，支持用手机、平板、电脑或电视远程操控另一台电脑。>> 查看详情

9. 华为智慧音频桌面小组件正式上线，支持 HarmonyOS、iOS、Android 系统

华为官方 11 月 5 日宣布，智慧音频桌面小组件正式上线，可查看电量、选择降噪模式、开关空间音频，支持 HarmonyOS、iOS、Android 系统。>> 查看详情

10. 100% 国产电脑！华为擎云 HM650 系列首款鸿蒙台式机获业界首个国产化率 100% 认证

在 11 月 5 日的华为擎云 2026 鸿蒙办公产业峰会现场，华为终端平板与 PC 产品线总裁朱懂东宣布，华为擎云 HM650 系列首款鸿蒙台式机拿下业界首个国产化率 100% 认证。>> 查看详情

11. 华为鸿蒙电脑官宣开放升级 HarmonyOS 7 系统

在 11 月 5 日的华为擎云 2026 鸿蒙办公产业峰会上，华为终端平板与 PC 产品线总裁朱懂东宣布，鸿蒙电脑开放升级 HarmonyOS 7 系统。据介绍，HarmonyOS 系统持续演进，已经历 5 次大版本迭代、30+ 次小版本迭代。最新的鸿蒙 7.0 系统已演变成“全场景智能操作系统”。>> 查看详情

12. 内存涨价环境下 Discord 弃用 Electron：改用 Rust 重写客户端，占用体积从 4GB 降至 290MB

IT之家 11 月 5 日消息，Discord 联合创始人兼首席技术官斯坦尼斯拉夫 · 维什涅夫斯基在 X 平台确认，Discord 已弃用 Electron 并采用 Rust 重写桌面客户端，界面层采用 GPUI 框架。同时移动端也将逐步迁移至 Rust，iOS 和 Android 版当前使用的 React Native 将被替换，但移动端会保留原生 UI，通过 Rust 与桌面端共享应用代码。>> 查看详情

13. 国铁集团：Z、N、V 字头普速旅客列车 11 月 25 日发行，首批车票 11 月 11 日起发售

据国铁集团官方，全国铁路列车车次编排改革顺利推进，第一批车次变更即将实施，11 月 25 日 0 时起始发开行的普速旅客列车、11 月 24 日 18 时起始发开行的货物列车将正式启用新车次，按照 2026 版《列车车次编排规定》，普速旅客列车使用 Z、N、V 字头字母。>> 查看详情

14. 鸿蒙智行问界新 M8 更多规格公布：升级三零重力座椅、-18℃ 超低温速冷车载冷暖箱，11 月 13 日上市

问界新 M8 配置再曝光，首发全车健康照明与车载护眼大路灯，升级三零重力座椅及按摩功能。车载冷暖箱最低-18℃，六座版满座后备箱达 416L。全系 800V，纯电续航 830km，增程版综合续航 1435km，搭载华为乾崑智驾 ADS 5。>> 查看详情

15. 22.98 万元起 2027 款极氪 7X 开启预售，CLTC 续航 620~802km

极氪汽车 11 月 5 日宣布，2027 款极氪 7X 开启预售，预售价 22.98 万元起。>> 查看详情

16. 苹果 MacBook Neo 卖爆：消息称第二代订单量翻倍备货，2027 年瞄准 1600 万台

行业媒体 DigiTimes 11 月 4 日发布博文，援引供应链消息报道，苹果已向零部件供应商给出第二代 MacBook Neo 的出货预测：2027 年计划出货约 1600 万台，较 2026 年款约 800 万台的出货量增加一倍。>> 查看详情

17. 比亚迪第二代海豹 07 上市：搭载云辇-M 智能磁流变车身控制系统，超级置换价 13.59 万元起

新车共五款车型，提供纯电与插混两种动力。轴距达 2960mm，车顶搭载激光雷达，支持城市与高快领航辅助。插混版综合续航 1700km，纯电版零百加速 5.5 秒。配备 20 扬声器帝瓦雷音响和零重力座椅。>> 查看详情

18. 微信员工谈朋友圈私密发表功能是否“鸡肋”：从数据反馈上来看，大家其实非常接受

微信员工客村小蒋回应私密发表功能争议，称其本质与仅自己可见一致，旨在让用户在发表时放下顾虑、真正记录。内部虽有过争论，但最终将两个入口并列放置。>> 查看详情

19. 华为余承东：鸿蒙电脑迈过百万台门槛，是新的起点

为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东 11 月 5 日发文表示，鸿蒙电脑迈过百万台门槛，是新的起点。11 月 5 日，面向企业办公的华为擎云 HM650 系列、鸿蒙电脑企业版也来了。>> 查看详情

20. 7 英寸手机卷土重来：消息称年底至明年上半年将推出多款大屏机型，覆盖中端、旗舰等定位

博主 @数码闲聊站 11 月 5 日发文爆料，年底至明年上半年，各手机厂商将发布多款 7 英寸大屏手机，覆盖中端、旗舰等定位。博主还补充了一句“未完待续”，暗示会有更多 7 英寸大屏手机。>> 查看详情

21. 中国移动支付业务“和包”升级为“移动钱包”，带来三大全新体验

中移支付有限公司 11 月 5 日官宣，中国移动“和包”升级为“移动钱包”，汇聚话费充值、移动出行、权益卡券等各类场景与优惠。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。