“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 11 月 18 日星期三，今天的重要科技资讯有：

1. 英伟达董事会主席明确表态：无意让黄仁勋回归重新担任 CEO

英伟达新任董事长哈维・琼斯在财报电话会议上表示，黄仁勋因个人行为违反公司准则辞任，董事会一致接受辞呈且无意让其回归。此前黄仁勋曾表态愿意重返公司出任 CEO。>> 查看详情

国家广播电视总局、民政部 11 月 17 日发布《关于进一步加强老年人广电视听公共文化服务工作的通知》，要求聚焦老年人美好精神文化生活新需求，着力推进广电视听相关基础设施和技术建设，着力增加内容特别是精品内容的生产供给。>> 查看详情

2. 2026 年 11 月期 TOP500 超算出炉：中国“灵晟”蝉联第一，新系统数量创历史新低

2026 年 11 月期的 TOP500 榜单前十名没有发生任何变化。排名最高的新系统是韩国的“汉江”(HANGANG)，以 342.6 Petaflop/s 位居第 12 名。>> 查看详情

3. Anthropic 上市前夕 OpenAI 空降双模型 GPT-6.2 Astra 和 Sol：部分领域超越 Fable 5.2 且成本大降，金融、科研刷新纪录

本次推出的 GPT-6.2 分 Astra（旗舰款）和 Sol（日常款）两款，专业工作、编程能力升级且 Token 成本大幅降低，现已向 ChatGPT Work、Codex 用户及开发者开放。>> 查看详情

4. 苹果回应服务大规模中断：内部系统更新引发故障，Apple Pay、iCloud、App Store 均受影响

苹果证实大规模服务中断源于内部系统更新而非网络攻击，Apple Pay、iCloud、App Store 等核心服务受影响，零售门店销售与维修流程也一度受阻，目前官网显示所有服务已恢复。>> 查看详情

5. 英伟达公布黄仁勋离职后的首份财报：2027 财年前三季度归母净利润 1832.97 亿美元同比增长 137.72%，Q3 营收 1158.44 亿美元同比增长 103%

英伟达 2027 财年前三季度营业总收入 2936.81 亿美元、同比增长 98.69%。>> 查看详情

6. 两部门要求提升老年人广电收视体验：加快普及一个遥控器“一键看电视”，坚决整治违规医药广告播出

国家广播电视总局、民政部 11 月 17 日发布《关于进一步加强老年人广电视听公共文化服务工作的通知》，要求聚焦老年人美好精神文化生活新需求，着力推进广电视听相关基础设施和技术建设，着力增加内容特别是精品内容的生产供给。>> 查看详情

7. 黄仁勋打破沉默：若董事会允许，愿重返英伟达担任 CEO

英伟达联合创始人及前首席执行官黄仁勋在风波后首次打破沉默，他在最新发表的声明中表示，若董事会允许，他愿意在卸任后重返公司担任 CEO。这也是他自 11 月 12 日辞职以来，首次公开谈论重返岗位这一话题。>> 查看详情

8. 英伟达董事会设立国家安全与出口管制监督委员会

英伟达 11 月 17 日宣布，董事会已设立国家安全与出口管制监督委员会。这一新设常设委员会负责在董事会层面监督公司的国家安全政策、出口管制合规及全球贸易风险管理。>> 查看详情

9. 华为 Mate X8 大折叠真机再曝，“亮面”内屏折痕也几乎不可见

华为 Mate X8 及全场景新品发布会 11 月 17 日官宣定档 11 月 24 日 14:30 举行。目前，华为 Mate X8 折叠屏手机的真机上手视频已曝光。画面显示，该机内屏在采用“亮面”设计的情况下，其折痕多角度查看也处于几乎不可见的状态。>> 查看详情

10. 雷军出席 2026 深圳 APEC 工商领导人峰会，手中新机疑似小米 18 标准版

2026 年 APEC 工商领导人峰会 11 月 17 日至 18 日在深圳举办，小米创办人、董事长兼 CEO 雷军出席峰会，并分享了自己对于 AI 时代的看法。网传图片显示，雷军手中拿着一款白色手机，随后引发网友热议，纷纷猜测这就是即将发布的小米 18 标准版。>> 查看详情

11. 29 岁女子在盒马下单 400 多次全部申请“仅退款”，被警方刑拘

该女子虚构食品“口味不好”“不新鲜”等理由，累计骗取商品价值 1.7 万余元，为规避监管频繁更换地址与手机号，其行为已涉嫌诈骗被警方依法刑拘。>> 查看详情

12. 阔折叠 VS 大折叠：消息称明年安卓新机阵营也有两种形态并行

博主 @数码闲聊站 11 月 17 日发文，谈及了阔折叠手机和大折叠手机的两种形态。他透露，明年安卓阵营也有两种形态并行。目前，华为、三星、小米、苹果已率先推出阔折叠手机。市场调查机构 Omdia 在 10 月 21 日发布研究报告，2026 年全球可折叠智能手机 AMOLED 显示屏出货量有望达到 2900 万片，同比增长 44%。>> 查看详情

13. 曝英伟达开发者技术总监致信董事会：若黄仁勋无法复任 CEO，核心人才恐将流失

英伟达开发者技术总监纳德尔 · 哈利勒致信公司高层及董事会，警告如果不恢复黄仁勋的 CEO 职务，英伟达恐将失去一批“无可替代的人才”。>> 查看详情

14. 消息称华为 Mate X8 大折叠手机将搭载第二代灵珑屏 + 麒麟 N 代旗舰芯，支持 10X 光变巨炮

博主 @数码闲聊站 11 月 17 日发文透露了华为 Mate X8 的核心配置信息：8.15"+6.5"± 大尺寸新屏，第二代灵珑屏，麒麟 N 代旗舰芯，6 开头大电池，50Mp 1/1.28" 18EV 高动态主摄，50Mp 微距潜望镜，支持 10X 光变巨炮，机身更薄，更平整。>> 查看详情

15. 红果短剧有望推电视端 App：字节开放招聘，要求从 0 到 1 建设，探索投屏会员等变现模式

字节跳动招聘官网确实挂出了该职位，有关工作内容的职位描述部分提到，设计 OTT 端变现路径，探索投屏会员、会员订阅、衍生权益等变现模式。>> 查看详情

16. 华为星芒 OSTA O1 Pro 定位“鸿蒙 AI 手机”：全新图标、铃声，搭载专属 AI 伙伴

华为星芒手机在软件层面进行了特殊设计，采用全新图标设计、壁纸全域共色，还有全新来电铃声。>> 查看详情

17. 消息称小米 18 标准版会是 2026 年最后一款超模旗舰手机，后置“超大的影像模组”

小米创办人、董事长兼 CEO 雷军出席 APEC 2026 峰会并发表讲话，而他手中的白色新机疑似小米 18 标准版引发网友热议。博主 @数码闲聊站 11 月 17 日发文，透露了小米 18 标准版更多信息。据称，该机定价 6000 元左右，是“26 年最后一款超模旗舰”、“米 6 之后最强标准版”。>> 查看详情

18. 出海不是“抢饭碗”！比亚迪王传福称外界对中国制造有误会，新能源车是填补当地的空白

2026 年 APEC 工商领导人峰会 11 月 17 日至 18 日在深圳举办，比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福在会上谈到“出海”时称，现在很多外界对中国的制造有一些误会，认为我们抢了饭碗，其实并不是。我们带来的是新能源汽车，填补了当地的空白。>> 查看详情

19. 黄仁勋 X 账号更新：移除 CEO 头衔、撤下英伟达标识与横幅，仅保留“创始人”身份

英伟达前 CEO 黄仁勋的官方 X 账号 @JensenHuang 11 月 17 日更新，在个人账号中移除了原本标注的“CEO”职务头衔，账号简介目前仅保留“Founder of NVIDIA”（英伟达创始人）。>> 查看详情

20. 华为麒麟 9050 系列芯片配备新一代显示 DPU，支持全彩 AI-HDR2020

华为官方最新披露，麒麟 9050 系列搭载新一代显示 DPU，可实现高精度像素级显示控制，让普通 SDR 内容也能呈现更丰富的明暗层次与色彩。该芯片还支持防窥模式快速切换与画质优化。>> 查看详情

21. 腾讯 QQ 牧场玩法官宣回归

腾讯 QQ 11 月 17 日宣布，QQ 经典农场上线牧场玩法，种（tou）完菜来还能去牧场收（tou）蛋奶。>> 查看详情

22. 苹果 2027 新品前瞻：iPhone Duo 2 等 18 款在列，首款 AI 眼镜有望亮相

科技媒体 MacRumors 11 月 17 日报道，综合彭博社记者马克 · 古尔曼（Mark Gurman）及其他消息来源，苹果 2027 年可能推出至少 18 款新品，覆盖手机、平板、电脑、手表及智能家居设备。>> 查看详情

23. 华为星芒 OSTA O1 Pro 阔直板手机上架：三款配色外观公布，紫色独占 16GB 内存

华为全新子品牌星芒的首款产品 —— OSTA O1 Pro 阔直板手机现已上架华为商城，将于 11 月 20 日正式发布。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。