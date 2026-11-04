IT早报 1104：iOS 27.3 测试版携国行 Apple 智能如约而至；中兴辟谣 400 亿卖手机业务；全球首款甲醇电混家轿吉利银河星耀 6EF 上市；全国放心消费平台上线...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 11 月 4 日星期三，今天的重要科技资讯有：

1. 国行「Apple 智能与 Siri」如约而至，iPhone 15 Pro 及更新机型升级 iOS 27.3 开发者预览版可用

苹果官方 11 月 4 日面向 iPhone 发布了最新的 iOS 27.3 开发者预览版。在最新的 iOS 27.3 开发者预览版上，国行 Apple 智能与 Siri 上线，用户在更新最新版 iOS 系统后可以在设置中找到「国行 Apple 智能与 Siri」设置页。>> 查看详情

2. 400 亿卖掉手机业务？中兴称“不属实”

针对网传与互联网大厂洽谈手机业务合作、按 400 亿估值成立合资公司的消息，中兴通讯向观察者网回应称“不属实”。此前有员工透露对方拟出资约 80 亿元，具体估值和持股仍在沟通中。>> 查看详情

3. 全球首款甲醇电混家轿吉利银河星耀 6 EF 发布：CLTC 综合续航最高 1880km，上市限时焕新价 7.68-9.68 万元

在 11 月 3 日晚的吉利新一代甲醇电混技术发布暨吉利银河星耀 6EF 上市发布会上，吉利银河星耀 6 EF 甲醇电混家轿正式发布，上市限时焕新价 7.68-9.68 万元。该车可醇、可电、可油，纯电续航达 230km、满醇满电综合续航 1250km、满油满电综合续航 1880km。>> 查看详情

4. 全国放心消费平台正式上线：可扫码查看附近放心消费商家，百度地图、美团外卖、淘宝闪购、京东外卖已接入

平台将为商家生成“一店一码”的放心消费码和全国统一的放心消费标识，供商家在经营场所广泛宣传，以更优承诺带动更多消费。>> 查看详情

5. 价格不低！消息称华为子品牌星芒新品配置对标旗舰产线

博主 @数码闲聊站 最新爆料，称华为子品牌星芒新品配置对标旗舰产线，价格不低。目前尚不知晓是品牌已规划的新品价格不低，还是新品牌产品价格都不低，因此关于华为子品牌星芒产品规划情况还有待进一步披露。>> 查看详情

6. 收机赌溢价终“血亏十几万”：消息称高价囤货 苹果 iPhone Duo 的黄牛如今“卖一台亏一台”

开售仅一周，iPhone Duo 因铰链门和软件适配问题热度不及预期，行情迅速回落。杭州商户透露，资深黄牛普遍亏十几万甚至二十多万，不亏钱的反而成了异类。信息差被抹平，靠囤货赌溢价的生意模式走不通了。>> 查看详情

7. 报告称红果免费短剧用户量超越豆包，成为抖音集团第二大应用

在用户使用时长上，短剧视频、短视频的增长贡献率达到 111.5%（吞噬了在线视频、综合资讯等领域时长）。>> 查看详情

8. 8GB 内存也能流畅用：微软优化 Win11，多任务提速 40%、Office 等内存压力最高减少 900MB

微软 11 月 3 日发布博文，宣布面向 8GB 内存配置的 Windows 11 电脑，推送一系列系统级性能与内存优化，从而在日常办公、浏览网页和轻度多任务场景中，进一步提升入门设备的流畅体验。>> 查看详情

9. 苹果 iOS 27.3 扩展 Siri AI：支持繁体中文、覆盖 15 款 App 操作，能管理文件 / 定时发送信息等

科技媒体 MacRumors 11 月 4 日发布博文，报道称在今天推送的 iOS 27.3 首个 Beta 开发者预览版中，苹果公司进一步扩展 Siri AI 在应用内及跨应用执行任务的能力。>> 查看详情

10. 国行 Apple 智能首批上线核心功能汇总：AirPods 实时翻译登场，iPhone 可联手千问实现更多功能

苹果 11 月 4 日凌晨面向 iPhone 推送了首个 iOS 27.3 开发者预览版，如约为国行用户带来了「Apple 智能与 Siri」。IT之家在第一时间上手体验了国行 Apple 智能首批上线的核心功能，现为大家汇总亮点。>> 查看详情

11. 大刷机时代来临：华为 MateBook E Go 2023 二合一平板电脑成功刷入 iOS 16 系统

近期 AI 逆向实现了很多有趣的项目，让很多不少设备有了新玩法。B站 UP 主“御坂 10297 号”在 11 月 2 日晚宣布，成功将华为二合一平板电脑 —— MateBook E Go 2023 刷入了 iOS 16 系统，实现超大屏 iPhone 体验。>> 查看详情

12. 消息称 iPhone 18e / 18 / Air 2 明年上半年齐发，标准版搭 2nm 制程 A20 芯片预估价格会涨

博主 @数码闲聊站 11 月 3 日发文透露，iPhone 18e、iPhone 18 和 iPhone Air 2 三款机型会在明年上半年发布，预估还是 18 标准版的销量最高。据称 18 将配备 6.3 英寸 1.5K 120Hz OLED 常规灵动岛屏幕，搭载 2nm 制程工艺的 A20 芯片，拥有 Face ID、48Mp 双摄，同时电池也有加大，价格估计也要涨。>> 查看详情

13. 真“全面屏 iPhone”：开发者放出小米 REDMI K20 Pro 刷苹果 iOS 16 测试固件包

该移植方案支持双系统切换、数据持久化，可通过 Magisk 模块或按键组合切换至 iOS 16，目前仍为测试版本，刷机有变砖风险。>> 查看详情

14. 不输充电宝：曝国产厂商 14000mAh 级电池新机试模中，重量低于 250g 且“厚度不会很夸张”

博主 @数码闲聊站 爆料 14000-15000mAh 超大电池新机正处于试模阶段，主打一周续航，采用高密度硅碳负极方案，厚度重量不会过于夸张，目前尚未披露具体品牌、品类及量产时间。>> 查看详情

15. 明确房东不得加收水电费、违者最高罚 5 倍金额，广州新规表决通过

一旦查实加收水电费，要退还多收费用，最高可以罚违规金额 5 倍。同时，要求房东收费前，主动出示水电缴费明细；租户凭租赁合同，可以直接去水电公司查账单。>> 查看详情

16. 苹果首款折叠 iPhone Duo 反馈锁定缩放显示：想改大小，得抹掉手机

科技媒体 macobserver 11 月 2 日发布博文，报道称在苹果首款折叠 iPhone Duo 上，首次开机时选定缩放显示（Display Zoom）级别后，便无法在设置中再次调整。>> 查看详情

17. 苹果承认 iPhone Duo 折叠屏手机交货延迟，供货紧张何时缓解仍难以预测

除了 iPhone Duo 的交货问题，存储芯片涨价也是此次财报电话会议的关注焦点。AI 行业需求激增推高了存储芯片成本，苹果因此面临大量提问。>> 查看详情

18. 胡晓庆揭秘比亚迪仰望 U9X 极速测试惊险瞬间：360km/h 撞击护栏、试车员下车不去医院“搁那看”

比亚迪仰望销售事业部总经理胡晓庆 11 月 3 日发布视频，讲述了仰望 U9X 在国内进行极速测试时的惊险瞬间。试车手江稳在 360km/h 时速下撞击两侧护栏，车辆严重损毁。不过经医院检查，车手江稳身体并无大碍。>> 查看详情

19. 网易 UU 远程：后续商业化会慎重考虑如何兼顾，Linux 版本即将和大家见面

网易 UU 远程表示后续的商业化会慎重考虑如何兼顾大家的使用体验与产品长期发展。此外，大家较为关心的 Linux 版本也即将和大家见面。>> 查看详情

20. 腾讯《王者荣耀》开放苹果 iPhone Duo 机型 120 帧模式，Air 苦等一年仍被“遗忘”

据多名玩家反馈，腾讯《王者荣耀》手游终于开放了苹果 iPhone Duo 机型的 120 帧游玩模式，但内屏游玩时的“大黑边”问题仍未解决。另外，还有一款机型至今仍未适配《王者荣耀》的 120 帧模式 —— iPhone Air。>> 查看详情

21. 消息称华晨宝马裁员约 1800 人：占员工总数 10%，赔偿 n+5

多位员工证实，此次裁员统一按 n+5 赔偿，其中“n”按税前月薪计，“5”按基本工资计（不包括绩效等）。按照裁员前的工会名单来看，华晨宝马员工总数为 1.9 万余人。>> 查看详情

22. 华为 Pura 100 系列影像旗舰阔直板机被曝测试 BOE 新开屏，Pro Max 有望采用双层 OLED 技术

博主 @数码闲聊站 11 月 3 日发文透露，华为 Pura 100 系列影像旗舰阔直板机 BOE 新开屏测试中，配备 6.39 英寸 1.5K 2.5D 直屏，支持 8T LTPO、Lipo 极窄封装工艺、BT.2020 色域，主打高亮特性。另外，Pro Max“超大杯”可能还会额外上双层 OLED 技术。>> 查看详情

23. 男子用 AI 破解 AI 平台接口：400 多万个账号薅积分、偷算力卖钱，被判刑 3 年缓刑 3 年

经徐汇区检察院提起公诉，徐汇区法院以非法获取计算机信息系统数据罪，判处宗某某有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。>> 查看详情

24. 特努斯：全球内存涨价“前所未有”，苹果已竭尽所能消化成本

在最新财报电话会议上，苹果首席执行官约翰 · 特努斯（John Ternus）当前内存价格上涨“前所未有”，且预计 12 月季度成本还会更高，后续采购价格恐将继续上升。>> 查看详情

25. 苹果 CEO 特努斯：Siri 每日处理超过 25 亿次请求，部分高级 AI 功能将收费

科技媒体 AppleInsider 11 月 3 日发布博文，报道称在最新财报电话会议上，苹果首席执行官约翰 · 特努斯（John Ternus）重申 Siri 每天处理超过 25 亿次请求。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。