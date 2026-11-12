IT早报 1112：曝英伟达正准备罢免 CEO 黄仁勋；华为全新子品牌星芒官宣；苹果 20 周年款 iPhone 前瞻整机如整块玻璃；5 位师傅仅 2 位说实话家电维修乱象曝光...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 11 月 12 日星期四，今天的重要科技资讯有：

1. 不仅一段婚外情？消息称英伟达正准备罢免 CEO 黄仁勋，公司股价盘后大跌

《华尔街日报》报道英伟达正准备罢免 CEO 黄仁勋，另有《纽约时报》援引前员工指控其存在婚外情，离职几率大幅上升。>> 查看详情

2. 余承东换上 OSTA O1 Pro 阔直板新机，官宣全新华为子品牌 OSTA 星芒

华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东发文，全新华为子品牌 OSTA 星芒，将在 11 月 20 日发布会首次和大家见面。>> 查看详情

3. 再迎“iPhone X 时刻”：20 周年款苹果手机前瞻，整机如一块玻璃、按键将全固态

科技媒体 MacRumors 11 月 10 日发布博文，梳理、验证和汇总多条供应链消息和可靠信源爆料，认为苹果为庆祝 iPhone 问世 20 周年，会在 2027 年 9 月推出 20 周年版 iPhone（上市后可能名为 iPhone 20 Pro），有望迎来外观、屏幕、交互、影像与芯片等全方位升级。>> 查看详情

4. 5 个上门维修师傅 2 个说了实话：家电维修乱象再曝光，啄木鸟、天鹅到家、58 到家被点名

河南广播电视台民生频道《小莉帮忙》栏目 11 月 10 日报道，该栏目调查上门维修乱象，记者分别设置了两种简单的故障，电池没电和自闭阀没开，分别下单 5 位师傅上门维修。>> 查看详情

5. 央视起底 MCN 机构“暴力起号”套路，四川宜宾成立调查组

据悉，报道播出后，宜宾市高度重视，11 月 11 日，宜宾市委网信办、市公安局、市市场监管局进行专题研究并成立联合调查组。目前，已要求涉案公司停止违法违规行为，网信和公安部门正在对相关负责人开展调查。>> 查看详情

6. 保时捷 CEO 骆明楷批评特斯拉 Roadster 发布会：我们不想搞任何特效或表演

据彭博社 11 日晚间报道，保时捷 CEO 骆明楷（Michael Leiters）批评特斯拉 Roadster 发布会过于追求噱头，并指出特斯拉展示的飞行汽车与保时捷 Mission S 概念车面向不同的消费群体。>> 查看详情

7. 高铁座椅 USB 充电口“越充越掉电”，12306 客服称仅作应急补电使用

近日有网友发帖称，高铁座椅 USB 口给手机充电越充越掉电。12306 接线客服回应称，列车充电口的电压低于家里使用的交流电电压，是用来应急补电用的，如果手机电量较少或平时手机用电习惯较差的旅客，还是建议随身携带充电宝。>> 查看详情

8. Anthropic Claude 仅用 3 天完成 AI 模型适配 AMD GPU，英伟达 CUDA 护城河遇挑战

Anthropic IPO 路演材料显示，其 Claude Mythos Preview 模型仅用 3 天就让另一模型在 AMD MI355X GPU 上运行，较传统 6-12 个月适配周期大幅缩短，或动摇英伟达 CUDA 生态优势。>> 查看详情

9. 消息称黄仁勋已回英伟达上班开会，试图表现得“一切照常”

知情人士称，黄仁勋在闭门会议一开始就谈及了自己的不忠，并向工作人员表达了歉意。黄仁勋没有回答任何问题，并将话题迅速转向当天的商业和重点议程。>> 查看详情

10. 阿维塔 1300 台「战损车基地」曝光，副总裁雍军曾透露价值约 6 个亿

阿维塔科技官方 11 月 11 日曝光了其 1300 台「战损车基地」，阿维塔科技副总裁雍军此前在直播中透露，该基地价值约 6 个亿。阿维塔官方还宣布，将在 11 月 12 日在现场进行直播，介绍战损车基地的情况。>> 查看详情

11. 比亚迪就大唐轮辋装配问题致歉：系供应商录入失误，提供免费调换

比亚迪官方发布声明，针对部分大唐车辆轮辋错装问题致歉，系供应商编码录入失误导致，将为受影响车主提供免费检测调换、代步车或交通补偿，并自即日起重新起算整车质保。>> 查看详情

12. 使用 FSD 破解版进行智驾测试、被特斯拉发函后，第一电动网 CEO 庞义成回应称“不可能撤稿”

特斯拉法务部指其车辆 FSD V14 遭未经授权破解并用于公开直播测评，要求 48 小时内提供 VIN 码、恢复原厂配置并出具承诺函。庞义成以视频回应称不会撤稿，也不认为行动违法违规。>> 查看详情

13. 四门“糯玉米”：长安 Lumin PLUS 上市，限时权益价 4.99 万元起

新车由两门改为四门设计，车长加长 222mm，轴距增加 220mm，采用怀挡设计和更新后的车机 UI，全系共 4 款车型。下订可享至高 3 万元 24 期 0 息金融、限定外观色免费送等权益。>> 查看详情

14. 阿里全新一代千问大模型 Qwen4 即将发布，预览版已首发上线

阿里巴巴 11 月 11 日官宣，全新一代千问大模型 Qwen4 即将发布：知识理解更深入，世界感知更立体，Coding 与 Agentic 能力持续进阶。>> 查看详情

15. 鸿蒙智行享界 V8 及华为星芒品牌发布会定档 11 月 20 日

华为官方 11 月 11 日宣布，鸿蒙智行享界 V8 及星芒品牌发布会将于 11 月 20 日 14:30 举行，届时享界 V8 与全新星芒品牌将同台亮相。>> 查看详情

16. AI 十年内攻克癌症？Anthropic CEO 阿莫迪预测引医学界质疑

Anthropic CEO 阿莫迪预测 AI 十年内将癌症等重大疾病变为历史，马斯克、哈萨比斯持类似观点，但医学界人士指出 AI 无法绕过临床试验等核心环节，该预测过于乐观。>> 查看详情

17. 腾讯李锐章谈元宝搜索商业模式：不排斥广告，但用户不应该在广告里找答案

腾讯全新搜索产品「元宝搜索」11 月 11 日正式上线，官方宣称元宝搜索优先展示权威机构与官方来源的内容，并将广告与答案明确区分。>> 查看详情

18. 华为 MateBook Fold S 鸿蒙小折叠电脑配件曝光：实体键盘也可折，左边按键右边触控板

华为 MateBook Fold S 将于 11 月 14 日 10:08 开启预订。博主 @爱叨叨的Steven 11 月 11 日曝光了这款电脑的键盘设计：延续了正代旗舰的虚拟键盘 + 实体键盘双方案 —— 虚拟键盘拥有专属适配和设计，做了单独延展虚拟触控板；实体键盘也做了折叠设计，左边按键、右边触控板，可以收纳进女士挎包。>> 查看详情

19. 官方解释微信为何有“拍一拍”功能：像蚂蚁碰触角一样，用更轻的方式打个招呼

微信官方表示，拍一拍源于蚂蚁触角交流的启发，是比文字、语音更轻松的打招呼方式。该功能可撤回，自定义后缀还被用户玩成了创作。>> 查看详情

20. 腾讯全新搜索产品“元宝搜索”正式上线：能搜微信公众号、视频号，广告与答案明确区分

官方表示，元宝搜索基于元宝的大模型能力，重新构建了从理解、检索、排序到答案组织的整条搜索链路。>> 查看详情

21. 酷派 COOL X Wide 百元阔直板手机开售 3 天销量破万，999~1399 元

安卓阵营首款阔直板手机 —— 酷派首款阔直板手机 Cool X Wide 已于 11 月 8 日正式开售。酷派手机旗舰店账号“coolpad 方块数码”宣布，酷派 COOL X Wide 百元阔直板手机开售 3 天，首销破万台。>> 查看详情

22. “小米换机”应用上架华为鸿蒙应用市场，支持将 HarmonyOS 数据迁移至小米设备

该应用版本号 1.0.0，支持将旧手机图片、短信、音视频等数据迁移至小米设备，鸿蒙用户换机小米更便捷。>> 查看详情

23. 华为麒麟 9050 系列芯片官宣搭载新一代达芬奇架构 NPU，业界首个 30B MoE 大模型入端

华为麒麟官方公众号 11 月 11 日发文，详细介绍了首款「逻辑折叠」技术 τ 芯片 —— 麒麟 9050 系列的新一代达芬奇架构 NPU，其支持 30B 大模型端侧运行，不用联网、不用等云端。>> 查看详情

24. 华为星芒手机官方微博上线：新品牌 11 月 20 日发布，余承东已换上 OSTA O1 Pro 阔直板新机

华为官方 11 月 11 日宣布，鸿蒙智行享界 V8 及星芒品牌发布会定档 2026 年 11 月 20 日 14:30。IT之家注意到，目前 OSTA 星芒手机官方微博已上线，暂未发布相关内容，但官号背景图率先展示了“OSTA”品牌标识。>> 查看详情

25. 拼多多送货上门新规 11 月 13 日生效：拒绝履约每单赔付 10 元

拼多多新版《送货上门服务条款》11 月 13 日生效，带专属标识订单拒上门每单赔 10 元，举证责任转移至商家，快递员违规商家担责。查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。