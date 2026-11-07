IT早报 1107：蔚来李斌再警示新能源车超重风险；字节出售沐瞳科技获市监总局批准；小米汽车成立国际业务部；比亚迪量产车全球首次突破 500km/h...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 11 月 7 日星期六，今天的重要科技资讯有：

1. 蔚来李斌再次警告车重，汽车重量增两成、路面损耗增至 2 倍

李斌再度谈及整车重量问题。“有的车电池包堆 120 度，重量达七八百公斤，重对于车来说没什么，但大家算过对马路的影响吗？”李斌表示，“1.2 倍的重量，对马路的破坏就是 2.07 倍。”>> 查看详情

2. 字节跳动出售沐瞳科技获市场监管总局批准，交易价格超 60 亿美元

沙特电子游戏控股公司收购沐瞳控股有限公司等两家公司股权案获无条件批准，审结时间为 10 月 29 日。>> 查看详情

3. 小米汽车架构调整：成立国际业务部，副总裁于立国兼任国际业务部总经理

小米汽车近日宣布迎来架构调整，成立国际业务部，任命汽车部副总裁于立国兼任国际业务部总经理，向集团 CEO、汽车部总裁雷军和集团总裁卢伟冰双线汇报。>> 查看详情

4. 地表最快量产车！比亚迪仰望 U9X 超跑极速挑战 503.17km/h 再创全球新纪录

比亚迪仰望汽车官方微博 11 月 6 日宣布，仰望 U9X 阿布扎比公共道路极速挑战，以 503.17km/h 的成绩再创全球极速新纪录。官方预热海报宣称仰望 U9X 是“地表最快量产车”。>> 查看详情

5. 2026 年中国金鸡百花电影节开幕短片《完美婚礼》首播，使用华为 Mate 90 系列拍摄

华为终端 11 月 6 日放出了 2026 年中国金鸡百花电影节宣传片暨开幕短片《完美婚礼》及幕后特辑。据介绍，短片由黄建新监制、章笛沙执导，吴磊、庄达菲等全明星阵容参演，并使用华为 Mate 90 系列手机拍摄。这也是华为 Mate 系列手机已连续三年拍摄金鸡百花电影节宣传片。>> 查看详情

6. 欧盟委员会称 TikTok 通过推荐算法制造信息茧房，要求整改“推荐”页面

欧盟委员会初步调查认定，TikTok 的推荐算法让用户反复接触悲伤、孤独等负面内容，现有控制措施效果不佳。若拒不调整“为你推荐”页面设计，TikTok 最高可被罚全球年营业额的 6%。>> 查看详情

7. 今日宜休鸿蒙版适配进度落后，王腾透露华为开发团队特意拉了小群来支持

今日宜休科技公司创始人 11 月 6 日发文，称今日宜休鸿蒙版的适配进度落后。不过他透露，华为开发团队特意拉了小群来支持今日宜休。他表示，目前今日宜休在华为手机上卓易通版本已经上线，而纯血鸿蒙版正在开发中。>> 查看详情

8. 全华班团队：比亚迪仰望 U9X“地表最快量产车”研发工程师揭秘，平均年龄不足 30 岁

比亚迪仰望 U9X 阿布扎比公共道路极速挑战，以 503.17km/h 的成绩再创全球极速新纪录。IT之家从比亚迪官方获悉，本次项目的车辆研发工程师，均来自仰望内部研发团队，平均年龄不足 30 岁。这支“全华班”团队从 2024 年开始，伴随仰望 U9 及 U9 Xtreme 持续开展测试，逐步挑战世界纪录。>> 查看详情

9. 微软 Win11 27H2 前瞻：改善 64 位应用性能、更换系统默认壁纸

科技媒体 The Verge 11 月 6 日发布博文，报道称尽管外界持续期待 Windows 12，但微软目前似乎更倾向于继续深耕 Windows 11，正在筹备 27H2 重大版本更新，重点放在系统质量、性能和可靠性上。>> 查看详情

10. 方程豹官宣钛 9 本月上市：比亚迪闪充技术 + 二代刀片电池加持

钛 9 搭 DMS 混动平台，支持 5 分钟充好 9 分钟充饱，满油满电续航 1630KM，全系标配天神之眼 B，现车已备好，提车不用久等。>> 查看详情

11. 苹果首款触控 MacBook Pro 教程：一条终端命令关闭发光 LOGO

苹果公司 11 月 5 日更新支持文档，指出在配备 PROLED XDR 显示屏的苹果首款触控 MacBook Pro 上，用户可以通过终端（Terminal）命令，彻底关闭 A 面的苹果发光 LOGO。>> 查看详情

12. 首款折叠 iPhone Duo 发售约 2 周后：苹果发起问卷调查，询问折痕、成像质量等核心体验

科技媒体 MacRumors 11 月 6 日发布博文，报道称苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo 发售约两周（10 月 23 日发售）后，公司已开始向部分购买者发送电子邮件调查，收集其对新机屏幕尺寸、折痕、屏下摄像头及其他功能的真实反馈。>> 查看详情

13. 男子卖 3 台 苹果 iPhone 18 Pro Max 赚差价，结果收到涉诈资金银行卡被冻结

杭州冷先生首发日抢到 3 台 iPhone 18 Pro Max，转手闲鱼每台加价 750 元卖出。收款次日银行卡遭河北邯郸警方冻结，理由为涉诈，家人多张卡也被封。警方回应称一张卡已解冻，案件仍在调查中。>> 查看详情

14. 杜绝“先涨价后降价”，市场监管总局向主要平台企业发布“双十一”网络集中促销合规提示

市场监管总局向主要平台企业发布《“双十一”网络集中促销合规提示》。>> 查看详情

15. 比亚迪仰望 U9X 超跑 503.17km/h 极速成绩获 FIA 国际汽联与吉尼斯世界纪录国际权威认证

比亚迪仰望汽车官方 11 月 6 日宣布，仰望 U9X 阿布扎比公共道路极速挑战，以 503.17km/h 的成绩再创全球极速新纪录。IT之家了解到，该成绩已获得 FIA 国际汽联与吉尼斯世界纪录两家国际权威机构认证。>> 查看详情

16. 豆包工作个人版取消 5 小时额度限制

调整后，个人用户不再受到 5 小时短周期额度限制，可以在周额度范围内，根据实际工作节奏灵活安排使用时间。周额度及其他使用规则仍以对应套餐为准。>> 查看详情

17. 广电总局重申：扶持真人微短剧，规范 AI 微短剧

11 月 5 日，国家广播电视总局相关负责人在京重申，关于真人微短剧与 AI 微短剧的关系，总局的态度十分明确：扶持真人剧，规范 AI 剧。>> 查看详情

18. 荣耀 700 系列外观揭晓，全系背屏首次亮相

荣耀 700 系列正式开启全渠道预约，活动期间购机可享 365 天只换不修、1 年前后屏碎屏宝等权益。该机全系大换代，或配 1.72 英寸原生背屏，预计 11 月发布。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。