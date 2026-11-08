IT早报 1108：比亚迪超豪华行政旗舰轿车仰望鼎曜行政版发布；中国空间站将迎首位外籍航天员；深蓝汽车“车载洗脚装置”专利公布；搜狗问问正式停运...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 11 月 8 日星期日，今天的重要科技资讯有：

1. 比亚迪超豪华行政旗舰轿车登场！仰望鼎曜行政版车长 5.6 米、续航破千公里

新车采用中轴对称布局与对开门设计，后排配零重力云感座椅和中央行政岛台。易四方、云辇悬架加持，还搭载自研 4nm 智驾芯片，CLTC 续航超 1000 公里。>> 查看详情

2. 中国“天宫”空间站将迎首位外籍航天员，巴基斯坦载荷专家确认参加神舟二十四号任务并乘神二十三飞船返回

中国载人航天办宣布，神舟二十四号任务将搭载 1 名巴基斯坦载荷专家，短期在轨飞行后乘神舟二十三号返回，系中国空间站首位外籍航天员。中巴 2025 年签署合作协议，经多阶段选拔 2 名巴方预备航天员在华完成训练考核。>> 查看详情

3. 深蓝汽车“车载洗脚装置”专利公布：脚盆能直接塞到座椅底下

该装置主要由脚盆和伸缩机构组成，平时可折叠收纳在副驾驶座椅下方的专用空间内，需要泡脚时再伸出展开。不仅如此，脚盆内部还设计了防溅水结构、导流孔和防晃结构。>> 查看详情

4. 腾讯旗下搜狗问问 11 月 7 日正式停运，曾拥有过亿用户

根据官方公告，搜狗问问及问问商城于 11 月 7 日 23 时 59 分停止服务，问豆兑换同步关闭，用户账号将自动注销。平台提醒用户尽快备份提问、回答及个人内容，停服后数据将依法删除或匿名化处理。>> 查看详情

5. 苹果 iPhone Duo 折叠屏手机首周销量曝光，三天卖出约 12.46 万台

长期关注国内手机市场份额的数码博主 @RD观测 11 月 7 日曝光了苹果 iPhone Duo 折叠屏手机的首周销量数据，10 月 19 日-10 月 25 日期间合计约 12.46 万台。该数据仅包含了 23 日、24 日和 25 日的销量数据。而 iPhone Duo 首销期（首销日 + 后三天）销量接近 20 万台。>> 查看详情

6. 基于华为星迹定位技术：百度地图鸿蒙版专属室内导航功能上新，首批支持全国 22 个城市

据介绍，百度地图鸿蒙专属室内导航功能基于华为星迹定位技术，可从进商场到找店铺，精准定位目的地；首批上线全国 22 个城市、覆盖 106 家大型商业体 / 热门商场；支持自动切换楼层，找入口、坐电梯，室内室外不切换。>> 查看详情

7. 比亚迪仰望鼎曜超豪华行政旗舰轿车官图发布：对开车门带雨伞、四座布局后排设香槟杯座

11 月 7 日晚，在阿布扎比，比亚迪旗下超豪华行政旗舰轿车 —— 仰望鼎曜迎来全球首秀。仰望汽车官方刚刚发布了仰望鼎曜的官图，展示了新车更多设计细节。>> 查看详情

8. 比亚迪方程豹熊甜波：网传的钛 6 确实有，方程 SL 也预计明年会和大家见面

比亚迪集团-方程豹事业部总经理熊甜波 11 月 7 日公布了后续的新产品规划。>> 查看详情

9. 安卓阵营首款阔直板手机酷派 COOL X Wide 11 月 8 日开售：999~1399 元，搭载联发科曦力 G99 芯片 + 720p 屏幕

该机为酷派首款阔直板机型，搭载联发科曦力 G99 芯片，配备 6.38 英寸 720p 90Hz 屏幕，后置 5000 万像素主摄，提供鎏白、岩黑、嫣红三色可选，售价 999 元起。>> 查看详情

10. 马斯克再次表白中国，称赞中国汽车工业水平高

据 RT 今日俄罗斯报道，当地时间 11 月 6 日，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克接受投资者罗恩 · 巴伦采访时表示，他热爱中国，并高度评价中国汽车工业的竞争力。马斯克特别补充道：“中国汽车公司非常厉害。”>> 查看详情

11. 华为畅享 100 系列手机首销情况曝光：总量约 21.5 万台，Pro Max 机型约占 60%

博主 @RD观测 11 月 7 日曝光了系列新机的首销情况，以首销当日（10:08 开售）+ 后三天为标准，华为畅享 100 系列的总量约 215K（21.5 万）。>> 查看详情

12. 小米澎湃 HyperOS 4 近期修复进展公布，Xiaomi 17 系列手机多个问题优化

小米员工 11 月 5 日在小米社区发布了澎湃 OS 4 近期的修复进展汇总。据介绍，修复将随后续版本推送逐步生效，具体时间因机型及应用版本不同，以实际更新为准。其中提到，Xiaomi 17 系列手机多个问题优化。>> 查看详情

13. “全球最大 GPU 盗窃案”：价值 1140 万美元的英伟达硬件不翼而飞

美国 ABC7 News 等媒体本月报道，美国加州发生一起高价值科技货物盗窃案：一批价值约 1140 万美元、共计六托盘的英伟达 GPU 及相关硬件在运输途中失踪，当地警方已介入调查。>> 查看详情

14. 男子利用 AI 眼镜、智能戒指驾考作弊被成都交管查获：罚款 1900 元 + 禁考一年

男子佩戴的眼镜暗藏玄机，手上还配有一枚智能戒指，长按可触发扫描，答案就显示在眼镜上。面对询问，该男子承认自己利用高科技设备作弊的违法行为。>> 查看详情

15. 肉眼不可见：苹果 iOS 27.2 新增隐形水印，图像工具 AI 生图 / 修图均有迹可查

苹果公司于 11 月 5 日更新官方支持文档，宣布从 iOS / iPadOS / macOS 27.2 等版本系统开始，为部分 Apple Intelligence 图像工具引入 SynthID 隐形水印。>> 查看详情

16. 小米 18 标准版手机通过 3C 认证，支持 100W 快充

型号 M261DB 的小米新机通过工信部 3C 认证，支持 100W 快充。爆料称其为小米 18 标准版，预计 12 月登场，或搭载骁龙 8 Elite Gen 6 。卢伟冰曾确认该机将单独发布。>> 查看详情

17. 理想 Mega 新版本 MPV 谍照疑曝光，车头缩短、前三角窗加大

博主 @SugarDesign 分享的一组新车谍照被认为是理想 Mega 的新版本，从图中可以看到该车车头明显变短、前三角窗更大。作为参考，9 月 2 日发布的理想 Mega Home 统一零售价 50.98 万元，CLTC 续航 710km。>> 查看详情

18. 卫冕冠军 T1 3:1 战胜 KC 跻身《英雄联盟》S16 四强，Faker 称其为半决赛对手 BLG 感到惋惜

《英雄联盟》2026 全球总决赛淘汰赛 1/4 决赛落幕，LCK 三号种子 T1 以 3:1 的成绩战胜 LEC 三号种子 KC，成功晋级半决赛。>> 查看详情

19. 苹果 iOS 键盘被曝隐藏约 10 万个敏感词汇名单：避免 iPhone 输入法自动推荐补全，但用户仍可手动输入

据路透社报道，研究人员 Derik Kauffman 发现苹果 iOS 键盘存在“灰名单”，包含约 10 万个敏感词汇，仅通过自动补全、滑行输入推荐拦截，不禁止手动输入，名单涵盖冒犯性内容及部分政治表达。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。