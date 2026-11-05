IT早报 1105：调查显示近七成中国受访者今年不换手机；苹果就多地天气突现-32℃ 致歉；曝华为子品牌星芒英文名 OSTA；传字节将限制员工自费使用 Claude...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 11 月 5 日星期四，今天的重要科技资讯有：

1. 彭博行业研究 10 月调查：近七成中国受访者 2026 年不会更换智能手机

在统计的 11 项换机原因中，电池续航、拍摄性能、内存规格仍是中国消费者最为看重的属性，人工智能以 8% 则排在所有选项的末位，甚至低于一年前的 12%。>> 查看详情

2. 苹果客服就天气离谱数据致歉：初步排查为系统端口问题，已紧急完成修复

对于有用户猜测“数据定位跳转至其他地区”，客服予以否认，若属定位漂移，临近日期的天气数值应全部异常，而非仅具体到某一天出现极端值。>> 查看详情

3. 曝华为子品牌星芒英文名 OSTA，旗下首款阔直板手机定名 OSTA O1 Pro

博主 @数码闲聊站 11 月 4 日爆料，华为子品牌星芒的英文名是 OSTA，手机盒上也写的 OSTA，第一款阔直板手机叫 OSTA O1 Pro。>> 查看详情

4. 曝字节将大面积限制员工在内部自费使用 Claude、Codex 等

爆料称，本月起，字节跳动将会对所有 L4 级别的代码仓库和飞书文档进行外部 AI 访问封禁，覆盖范围全公司，员工个人采买的 AI 账号不能再用。>> 查看详情

5. 比亚迪：网传“天神之眼 C 停产”等消息不实

比亚迪方面称，近期，网络上出现的“比亚迪天神之眼 C 停产、天神之眼 B / 天神之眼 C 将更换智驾方案”等相关传言为不实信息。为给消费者提供更安全、更可靠的智驾体验，比亚迪始终坚持全栈自研，相关智驾软件也在持续迭代更新中。>> 查看详情

6. 连续 2 小时 40 分钟纯代码生成 66 秒动画，Anthropic 新旗舰 Fable 5.5 实测曝光

开发者社区陆续流出 Fable 5.5 测试案例，其中一段纯代码生成的 66 秒动画短片引发关注，模型连续自主编程近 3 小时完成画面、配乐和音效。此番曝光恰逢 Anthropic 推进 IPO，但官方尚未确认真实性。>> 查看详情

7. 微信鸿蒙版 App 推 8.0.23.34 正式版更新，更多用户灰度合并发图功能

微信鸿蒙版 App 在华为应用市场（App Gallery）发布了 8.0.23.34 正式版更新。和往常一样，本次更新的说明依旧为“修复了一些已知问题”。据反馈，合并发图功能开放给了更多用户，给好友发送图片和视频时，若选择三张及其以上的内容，会弹出“发送后合并展示”选项。>> 查看详情

8. 中兴手机官方微信公众号账号迁移，主体变更为上海申启纪元智能终端有限责任公司

中兴手机公众号 11 月 4 日发布《关于账号进行迁移的说明》，宣布因运营需要，“中兴手机”将进行账号迁移，业务、功能将转移至新账号“中兴终端”。新账号主体为上海申启纪元智能终端有限责任公司。>> 查看详情

9. 安卓首款阔直板手机酷派 COOL X Wide 宣布延期发货，官方发布致歉说明

酷派京东自营旗舰店发布了一则《关于酷派 COOL X Wide 阔直板发货延期的致歉说明》。说明提到，这款新机将推迟至 2026 年 11 月 15 日起陆续发货。官方也为在 2026 年 11 月 8 日前购买一元权益包的用户进行权益升级：新增一年只换不修权益、原一年延长保修升级为三年延长保修。>> 查看详情

10. 比尔 · 盖茨：阿尔茨海默病的检测和治疗方法已经问世，但采用的进展很缓慢

比尔 · 盖茨透露，目前行业正在研发新的血液检测方法，用于检测 tau 蛋白 —— 这种蛋白质会杀死神经元并导致认知能力下降。新药也可能针对 tau 蛋白发挥作用。>> 查看详情

11. 华为申请注册“OSTA”商标：网传是最新子品牌星芒英文名，涵盖手机、平板等分类

国家知识产权局商标局最新信息显示，华为技术有限公司近期申请注册了“OSTA”商标，今年最新申请记录显示处于“等待实质审查”阶段。博主 @数码闲聊站 11 月 4 日爆料，称华为子品牌星芒的英文名是 OSTA，手机盒上也写的 OSTA，第一款阔直板手机叫 OSTA O1 Pro。>> 查看详情

12. 华为星芒首款阔直板手机 OSTA O1 Pro 包装盒一角曝光，拥有 16GB+1TB 规格

博主 @数码闲聊站 11 月 4 日爆料，华为子品牌星芒的英文名是 OSTA，手机盒上也写的 OSTA，第一款阔直板手机叫 OSTA O1 Pro。博主随后在评论区中曝光了星芒首机 —— OSTA O1 Pro 包装盒的一角。画面显示，该机归属华为终端有限公司，并拥有 16GB RAM+1TB ROM 规格。>> 查看详情

13. 苹果“极端保护”遇挑战：开启锁定模式的 iPhone 18 Pro 被越狱，升级 iOS 27.2 仍保留状态

网络安全团队 Calif 11 月 4 日在 X 平台发布视频，在一台已开启“锁定模式”（Lockdown Mode）的 iPhone 18 Pro 上，演示成功越狱，随后安装 iOS 27.2 更新，更新后仍保留越狱状态。>> 查看详情

14. 微信灰度测试「声音清晰度增强」选项：目前支持苹果 iOS 和安卓版，华为鸿蒙版仍在开发中

支持 iOS 和安卓，开启前需完成听力测试，功能从关怀模式独立出来，未开启关怀模式也可单独使用，鸿蒙版仍在开发中。>> 查看详情

15. “iPhone 天气下周五温差”冲上热搜：苹果自带天气 App 多地显示 13 日最低气温零下 32 度，网友调侃“极寒末日守好庇护所”

多名网友 11 月 4 日社交平台上反馈，苹果 iPhone 自带的天气 App 出现明显异常，杭州、南京等地 11 月 13 日的最低气温被显示为 -32℃，上海则显示 -31℃，和实际气候相差悬殊。>> 查看详情

16. 真 · 互通：国行 Apple 智能创作内容、问询结果会同步至千问 App

苹果 11 月 4 日凌晨面向 iPhone 推送了 iOS 27.3 系统首个开发者预览版，为国行用户带来了「Apple 智能与 Siri」。IT之家实测发现，国行 Apple 智能问询结果会同步至千问 App，后者可提供语音播报、分享、复制、收藏、重新生成等功能。>> 查看详情

17. 赛力斯：积极准备 L3 级自动驾驶相关工作，具体车型和申报信息以官方发布为准

赛力斯 11 月 4 日在互动平台表示，L3 级有条件自动驾驶需要满足国家法规标准、产品准入、场景政策与合规验证等多环节的要求。>> 查看详情

18. 尝鲜需谨慎：曝 iPhone Duo 升级 iOS 27.3 测试版微信暂缺“和其他设备同时登录”功能

今年 10 月，微信远程升级，支持在 iPhone Duo 上和其他设备同时登录。据多位博主反馈，iPhone Duo 在升级 iOS 27.3 首个开发者预览版后，虽然支持了 Apple 智能，但暂时失去了“和其他设备同时登录”功能，仅可以作为普通手机设备登录。>> 查看详情

19. 张朝阳：搜狐账上有 12 亿美元现金，有一场重大的社交平台的仗要打

10 月 31 日，搜狐视频关注流 Halloween 美剧 Cosplay Party 在京举行。张朝阳称，搜狐仍需投入资金发展社交平台，“有一场重大的社交平台的仗要打”。>> 查看详情

20. 腾讯混元 Hy4 正式版发布，号称首次跻身最强开源模型之列、为真实生产力而生

相比于 Hy4 preview，Hy4 显著扩展了预训练和后训练规模，首次引入了视觉能力，并大幅提升了指令遵循、长文理解、长程任务、深度研究等各项综合能力。>> 查看详情

21. 网传南京大学“智慧教室系统”可识别抬头率，回应称未经授权不进行人脸识别、已不再统计抬头率数据

南京大学本科生院、信息化建设管理服务中心表示：未经授权，我校智慧教室系统在教学应用中不采集人脸等生物特征信息、不进行人脸识别。考虑到课堂学习方式更加多元，当前我校智慧教室系统已不再统计抬头率数据，网传的教室拍摄画面系苏州校区今年 5 月在线督导的个人截屏。>> 查看详情

22. 明知车辆用不了 FSD 却仍然推销，特斯拉在韩国遭消费者组织投诉

韩国消费者权益组织准备于当地时间 5 日向韩国公平交易委员会投诉特斯拉，指控特斯拉明知在韩销售的大多数车辆无法合法使用 FSD 驾驶辅助系统，却仍向消费者推销该功能，涉嫌误导数万名韩国消费者。>> 查看详情

23. 国家发改委：时速 400 公里高铁将稳步推进商业化运营

国家发展改革委基础设施发展司司长夏鑫在 11 月 4 日的新闻发布会上提到，加快构建时速 400 公里高铁建造运营成套技术和标准体系，稳步推进商业化运营。>> 查看详情

24. 《英雄联盟》S16 淘汰赛首日：iG 3:1 战胜 TES 晋级，时隔 7 年重回四强舞台

2026《英雄联盟》全球总决赛 1/4 决赛首日，LPL 赛区四号种子 iG 以 3:1 战胜三号种子 TES，成为首个晋级 S16 四强的队伍。>> 查看详情

25. 消息称极氪计划推出硬派越野 SUV：对标奔驰大 G，预计 2028-2029 年量产

极氪内部并没有给这款硬派越野 SUV 设立代号，从供应商的口径来讲，他们将这个项目称为“极氪对标奔驰大 G 的车型方案”。据悉，该车型目前仍在做供应商的匹配，尚未正式立项，按照进度来推测，这款对标大 G 的车型方案预计会在 2028 年 —2029 年量产。>> 查看详情

26. 比亚迪新车型确认 11 月 27 日广州车展首发，预计为全新一代比亚迪汉

比亚迪王朝网 10 月销量首次突破 20 万辆，将于 11 月 27 日广州车展首发一款用户呼声极高的新车型，结合申报信息大概率为全新一代汉，尺寸大幅升级并提供纯电、插混多版本。>> 查看详情

27. 宝马第八代 3 系长轴版申报：2.0T 动力加持，轴距比海外长了 110mm

新车搭载型号为 B48B20K 或 B48B20N 的 2.0T 汽油发动机，由华晨宝马汽车有限公司生产，排量 1998ml，额定功率 172kW 或 211kW，发动机最大净功率为 155kW 或 190kW，最高车速可达 233km/h 或 250km/h，符合 GB18352.6-2016 国 Ⅵ 排放标准。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。