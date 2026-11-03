IT早报 1103：奥尔特曼称个人电脑浪费内存遭全网声讨；苹果 2026 财年净利润 1321 亿美元；美团称外卖 15 元以下订单数量减半；世界机器人登泰山大赛收官...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 11 月 3 日星期一，今天的重要科技资讯有：

1. OpenAI CEO 奥尔特曼称个人电脑浪费内存遭全网声讨，马斯克也来补刀

OpenAI CEO 奥尔特曼称把 DRAM 装在个人电脑中是资源浪费，引发全网不满，马斯克公开发文声讨，称民众理应拥有自己的内存，还直接骂奥尔特曼是“智障”。>> 查看详情

2. 苹果 2026 财年归母净利润 1321.75 亿美元同比增长 18%，iPhone、Mac 和服务业务收入及大中华区净销售额均实现增长

苹果 2026 财年年报营业总收入 4788.34 亿美元、同比增长 15.06%、环比增长 15.06%；归母净利润 1321.75 亿美元、同比增长 18%、环比增长 18%。>> 查看详情

3. 15 元以下订单减半，美团薛冰称外卖行业迎来拐点、低价泡沫在消退

在今年 10 月的 2026 外卖产业大会上，美团外卖事业部总经理薛冰发言，称外卖行业迎来拐点，低价泡沫在消退。>> 查看详情

4. 首届 CMG 世界机器人登泰山大赛收官，宇树斩获 1 金 2 银

本次赛道全程 3.9 公里、3100 余级台阶，宇树 A2 以全自主模式夺得足式竞速冠军，B2 在负重赛中稳健登阶。此外，多支独立团队基于宇树产品二次开发参赛，展现出较强的开发者生态。>> 查看详情

5. 罗技再因“狗”营销陷入争议，客服回应“已在调查”

继 3 月 GPW3 争议文案致歉后，罗技 G 影音旗舰店推广 GPW4 朱雀鼠标的视频再用“狗”表情包暗讽消费者，引发网友不满。客服回应已展开调查，强调尊重每一位玩家。>> 查看详情

6. 国产武侠游戏《影之刃零》72 小时销量突破 400 万

国产武侠游戏《影之刃零》官方 11 月 2 日宣布，发售后 72 小时全平台销量突破 400 万。>> 查看详情

7. 央视揭秘“AI 生成女友”网恋诈骗流水线，15 人被骗 180 余万元

上海警方近期侦破一起 AI 生成女友网恋诈骗案。诈骗团伙聘请聊手、编写 7 天剧本，用 AI 处理照片伪装美女，以买花篮筛选目标，再编造家人重病骗钱，全国 15 人被骗 180 余万元。>> 查看详情

8. 宇树机器人 G1 因过热退出登泰山大赛，被担架抬下山

首届 CMG 世界机器人登泰山大赛 11 月 2 日在山东泰安开赛，赛道全长 3.9 公里、3100 余级台阶。宇树 G1 开发版本因机器过热中途退赛，由工作人员用担架抬下山。>> 查看详情

9. 批量劝退应届生的车灯公司星宇股份 2026 年第三季度归母净利润 2.62 亿元，同比下降 39.62%

星宇股份表示，归母净利润下降主要系公司业务收入下降，部分原材料价格同比显著上涨导致成本增加，以及研发费用增加所致。>> 查看详情

10. Anthropic 第三季度营收 170 亿美元同比暴涨 11 倍，冲刺史上最大 IPO

Anthropic Q3 营收近 170 亿美元同比暴增 11 倍，但净亏损高达 233 亿美元，运营费用飙升 292%。公司已递交 IPO 申请，目标募资超 SpaceX 纪录，估值区间 1.4 万亿至 1.75 万亿美元，或成首家前沿大模型上市公司。>> 查看详情

11. 苹果 CEO 特努斯：iPhone Duo 产能爬坡“进展顺利”，屏幕问题仅占“极小比例”

苹果 11 月 3 日发布 2026 财年（2025 年 9 月 28 日～2026 年 9 月 26 日）年报及第四财季（2026 年 6 月 28 日～2026 年 9 月 26 日）后，该公司首席执行官约翰 · 特努斯（John Ternus）表示，其首款折叠 iPhone Duo 目前仍处于产能受限状态，公司无法满足市场需求，也暂时无法预测供需何时能够恢复平衡。>> 查看详情

12. 理想高管辟谣常州停车场有上万台 0 公里二手车：实为撤展车、试驾车，仓库总规模仅 3900 个车位

针对网传常州停车场停放上万台“0 公里二手车”一事，理想产品负责人周若愚辟谣称，视频中车辆实为各地撤展的试驾车和展车，目前正按二手车流程处置，该仓库总规模仅 3900 个停车位，远远达不到网传的上万台规模。>> 查看详情

13. 2026 款奔驰 E 300 L 改款轿车上市：首次搭载中国团队开发的 AI 座舱，起售价下调 1.6 万元

2026 款奔驰 E 300 L 改款轿车 11 月 2 日正式上市，建议零售价格 42.38 万元至 50.98 万元。>> 查看详情

14. 消息称国内多家汽车企业“进京”，与相关部门协商“混动汽车出口欧盟配额”

“（配额方案）总量有限，每家可以分配到的出口额度并不会很多，目前各家（车企）都在努力争取中。”一位知情人士称。>> 查看详情

15. 我国已达到世界地空导弹武器系统第一梯队前列水平

据央视军事报道，近年演训任务中，中部战区空军地导某部已成功拦截多型目标，成功击毁多型导弹，开创多个首次。军事专家张学峰说：“到目前为止，可以说我们已经达到了世界地空导弹武器系统的第一梯队的前列。”>> 查看详情

16. 思科给 1 位年轻工程师无上限 Token 预算，最终目标 2 年内利用 AI 重写 98% 的遗留代码

思科总裁兼首席产品官吉图 · 帕特尔透露，他指派了一位 27 岁的年轻工程师，设定了在 24 个月内利用 AI 重构 / 重写公司 98% 遗留代码的目标。>> 查看详情

17. 小米雷军到海尔总部参观，送董事长周云杰车模

雷军 11 月 2 日下午到访海尔总部参观学习，感谢周云杰盛情款待，并赠送小米 SU7 Ultra 车模。两家企业此前围绕智能家居生态互联已有多次交流。>> 查看详情

18. “女生罹癌离世前攒下医药费，买张 RTX5090 留给男友”温情故事引发关注，网友感叹“宁愿这是编的”

B站 UP 主分享暖心故事，一位罹癌离世女生悄悄攒下男友转的医药费生活费，为他购入 RTX5090 顶配主机，留手写信与存款卡，视频近期爆火，网友纷纷留言动容。>> 查看详情

19. 华为“智阅键”翻页功能最新适配机型公布，含 Pura X View、Mate 90 系列等

今年 4 月，华为发布了 Pura X Max 系列和 Pura 90 系列手机，并带来了“智阅键”翻页功能。目前华为官网已公开该功能的适配机型，含 Pura X View、Pura 90 系列、Mate XT 2 | ULTIMATE DESIGN 系列、Pura X View 系列和 Mate 90 系列等。>> 查看详情

20. 华为 Pura X View 阔直板手机销量被曝突破 75 万台，官网现已放开购买

据长期关注国内手机市场份额的数码博主 @RD观测 爆料，截至 2026 年第 43 周（10 月 19 日-10 月 25 日），华为 Pura X View 阔直板手机的销量约 75.53 万台。据IT之家了解，华为 Pura X View 此前长期处于缺货状态。目前，该机在官网已放开购买，并支持至高 12 期 0 分期利息活动。>> 查看详情

21. 巴菲特自曝特殊习惯：已经 48 年没喝过水，每日狂饮可乐

沃伦・巴菲特自曝近半世纪未喝水，日常以樱桃味可乐为主要饮品，该饮食习惯与其投资偏好、布局高度绑定。>> 查看详情

22. 鸿蒙智行问界 M9 Ultimate 领世加长版车主画像官方揭秘，近 7 成家庭税后年收入超百万

鸿蒙智行全新一代问界 M9 系列 11 月 2 日官宣累计交付破 50,000 台。其中，M9 Ultimate 领世加长版累计交付超 5,000 台。问界汽车官方 11 月 2 日还揭秘了问界 M9 Ultimate 领世加长版的车主画像：该车型 35-44 岁用户占比超 5 成，近 9 成职业为企业家、企业高管，近 7 成家庭税后年收入超百万。>> 查看详情

23. 冯骥发文祝贺《影之刃零》销量破 400 万：游戏归根到底，是热爱者做给热爱者的事物

国产武侠游戏《影之刃零》官方 11 月 2 日宣布，本作发售后 72 小时全平台销量突破 400 万。游戏科学创始人、CEO /《黑神话：悟空》制作人冯骥 11 月 2 日发文祝贺，表示《影之刃零》比销量更让人欣喜的，是好评率连续三天的变化。游戏归根到底，是热爱者做给热爱者的事物啊。>> 查看详情

24. 比亚迪仰望 U9X 重启极速挑战，小米胡峥楠称致敬所有还在坚持实干的先行者和同行者

比亚迪仰望汽车 11 月 2 日正式宣布，重启极速挑战，将在阿联酋首都阿布扎比开启一场全新的开放公路极速挑战。>> 查看详情

25. B站过去一年科普、科技相关知识内容累计观看时长突破 23 亿小时，相关 UP 主达 133 万

过去一年，B站上科普、科技相关知识内容，用户累计观看时长突破了 23 亿小时，相关 UP 主达 133 万，有超过 3200 位专业科研人员、科技企业等加入B站分享内容。>> 查看详情

26. 2026 鸿蒙星光盛典阵容首波线索释出，预计为王以太、艾热、宋茜、李佳薇、陈楚生、姚安娜

中央广播电视总台央视频官方微博 11 月 2 日释出了 2026 鸿蒙星光盛典阵容的首波线索。官方并未直接公布阵容具体人员，而是采用 emoji 线索猜谜的形式，放出了人物剪影让大家猜测。首波阵容预计包含王以太、艾热、宋茜、李佳薇、陈楚生和姚安娜。>> 查看详情

27. 华为星芒 6.39 英寸 1.5K LTPS 阔直板手机再曝：极窄四等边设计、电源键改成紫色，主攻线上

博主 @数码闲聊站 11 月 2 日发文，曝光了某厂 6.39 英寸 1.5K LTPS 阔直板手机更多配置信息。从评论区讨论来看，这款新机归属华为星芒品牌。消息称该机配备 6.39 英寸 1.5K LTPS 直屏，采用 1.05mm± 极窄四等边设计，主攻线上，定义相对更具性价比。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。