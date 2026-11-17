“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 11 月 17 日星期二，今天的重要科技资讯有：

1. 特朗普：支持苹果库克执掌英伟达，但不介意黄仁勋回归

当地时间 11 月 16 日在美国白宫接受 NBC News 等记者采访时，美国总统特朗普表示不介意黄仁勋重新担任英伟达首席执行官，并称有不少人希望这位公司联合创始人回归。>> 查看详情

2. 2.4 万亿参数阿里通义千问 Qwen4-Max 正式上线：任务成本降低超 60%，后续将开源小尺寸模型

阿里通义千问推出新一代旗舰模型 Qwen4-Max，采用全新 MoE 架构，原生支持视觉理解，提供 100 万 Token 上下文窗口，任务成本较上一代降低超 60%，已开放 API 接入，后续将开源小尺寸模型。>> 查看详情

3. 华为 Mate X8 及全场景新品发布会定档 11 月 24 日，大折叠旗舰全方位焕新

华为董事、终端 BG CEO 何刚表示，作为华为大折叠旗舰，Mate X 系列 8 年 8 代一路走来，已经成为 2,000 万用户手里的主力大屏。Mate X8 在外观、屏幕、性能、影像… 会给大家带来全方位的焕新感。>> 查看详情

4. OPPO Reno17 系列手机发布：全焦段 4K 超清长实况，3599 元起（国补后 3099 元起）

IT之家 11 月 16 日现场消息，OPPO Reno17 系列发布会 11 月 16 日举办，新机具备 IP69K 认证、金属中框、光学指纹，配备 6.32 英寸起 1.5K LTPS 屏，搭载天玑 8550 / 骁龙 7 Gen4 芯片，提供 7200/8000mAh 电池。>> 查看详情

5. 消息称黄仁勋考虑重返英伟达担任 CEO，其硅谷盟友正施压董事会

据英国《金融时报》报道，黄仁勋正考虑重返英伟达担任 CEO，硅谷多位盟友组建“作战室”游说董事会，马斯克等高管公开支持联名信。但华盛顿政策制定者可能反对，复职行动面临阻力。>> 查看详情

6. 里程碑时刻！曝华为鸿蒙 HarmonyOS 装机量突破 1 亿台

奇妙工具箱 11 月 16 日数据显示，华为鸿蒙 HarmonyOS 操作系统装机量突破 1 亿台，又一里程碑时刻达成。。据IT之家此前报道，在今年 3 月的直播中，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东透露，鸿蒙系统用户规模正经历急剧增长，预计将在今年冬季前突破 1 亿大关。>> 查看详情

7. 华为全新子品牌星芒 OSTA O1 Pro 真机紫色款外观曝光：后置双摄，预计搭载麒麟 9030S 处理器

随着发布会临近，华为全新子品牌 —— 星芒首款机型越来越多的配置信息曝光。目前，OSTA O1 Pro 真机谍照已流出。IT之家注意到，除了此次曝光了黑色款外，另外一款紫色的 OSTA O1 Pro 的外观也已曝光。>> 查看详情

8. 华为星芒 OSTA O1 Pro 真机流出，消息称搭载麒麟 9030S 处理器

华为星芒 OSTA O1 Pro 真机谍照已在互联网平台曝光。可以看到，该机外观与 Pura X View 相近，但摄像头少了一枚，同时背板部分改用纯色设计。博主 @数码闲聊站 11 月 16 日发文称，华为星芒 OSTA O1 Pro 真机已经流出，鉴定为真。>> 查看详情

9. 华为 WATCH Air 新款智能手表外观曝光：圆润机身 + 超轻薄设计，预装鸿蒙 HarmonyOS 系统

博主 @鹏鹏君驾到 11 月 16 日曝光了一款华为穿戴新品 —— HUAWEI WATCH Air 智能手表。从画面可以看到，华为 WATCH Air 采用超轻薄设计，拥有圆润的机身，侧边配有一枚旋转表冠按钮和一枚多功能按键。此外，这款手表还预装了鸿蒙 HarmonyOS 系统。>> 查看详情

10. 华为徐直军回忆分布式基站诞生：2003 年余承东发现痛点，最终成为今天 3G、4G、5G 基站标准形态

华为官方 X 账号分享了轮值董事长徐直军发表在美国《时代》杂志的文章。据他回忆，当年余承东发现欧洲的站点获取成本高得惊人，于是打电话给自己商量把基站拆成两部分。两人都觉得方案可行，于是决定做分布式基站。这也最终成为了今天 3G、4G、5G 基站的标准形态。>> 查看详情

11. “里程碑式设计”：苹果 iPhone 20 Pro 屏幕盖板再曝，让边框淡出视野

展示了苹果 iPhone 20 周年纪念款的四曲面玻璃。数码博主 @i冰宇宙 随后在 X 平台转发该视频，并表示“苹果 iPhone 20 Pro 将采用一个里程碑式设计”。>> 查看详情

12. 中汽协会将对比亚迪、赛力斯、蔚小理、小米等 17 家重点汽车企业的供应商账款支付情况开展调研评估

中国汽车工业协会 11 月 16 日发布通知，将对 17 家重点汽车企业的供应商账款支付情况开展调研评估，推动汽车企业规范供应商账款支付。>> 查看详情

13. 华为轮值董事长徐直军罕见在《时代》撰文，从 1993 年出发第一视角讲述华为 33 年创新之路

华为官方 X 账号 11 月 11 日分享了轮值董事长徐直军发表在美国《时代》杂志的文章《亲历华为创新之路：看见、亲历、引领》。他在文中以第一人称讲述了华为从攻关数字程控交换机，到确立在移动通信领域的全球领先地位，再到成立 2012 实验室，孵化 5G、自动驾驶与昇腾芯片项目，并在人工智能赛道抢占先机的历程。>> 查看详情

14. 拼多多推出“申诉优赔”服务：平台主动介入异常投诉，为商家损失兜底补偿

该服务将原商家自主申诉模式升级为“商家申诉 + 平台介入”双通道，核实后直接补偿商家货款、运费损失，还会对异常账号采取梯度处罚，兼顾商家与用户权益。>> 查看详情

15. 打破苹果软件更新限制！博主全球首发为 iPhone 6 Plus 刷入 iOS 14 系统

开发者耗时 70 小时，借助多款 AI 模型完成移植，多数核心硬件功能正常，相关工具已开源，后续还计划为该机型移植 iOS 15。>> 查看详情

16. AI 演员方桃子代言美瞳广告被罚，声称“戴了一天都很舒服”

广州我的影视文化传媒有限公司因发布医疗广告违法行为，被广州市番禺区市场监督管理局罚款 6.82 万余元。>> 查看详情

17. 算力承压：曝 DeepSeek 应用及网页端实施限额，长对话与日额度双双受限

因算力紧张，DeepSeek 对 App 与网页版长对话、日使用额度设置限制，单次输入上限缩至 4 万字。此举或为应对调用量暴涨带来的承载压力。>> 查看详情

18. 闲鱼通报“钓鱼竿涉色情交易”等四起谣言：已报警，将起诉

闲鱼通报 2026 年 8 月来四起涉平台不实谣言，称均为谣言，已向造谣者所在地报警，将提起民事诉讼追责，部分造谣者已致歉或受处罚。>> 查看详情

19. 美国连续 3 天上万航班延误或取消，交通部长甩锅“历史问题”并拒绝道歉

北京时间 11 月 14 日凌晨，美国航空交通管制系统发生大规模通信故障，美国联邦航空管理局（FAA）在约半小时内将局部停飞升级为全国性地面停飞。根据 CCTV 国际时讯最新报道，当地时间 11 月 15 日，美国交通部长达菲在接受美国全国广播公司采访时表示，他不会为 11 月 13 日发生的全美航班地面停飞事件道歉。达菲称，虽然事情发生在他的任期内，但其根源是历史遗留问题。>> 查看详情

20. 鸿蒙智行问界新 M8 上市 72 小时大定突破 1.1 万台，售价 37.98 万元起

鸿蒙智行问界新 M8 旗舰 SUV 已于 11 月 13 日正式上市，采用面向 L3 级自动驾驶架构设计，搭载华为乾崑智驾 ADS 5，定价 37.98 万元起。据多位博主分享，该车上市 72 小时，大定已突破 11,000 台。>> 查看详情

21. 博世中国总裁徐大全谈“速成车”：电动汽车开发速度比冰箱还快

博世中国总裁徐大全近日在接受采访时，谈及了“速成车”话题。他提到，中国现在最快的，一辆崭新的车（开发周期）一年半，博世曾经一台冰箱要三年时间。他认为，不管怎么说，电动车比博世的冰箱还是要复杂一点点吧。>> 查看详情

22. 比亚迪第三代唐 11 月 24 日上市：大五座旗舰 SUV，预售 22.5 万元起

新车定位大五座旗舰 SUV，车长超 5 米、轴距近 3 米，二排腿部空间达 1003mm。座舱配备 35.4 英寸星环屏与 30 英寸巨幕屏，首发 AI 萌宠桌面与语音助手“迪迪虾”。搭载第二代刀片电池，后驱版 CLTC 续航最高 850km。>> 查看详情

23. 腾讯混元 Hy4 flash 模型发布：224B 总参、12B 激活，单任务成本约 Hy4 的 5%

新模型总参数 224B，支持 100 万 token 上下文，解码速度超 150tps，综合能力略优于前代，已接入腾讯多款产品，11 月 30 日前享免费或折扣福利。>> 查看详情

24. 新车交付时在门店被人偷走，4S 店承认管理疏漏并退款、嫌疑人被拘

熊女士花费 15.5 万全款购入的比亚迪新车，在 4S 店交付等待贴膜时，因门店管理疏漏被身着仿冒工作服的人员开走，目前嫌疑人已被拘留。比亚迪门店已全额退还车款，但双方围绕退一赔三仍有争议。>> 查看详情

25. 高德发布“云控红绿灯”系统：可根据车流调整配时，北京率先试点

该系统可实时感知车流、动态优化配时，北京近百个试点路口平均停车时长下降 19.4%，通行效率提升 19%，无需新增路侧设备，导航用户越多配时越精准。>> 查看详情

26. 华为麒麟 9050 系列芯片智能音视频处理情报公开：低延迟 AI 异构协同计算、率先支持 H.266 解码

华为官方 11 月 16 日继续揭秘首款「逻辑折叠」技术 τ 芯片 —— 麒麟 9050 系列更多配置信息，11 月 16 日最新公开了智能音视频处理能力的情报。据介绍，其搭载新一代音视频处理器，音频性能提升 30%，支持新一代音频 DSP、H.266 视频硬解码和低延迟 AI 异构协同计算。>> 查看详情

27. 科幻电影《沙丘》《沙丘 2》宣布 11 月 27 日、12 月 4 日起在中国内地重映

《沙丘》、《沙丘 2》迎来重映，两部系列前作将于 11 月 27 日、12 月 4 日起重返大银幕，更有电影《沙丘 3》精彩片段先睹为快。>> 查看详情

28. 华为 Mate X8 大折叠手机现身官网：五色外观全公开，至高可选 16GB+1TB 典藏版

华为 Mate X8 及全场景新品发布会 11 月 16 日官宣定档 11 月 24 日 14:30 举行。IT之家注意到，Mate X8 已现身华为官网，并公开了部分配置信息及所有配色的外观图。>> 查看详情

29. 英伟达机器人学习工程师戴士钦宣布辞职：“黄仁勋离职让我格外失望”

戴士钦称自己钦佩黄仁勋对 CUDA、AI 和具身智能的长期投入，更珍视他亲自阅读员工邮件、直接交流所建立的工程师文化。黄仁勋突然离职且缺乏充分解释，让他决定结束在英伟达的职业篇章。>> 查看详情

30. 华为余承东：新一代大折叠手机 Mate X8 我已经用上了，更大、更薄、更强

华为 Mate X8 及全场景新品发布会 11 月 16 日官宣定档 11 月 24 日 14:30。华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东 11 月 16 日发文透露，自己已经用上了新一代大折叠手机华为 Mate X8，新机“更大、更薄、更强，上手确实惊喜”。>> 查看详情

31. 消息称某厂明年的阔直板手机已开屏，预计为小米旗下

博主 @数码闲聊站 11 月 16 日爆料，某厂明年的阔直板手机已开屏，目前早期方案是 6.3-6.4 英寸 ±，屏幕比例 16:9，采用 1mm± 极窄四等边设计，支持 BT.2020 色域并配备高规格阔屏。>> 查看详情

32. 董明珠：格力对文凭的考虑已逐步取消，本事才是硬通行证

她鼓励孩子们在这所学校学真技术、培养工匠精神；格力对文凭的考虑也已经逐步取消，本事才是硬通行证。>> 查看详情

33. 微软全新 WinUI3“中文输入法”悄悄上架：可导入个人词库，主打无广告并支持必应搜索

该输入法可独立安装不替代系统原有版本，支持个人词库导入、必应搜索生词，内置覆盖多场景的丰富中文词库，主打简洁无广告体验。>> 查看详情

34. 古尔曼：苹果工程师正积极为 iPhone Duo 2 外屏开发面容 ID

苹果计划明年秋季推出 iPhone Duo 2 折叠屏手机，目前工程师正积极将面容 ID 集成到设备外屏，已推出原型机但技术仍不成熟，该功能最终能否如期上线仍存变数。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。